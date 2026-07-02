Faut-il acheter SK Hynix, le leader mondial de la mémoire IA ?

SK Hynix l'un des grands gagnants du supercycle de la mémoire pour l'IA. Numéro 1 mondial de la HBM et fournisseur clé de Nvidia, l'entreprise sud-coréenne a publié un 1er trimestre 2026 record avec une marge opérationnelle de 72 %, et s'apprête à faire son entrée au Nasdaq. La question n'est plus de savoir si SK Hynix compte dans la course à l'infrastructure de l'IA, mais de savoir si l'action mérite encore d'être achetée à son prix actuel.

Avant de répondre à la question de savoir s'il faut acheter l'action SK Hynix, revenons d'abord sur ce qu'est réellement l'entreprise et sur la place qu'elle occupe aujourd'hui dans l'écosystème de l'IA, face à ses deux grands rivaux Samsung et Micron.

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Qu'est-ce que SK Hynix ?

SK Hynix est un fabricant sud-coréen de semi-conducteurs de mémoire, fondé en 1983 sous le nom de Hyundai Electronics et intégré au conglomérat SK Group en 2012.

Avec l'autre géant sud-coréen Samsung et l'américain Micron, il forme le trio des Big Three, qui produit la quasi-totalité des puces mémoire (DRAM) de la planète.

L'activité de SK Hynix repose sur deux grandes familles de produits :

La DRAM (mémoire vive), utilisée dans les ordinateurs, les smartphones et surtout les serveurs. C'est le cœur de la rentabilité de l'entreprise ;

(mémoire vive), utilisée dans les ordinateurs, les smartphones et surtout les serveurs. C'est le cœur de la rentabilité de l'entreprise ; La NAND flash (mémoire de stockage), utilisée par les SSD, est un segment renforcé par le rachat de l'activité NAND d'Intel devenue Solidigm.

Mais ce qui a réellement propulsé SK Hynix au premier plan, c'est sa domination sur la HBM (High Bandwidth Memory). Concrètement, la HBM consiste à empiler verticalement plusieurs puces de mémoire les unes sur les autres, puis à les relier au processeur par des milliers de micro-connexions. Résultat : un débit de données colossal dans un espace minuscule, très exactement ce dont ont besoin les GPU pour entraîner et faire tourner les modèles d'IA.

Or, cette technologie est aujourd'hui maîtrisée par une poignée d'acteurs seulement. Empiler des puces avec un rendement industriel suffisant et une dissipation thermique maîtrisée est extrêmement difficile, ce qui explique que seule une poignée d'entreprises soient capables d'en produire, et qu'un seul d'entre eux ait pris une véritable longueur d'avance.

Cet acteur, c'est SK Hynix. L'entreprise est le fournisseur numéro 1 mondial de HBM et occupe une position privilégiée auprès de Nvidia, à qui elle livre en priorité ses générations les plus avancées. C'est ce coup d'avance, pris très tôt sur un composant que presque personne ne sait fabriquer à grande échelle, qui explique l'envolée spectaculaire de ses résultats depuis 2024.

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Les données boursières de l'action SK Hynix

Indicateur Valeur Cours de l'action 2 304 000 KRW (~ 1300 €) Ticker 000660 (KRX) – Bientôt SKHY (Nasdaq) Capitalisation boursière 1643 milliards de dollars Plus bas 52 semaines 245 000 ₩ Plus haut 52 semaines 2 987 000 ₩ (25 juin 2026) Performance sur 1 an +722 % Éligible au PEA Non ❌

Données du 2 juillet 2026

L'entrée de SK Hynix au Nasdaq le 10 juillet

C'est l'événement qui concentre l'attention des investisseurs à court terme : SK Hynix a déposé fin juin 2026 une demande d'enregistrement auprès du régulateur financier des États-Unis en vue d'une cotation sur le Nasdaq Global Select Market sous le ticker SKHY.

L'opération prendrait la forme d'une émission d'American Depositary Shares (ADS) et la cotation est attendue autour du 10 juillet 2026.

Selon les termes du dossier, l'entreprise émettrait jusqu'à 17,79 millions de titres, soit environ 2,5 % de son capital, une taille calibrée pour que son principal actionnaire, SK Square, conserve au moins 20 % du capital comme l'exige la réglementation sud-coréenne.

D'après les informations de Reuters, l'opération viserait à lever environ 29,4 milliards de dollars, avec un prix d'ADS indicatif autour de 166 dollars. Les banques BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs et J.P. Morgan sont partenaires de cette IPO.

