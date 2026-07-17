Faut-il acheter l'action TSMC, le fondeur indispensable à l'IA ?

Derrière chaque puce Nvidia, chaque processeur Apple, il y a une seule et même usine : TSMC. Le fondeur taïwanais fabrique les puces conçues par les plus grands noms de la tech, ce qui lui confère une position quasi unique dans la course à l'intelligence artificielle (IA). Peu importe quel concepteur remporte la bataille des GPU : c'est toujours TSMC qui grave le silicium. Reste une question à son niveau de valorisation actuel : faut-il acheter l'action TSMC ?

✅ Vous êtes déjà convaincu du potentiel de TSMC en Bourse ? Vous pouvez acheter son action en quelques minutes sur Trade Republic, un courtier réputé pour ses faibles frais 👇

Acheter l'action TSMC avec Trade Republic

Qu'est-ce que TSMC ?

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) est une entreprise taïwanaise de semi-conducteurs fondée en 1987 par Morris Chang, dont le siège se trouve à Hsinchu, à Taïwan. C'est aujourd'hui le plus grand fabricant de puces au monde avec environ 70 % de parts de marché.

La particularité de TSMC tient à son modèle de fonderie pure. Contrairement à Intel ou Samsung, l'entreprise ne conçoit pas ses propres puces et ne vend aucun produit sous sa marque. Elle se contente de fabriquer les puces dessinées par ses clients. Ce positionnement, longtemps considéré comme moins prestigieux que celui des concepteurs, s'est révélé être un atout stratégique majeur : en ne concurrençant jamais ses clients, TSMC est devenu le partenaire de fabrication de facto de toute l'industrie.

Sa liste de clients ressemble à un annuaire de la tech mondiale : Apple, Nvidia, AMD, Broadcom, Qualcomm et la plupart des grands concepteurs de puces confient la gravure de leurs produits les plus avancés à TSMC. L'entreprise maîtrise les procédés de gravure les plus fins de la planète, du 5 nanomètres au 3 nanomètres, et a lancé la production en volume de son nœud 2 nanomètres.

L'action TSMC est cotée à la Bourse de Taïwan (TWSE) sous le code 2330, mais elle est surtout accessible aux investisseurs européens via son ADR (American Depositary Receipt) coté au NYSE sous le ticker TSM. Chaque ADR représente 5 actions ordinaires taïwanaises. En tant qu'action non européenne, l'action TSMC n'est pas éligible au PEA et nécessite un Compte-Titres Ordinaire (CTO).

Acheter l'action TSMC avec Trade Republic

Les données clés de l'action TSMC

Indicateur Valeur Cours de l'action (ADR) 410 $ Ticker TSM (NYSE) Capitalisation boursière 2 125 milliards de dollars Plus bas 52 semaines 223,70 $ Plus haut 52 semaines 479,00 $ Performance sur 1 an +72,5 % Performance sur 5 ans +254 % Éligible au PEA Non ❌

Données du 17 juillet 2026

Le rôle central de TSMC dans la chaîne de l'IA

Pour comprendre la thèse d'investissement de TSMC, il faut saisir un point simple : dans la révolution de l'IA, les concepteurs de puces se battent, mais TSMC encaisse quel que soit le vainqueur.

Nvidia domine le marché des GPU pour l'IA, AMD tente de s'imposer comme l'alternative, les hyperscalers (Google, Amazon, Microsoft) développent leurs propres puces maison (TPU, Trainium, Maia), et Apple dessine ses processeurs pour ses iPhone et ses Mac.

Tous ces acteurs ont un point commun : ils font fabriquer leurs puces les plus avancées chez TSMC. Le fondeur taïwanais est donc une sorte de point de passage obligatoire de toute l'industrie : chaque puce IA de pointe qui sort dans le monde, ou presque, passe par ses usines.

Cette position se double d'un quasi-monopole sur la partie la plus stratégique de la chaîne. Sur les nœuds de gravure les plus fins, ceux qu'exigent les puces utilisées par les datacenters pour l'IA, TSMC concentre l'écrasante majorité de la capacité mondiale. Ni Samsung ni Intel ne sont parvenus, à ce jour, à rivaliser durablement, faute de rendements et de fiabilité comparables.

TSMC est également incontournable sur le packaging avancé, et notamment la technologie CoWoS, indispensable pour assembler les GPU IA les plus performants avec leur mémoire à haut débit. Cette capacité de packaging est réputée sous tension et réservée en priorité aux clients les plus importants, ce qui renforce encore le rôle de goulot d'étranglement de TSMC dans toute la chaîne de valeur de l'IA.

Les arguments pour acheter l'action TSMC

1. Un quasi-monopole sur les nœuds avancés. Avec environ 70 % de parts de marché sur la fonderie et la quasi-totalité de la capacité mondiale sur les gravures les plus fines, TSMC est en position de force pour fixer ses prix. Cela se traduit par ses marges : au 2e trimestre 2026, sa marge brute a atteint 67,7 %, un niveau exceptionnel pour un industriel de ce secteur.

2. Le « péage » de toute l'industrie de l'IA. C'est l'argument central : TSMC ne dépend pas de la victoire d'un concepteur en particulier. Que la demande se porte sur les GPU Nvidia, sur les puces AMD ou sur le silicium maison des géants du cloud, c'est TSMC qui fabrique. Cette position lui offre une exposition à la croissance de l'IA sans avoir à parier sur un gagnant.

