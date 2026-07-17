Corée du Sud : 1,5 milliard de dollars perdus à cause de l’effet de levier

La Bourse de Séoul signe la meilleure performance mondiale de l'année... et ruine pourtant ses petits porteurs. En cause : les produits financiers à effet de levier adossés à une seule action, qui ont coûté environ 1,5 milliard de dollars en un mois aux particuliers, majoritairement de jeunes investisseurs. Le régulateur sud-coréen vient de siffler la fin de la récréation, et la leçon est simple : en matière d'ETF, la diversification sans levier reste la meilleure alliée de l'investisseur.

le 17 juillet 2026 à 13:41.

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Rémy Rencurel

Corée du Sud : 1,5 milliard de dollars perdus à cause de l’effet de levier

Le « Roller Kospi » broie les petits porteurs en Corée du Sud

Porté par la flambée des semi-conducteurs (Samsung Electronics et SK Hynix pèsent à eux seuls la moitié de l'indice), le KOSPI reste la meilleure performance mondiale de l'année parmi les grands marchés. Mais la volatilité est devenue extrême sur cet indice sud-coréen : ce lundi 13 juillet, le KOSPI (Korea Composite Stock Price Index) a plongé de près de 9 %, déclenchant sa sixième suspension de cotation de l'année : la presse locale l'a ainsi rebaptisé le « Roller Kospi ».

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Pour les particuliers, le bilan est vertigineux. Selon une note de Goldman Sachs relayée par ZeroHedge, plus de 1,2 million de comptes à effet de levier avaient subi un appel de marge au 13 juillet, et 320 000 à 360 000 comptes ont été intégralement liquidés par les courtiers. Soit, rapporté à la population du pays, 1 adulte coréen sur 30. Les pertes des particuliers sur le trading à effet de levier atteignent 2 150 milliards de wons (environ 1,5 milliard de dollars) sur le seul mois écoulé. Détail qui fait mal : 62 % des comptes pulvérisés appartenaient à des investisseurs de 20 à 30 ans.

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Les ETF à effet de levier sur action unique : une machine à liquidations

L'épicentre du désastre porte un nom : les ETF à effet de levier (x2) adossés à une action unique. Lancés le 27 mai, ces 16 produits liés à Samsung et SK Hynix ont connu un succès fulgurant... et une chute tout aussi spectaculaire. L'ETF « KODEX SK Hynix x2 » a perdu 66,6 % depuis son sommet du 23 juin, dont -31,46 % en une seule séance lundi. Son équivalent Samsung a fondu de 60,4 %. Mécaniquement, le levier double les mouvements du sous-jacent : quand SK Hynix décroche de 15 %, le produit s'effondre de plus de 30 %.

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Pire, ces produits alimentent la spirale qu'ils subissent : pertes, appels de marge, ventes forcées, nouvelles baisses... Jusque dans la vie réelle, puisque la presse sud-coréenne rapporte des mariages repoussés et des épargnes retraite englouties. L’onde de choc en est même devenue continentale. Plus de 600 milliards de dollars viennent d’être effacés des bourses asiatiques, dans une deuxième journée rouge consécutive : -4,4 % pour le Nikkei japonais, -2,4 % à Taïwan, -2 % en Chine. Le KOSPI, lui, a échappé à la séance : la Bourse de Séoul est fermée pour le Jour de la Constitution ce 17 juillet. Un répit bien tombé pour les petits porteurs sud-coréens.

Le régulateur financier siffle la fin de la récréation

Face à l'ampleur des dégâts, la Financial Services Commission (FSC) a dégainé des mesures d'urgence ce jeudi 16 juillet (un fait rarissime, surtout moins de deux mois après le lancement des produits) : suspension de toute nouvelle cotation d'ETF à effet de levier sur action unique jusqu'à stabilisation du marché, triplement du dépôt minimum requis pour les trader (de 10 à 30 millions de wons, soit environ 20 300 dollars désormais) dès le 5 août, formation obligatoire d'une heure et gel des activités promotionnelles.

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La leçon à en tirer : l'effet de levier n'est pas de l'investissement

L'épisode coréen n'est pas une condamnation des ETF bien sûr, mais une démonstration par l'absurde de ce qui sépare l'investissement de la spéculation. Un ETF classique répliquant un indice large (S&P 500, MSCI World, Nasdaq 100...) mutualise le risque sur des centaines d'entreprises, et sans effet de levier. Mais un ETF x2 sur action unique concentre tous les risques : celui de l'entreprise, du secteur, et celui, mortel, de l’effet de levier.

Pour s'exposer aux marchés actions sans jouer avec les dangereux effets de levier, les ETF indiciels diversifiés restent accessibles aux investisseurs européens via des courtiers régulés comme eToro ou XTB. Sans promesse de gains rapides, mais sans appels de marge à 3 heures du matin non plus. Toute la différence entre l'investissement et la spéculation est là.

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Sources : Goldman Sachs via ZeroHedge, Bull Theory, Bloomberg, Korea JoongAng Daily

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Déjà intrigué par Bitcoin et la technologie des blockchains dès 2013, je me suis professionnalisé dans le secteur en devenant, depuis 2018, un rédacteur spécialisé en actualité crypto. J'ai suivi la cryptosphère à travers ses cycles, du minage amateur des débuts à la structuration progressive du secteur. Aujourd'hui indépendant, je couvre l'actualité crypto, les marchés financiers et la régulation.

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