Les fonds levés seraient destinés aux dépenses d'investissement de l'entreprise, notamment la construction de nouvelles usines en Corée du Sud et l'achat d'équipements de lithographie, indispensables à la production de mémoire de dernière génération.

Pourquoi est-ce un point positif pour SK Hynix ? Au-delà de l'apport de capitaux, la cotation de SK Hynix au Nasdaq améliore nettement la visibilité de l'entreprise et la liquidité de son action auprès des investisseurs internationaux.

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Quelle place occupe SK Hynix face à Samsung et Micron ?

Le marché mondial de la mémoire est un oligopole dominé par 3 acteurs qui contrôlent ensemble l'essentiel de l'offre. Le véritable terrain d'affrontement se joue aujourd'hui sur la HBM, le segment le plus rentable et le plus stratégique du cycle de l'IA.

Sur la HBM, SK Hynix est le leader incontesté, avec une part de marché d'environ 60 % et un statut de fournisseur privilégié de Nvidia. C'est cette avance prise très tôt sur la mémoire à haut débit qui lui a permis de creuser l'écart et d'afficher des marges record. Samsung et Micron ont pris du retard sur ce créneau et tentent de rattraper leur retard dans la qualification de leurs propres puces HBM auprès de Nvidia.

Sur la DRAM globale, la hiérarchie est plus disputée. SK Hynix a un temps ravi la première place à Samsung sur les revenus, avant que Samsung ne la reprenne au 4e trimestre 2025. SK Hynix reste solidement numéro 2 avec environ 29 % du marché, mais avec un mix de produits bien plus favorable, car davantage tourné vers la HBM et la DRAM haut de gamme.

Sur la NAND, SK Hynix est également numéro 2 (environ 19 % de part de marché), derrière Samsung, avec le renfort de sa filiale Solidigm sur les SSD d'entreprise de grande capacité.

Face à Micron, l'américain qui reste plus petit sur la mémoire mais bénéficie d'un accès privilégié au marché des États-Unis, SK Hynix conserve donc l'avantage de l'échelle et de l'antériorité sur la HBM. Le principal risque à moyen terme vient plutôt de la montée en puissance des fabricants chinois, comme le leader local CXMT, qui accélèrent sur la DRAM et pourraient à terme peser sur les prix du secteur.

Les arguments pour acheter l'action SK Hynix

1. Le leadership mondial sur la HBM dans un marché en pénurie. SK Hynix est le numéro 1 de la mémoire à haut débit qui alimente les puces IA avec une position privilégiée auprès de Nvidia. La demande de ses clients pour la HBM dépasse déjà ses capacités de production prévues pour les 3 prochaines années. Tant que cette pénurie persiste, l'entreprise dispose d'un puissant pouvoir de fixation des prix.

2. Des résultats et une rentabilité exceptionnels. Au 1er trimestre 2026, SK Hynix a franchi pour la première fois la barre des 50 000 milliards de wons de chiffre d'affaires (soit environ 35,5 milliards de dollars, en hausse de 198 % sur un an), avec une marge opérationnelle record de 72 %. L'entreprise affiche par ailleurs une position de trésorerie nette d'environ 35 000 milliards de wons.

3. Le listing au Nasdaq comme catalyseur. L'arrivée prochaine de l'action SK Hynix au Nasdaq sous le ticker SKHY devrait améliorer sa visibilité et sa liquidité auprès des investisseurs internationaux. HSBC anticipe une revalorisation d'environ 20 % et une réduction de la décote face à Micron, tandis que les capitaux levés financeront directement l'expansion des capacités de production.

4. Un supercycle de la mémoire qui s'annonce durable. Le développement de l'IA agentique, qui multiplie les requêtes d'inférence en temps réel, élargit la demande à la fois sur la DRAM et sur la NAND. Le président de SK Group, Chey Tae-won, a estimé que la pénurie de wafers mémoire pourrait durer jusqu'en 2030, et la banque Jefferies anticipe de nouvelles hausses de prix de la DRAM sur les prochains trimestres.

5. Une capacité d'investissement massive et un soutien étatique. SK Hynix participe, aux côtés de Samsung et de l'État coréen, à un plan d'investissement colossal de plusieurs centaines de milliards de dollars visant à construire de nouvelles usines et à doubler la capacité du pays en DRAM sur 5 ans. L'entreprise accélère en parallèle ses propres projets et sécurise les équipements nécessaires à la HBM de nouvelle génération.