3. Une demande en IA structurelle qui tire toute l'activité. Le segment du calcul haute performance (HPC), qui regroupe les puces pour datacenters et IA, représente désormais 66 % du chiffre d'affaires de TSMC. Portée par cette demande, l'entreprise a relevé son objectif de croissance pour 2026 à un peu plus de 40 % en dollars, et sa capacité de packaging avancée est réservée jusqu'à la fin de l'année.

4. Une valorisation plus raisonnable que celle des pure-plays IA. C'est un point souvent sous-estimé : malgré la qualité de son modèle, TSMC se paie à un multiple de bénéfices nettement plus modeste que les stars de l'IA comme Nvidia. Pour un investisseur qui cherche une exposition à l'IA sans acheter au sommet des multiples les plus tendus, TSMC offre un rapport qualité/prix plus mesuré.

5. Une diversification géographique en cours qui réduit le risque. TSMC investit massivement hors de Taïwan pour répartir sa production : le groupe a porté son engagement en Arizona à 265 milliards de dollars et construit également des usines au Japon et en Allemagne. Ce mouvement, coûteux à court terme, réduit progressivement le point faible historique du dossier : la concentration de la production sur l'île de Taïwan.

Acheter l'action TSMC avec Trade Republic

Les arguments contre l'achat de l'action TSMC

1. Le risque géopolitique de Taïwan. C'est le risque numéro un, et il est propre à TSMC. La très grande majorité de sa production de pointe est concentrée à Taïwan, un territoire revendiqué par la Chine et au cœur des tensions sino-américaines. Un blocus ou un conflit dans le détroit de Taïwan aurait des conséquences directes sur TSMC et sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale. Aucun autre acteur du secteur ne porte un risque de cette nature à ce niveau.

2. Un secteur historiquement très cyclique. L'industrie des semi-conducteurs a toujours alterné phases de surchauffe et corrections brutales au gré des cycles de surinvestissement et de déstockage. La demande liée à l'IA est actuellement exceptionnelle, mais rien ne garantit qu'elle soit linéaire. Un ralentissement des dépenses d'investissement des géants du cloud frapperait TSMC de plein fouet, comme l'a régulièrement montré l'histoire du secteur.

3. Un capex record qui pèse sur la génération de trésorerie. Pour répondre à la demande, TSMC a relevé son enveloppe d'investissements pour 2026 à une fourchette de 60 à 64 milliards de dollars. Ces dépenses colossales pèsent sur le flux de trésorerie libre, et la direction a prévenu que les usines à l'étranger, moins rentables que celles de Taïwan, dilueraient sa marge brute de plusieurs points par an dans les prochaines années.

4. Une concentration client élevée. Une part importante du chiffre d'affaires de TSMC repose sur une poignée de clients au premier rang desquels Apple et Nvidia. Cette dépendance rend l'entreprise sensible aux cycles de commandes de ces quelques acteurs : un ralentissement chez l'un d'eux se ferait immédiatement sentir.

5. Le change et le risque tarifaire. TSMC facture largement en dollars mais supporte une grande partie de ses coûts en dollars taïwanais, ce qui expose ses marges aux mouvements de change. À cela s'ajoute la menace de droits de douane américains sur les semi-conducteurs, un dossier politique susceptible de peser sur le secteur.

Sur quelle plateforme acheter l'action TSMC ?

L'action TSMC est accessible via son ADR coté au NYSE sous le ticker TSM. En tant qu'action non européenne, elle nécessite un Compte-Titres Ordinaire (CTO) et n'est pas éligible au PEA.

Voici quelques plateformes sur lesquelles il est possible d'acheter l'action TSMC 👇

Collaborations commerciales.

👉 Pour plus de détails, consultez notre comparatif des meilleurs courtiers pour investir

Notre verdict sur l'action TSMC

TSMC est l'une des entreprises les plus solides du secteur des semi-conducteurs et de l'IA. Son modèle de fonderie pure lui confère un quasi-monopole sur la fabrication des puces les plus avancées, une position de force sur les prix qui se traduit par des marges exceptionnelles et une position unique de fournisseur incontournable de toute l'industrie. Surtout, TSMC bénéficie de la croissance de l'IA sans avoir à parier sur le vainqueur de la guerre des GPU : quel que soit le concepteur qui domine, c'est lui qui grave le silicium.

Reste le vrai arbitrage de ce dossier, et il n'est pas financier mais géopolitique. Le risque taïwanais est le seul point qui puisse réellement faire basculer la thèse. C'est un risque difficile à modéliser, mais aux conséquences potentiellement lourdes. La diversification vers l'Arizona, le Japon et l'Allemagne l'atténue progressivement, sans le faire disparaître.

Pour les investisseurs ayant un horizon à long terme et acceptant ce risque géopolitique, TSMC constitue l'une des façons les plus directes de s'exposer à la croissance structurelle de l'IA. C'est une position de fond de portefeuille sur l'infrastructure des semi-conducteurs.

Pour les investisseurs plus prudents, la bonne approche consiste sans doute à dimensionner la position en fonction de leur tolérance au risque de Taïwan, plutôt que d'y voir un simple pari sur la qualité de l'entreprise.

👉 Lisez aussi : Les 10 meilleures actions pour investir dans l'IA en 2026

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.