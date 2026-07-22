Il y a quelques jours, la société franco-américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle Hugging Face a été victime d’un piratage ciblé. Une intrusion qui ne ressemble à aucune autre, puisqu’elle a été menée en toute autonomie par une combinaison de modèles IA du géant du secteur OpenAI échappés de leur environnement de test. Et cela ne serait que le début…

Attaque agentique : Hugging Face ciblé par un piratage d'un nouveau genre

La course en avant associée au développement actuel de l'intelligence artificielle excite autant qu'elle inquiète, alors que ses principaux acteurs semblent se précipiter en toute connaissance de cause vers le moment où ils n'auront plus aucun contrôle, sous le regard inquiet de personnalités emblématiques du secteur crypto comme le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin.

Un constat que vient de confirmer le récent piratage détecté par la société franco-américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle Hugging Face, à l'aide d'un « mode opératoire qui correspond précisément au scénario de type "attaque agentique" que le secteur de la cybersécurité anticipait depuis plusieurs moisv».

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En effet, cette entreprise vient de publier un compte-rendu détaillé sur ce qu'elle présente comme un incident de sécurité inédit, ayant entraîné « un accès non autorisé à un ensemble limité de données internes ainsi qu’à plusieurs identifiants et secrets utilisés par [ses] services ».

Cet incident se distingue de tout ce que nous avions connu jusqu’à présent sur un point essentiel : il a été mené de bout en bout par un essaim d’agents d’intelligence artificielle autonomes - et nous l’avons détecté et analysé en grande partie grâce à nos propres outils d’IA. Hugging Face

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Un type d’événement qui deviendra de plus en plus courant

Selon les informations publiées par Hugging Face, rien ne permet pour le moment d'affirmer que cette attaque ciblée aurait entraîné une altération de ses services, alors que la faille a rapidement été corrigée.

Mais le plus important semble se situer ailleurs. Et pour cause, ce piratage a visiblement été orchestré par des modèles IA du géant OpenAI échappés de leur environnement de test.

Une revendication pour le moins surprenante publiée ce 21 juillet qui ne semble toutefois pas créer la même surprise du côté des responsables de l'entreprise, puisqu'ils indiquent très clairement dans leur communiqué que « ce type d’événement deviendra de plus en plus courant à mesure que se multiplieront des modèles toujours plus performants en cybersécurité ».

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Après enquête, nous savons désormais que cet incident a été provoqué par une combinaison de modèles OpenAI - notamment GPT-5.6 Sol ainsi qu’un modèle encore plus performant en préversion, tous deux dotés de restrictions en matière de cybersécurité à des fins d’évaluation - alors qu’ils étaient testés en interne sur un benchmark mesurant leurs capacités offensives. OpenAI

Mais alors, pour quelle raison ces modèles IA se sont-ils coordonnés afin de pirater Hugging Face ? Selon les conclusions d'OpenAI, l'objectif aurait été « d'accéder à des informations secrètes utilisables afin de tricher à leur évaluation ».

Les étudiants amateurs d'intelligence artificielle à l'éthique douteuse sauront apprécier l'ironie de la situation.

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Sources : Hugging Face, OpenAI

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