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Les arguments contre l'achat de l'action SK Hynix

1. Un secteur historiquement très cyclique. La mémoire est un marché qui a toujours alterné des phases d'euphorie et de fortes corrections. Les prix montent tant que l'offre est contrainte, mais dès qu'un excès de capacité apparaît, ils peuvent s'effondrer rapidement. La montée en puissance des fabricants chinois comme CXMT constitue à ce titre une menace à moyen terme sur les prix.

2. Une action qui a déjà explosé. Le prix de l'action SK Hynix a été multiplié par 7 en seulement 1 an, ce qui intègre déjà une part importante des bonnes nouvelles à venir. À ces niveaux, la moindre déception sur les résultats de l'entreprise ou sur les prix de la mémoire pourrait provoquer une correction sévère, même si les fondamentaux restent solides.

3. Une forte dépendance à Nvidia et au cycle de l'IA. Une part croissante de la rentabilité de SK Hynix repose sur la HBM et donc, indirectement, sur les commandes de Nvidia et sur la poursuite du boom de l'investissement en datacenters dédiés à l'IA. L'action évolue en parallèle des grandes valeurs de l'IA : quand le thème est porteur, elle s'envole et quand il se refroidit, les corrections peuvent être brutales.

4. Un risque juridique à surveiller. Le 25 juin 2026, une action collective a été déposée en Californie visant Samsung, SK Hynix et Micron, qui contrôlent ensemble environ 90 % du marché mondial de la DRAM. La plainte les accuse d'avoir coordonné une restriction de l'offre, en utilisant le virage vers la HBM comme prétexte pour réduire la production de mémoires DDR3 et DDR4, ce qui aurait fait grimper les prix d'environ 700 % en 4 ans.

Il s'agit à ce stade d'allégations non prouvées : les 3 fabricants affirment agir de manière indépendante et n'ont pas encore répondu devant le tribunal. Une plainte similaire déposée en 2018 avait d'ailleurs été rejetée en 2020, rejet confirmé en appel en 2022. Le sujet mérite toutefois d'être suivi, d'autant que la flambée des prix de la DRAM et de la HBM attire aussi l'attention des régulateurs.

5. Un risque sur la demande finale et un contexte géopolitique tendu. La forte hausse des prix de la mémoire pourrait finir par peser sur la demande des marchés des ordinateurs et des smartphones, où les fabricants répercutent des coûts en hausse. À cela s'ajoute une exposition géopolitique classique pour un acteur sud-coréen des semi-conducteurs, entre tensions commerciales, contrôles à l'export et dépendance aux équipementiers étrangers.

Sur quelle plateforme acheter l'action SK Hynix ?

L'action SK Hynix est cotée à la Bourse de Séoul (KRX) sous le code 000660 et bientôt au Nasdaq (ticker SKHY). En tant que valeur non européenne, elle n'est pas éligible au PEA et nécessite un Compte-Titres Ordinaire (CTO).

Un point important à connaître : selon les courtiers, vous n'achetez pas toujours la même chose. La plupart des plateformes grand public donnent accès à SK Hynix via un ADR (un certificat représentatif de l'action coté hors de Corée du Sud) ou via un CFD (un produit dérivé), tandis que l'action réelle n'est accessible que chez certains courtiers comme Interactive Brokers.

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Collaborations commerciales

Notre verdict sur l'action SK Hynix

SK Hynix est sans doute le grand gagnant industriel du supercycle de la mémoire pour l'IA. L'entreprise domine la HBM, fournit Nvidia en priorité, affiche des marges record, une trésorerie nette solide et s'apprête à gagner en visibilité avec son entrée au Nasdaq.

Le principal point de vigilance n'est pas la qualité de l'entreprise, mais deux éléments : la nature profondément cyclique du marché de la mémoire et une action qui a déjà été multipliée par 7 en seulement un an. À ces niveaux, le prix de l'action SK Hynix intègre déjà un scénario très favorable, une pénurie de mémoire qui se prolonge et des prix qui restent élevés. Tout retournement du cycle, comme une arrivée massive de la concurrence chinoise sur le marché ou un ralentissement de l'investissement en IA, serait sévèrement sanctionné.

Certes, l'arrivée de l'action SK Hynix au Nasdaq va générer un regain d'attention et de liquidité sur le titre, mais elle ne doit pas être confondue avec un signal d'achat fondamental : une partie de cet effet est déjà anticipée par le marché.

Pour les investisseurs ayant un horizon long et une forte tolérance à la volatilité, SK Hynix offre une exposition directe et rentable au cœur de l'infrastructure de l'IA à travers le leader mondial de la HBM.

Pour les investisseurs plus prudents, attendre les prochaines publications trimestrielles et observer le comportement de l'action après son arrivée au Nasdaq apportera davantage de visibilité avant de se positionner.

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