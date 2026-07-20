Le protocole LI.FI a lancé « Agents of Wall Street », une compétition opposant cinq agents d'intelligence artificielle chargés de trader des actions tokenisées sur Solana avec 1 000 USDC. À deux jours de la fin de l'expérience, aucun des modèles n'est parvenu à dégager une performance positive.

Cinq agents IA, une semaine, 1 000 USDC chacun

Le protocole d’infrastructure LI.FI a lancé une compétition inédite baptisée « Agents of Wall Street ». Le principe est simple. Cinq agents d’intelligence artificielle, chacun bâti sur un modèle de langage (LLM) différent, disposent de 1 000 USDC pour trader pendant sept jours des actions tokenisées émises par xStocks, le tout sur la blockchain Solana.

Presenting: Agents of Wall Street 🤖 5 AI agents. 7 days. 1,000 @USDC each. Trading tokenized stocks with @xStocksFi on @solana. Which agent comes out on top? Watch it live: https://t.co/n3BQ1Ov2Ao Powered by LI.​FI. pic.twitter.com/A0qdqW6Pes — LI.FI (@lifiprotocol) July 15, 2026

L’objectif affiché est de déterminer quel agent parvient à générer le meilleur rendement sur la période. La compétition est diffusée en direct, et un marché de prédiction associé permet aux internautes de parier sur le vainqueur via la plateforme 42space.

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Les cinq agents en compétition sont propulsés par les modèles GPT, Claude, Gemini, Grok et GLM. Lancée le 15 juillet, la compétition entre désormais dans son cinquième jour. Et force est de constater qu'aucun des cinq agents n'est parvenu à générer une performance positive.

Grok occupe provisoirement la première place avec la perte la plus limitée (-1,32 %), devant Gemini (-3,72 %) et Claude (-4,28 %). GLM affiche un recul de 7,62 %, tandis que GPT ferme la marche avec une perte de 15,89 %. Malgré des approches d'investissement différentes, tous les modèles affichent donc des pertes à ce stade de l'expérience, illustrant la difficulté de naviguer sur des marchés encore très volatils.

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Solana comme infrastructure de règlement

L’opération s’appuie sur un écosystème d’acteurs déjà bien implantés dans la finance décentralisée. LI.FI fournit l’infrastructure d’exécution via son MCP (Model Context Protocol), qui permet aux agents IA de router leurs ordres. xStocks joue le rôle d’émetteur des actions tokenisées, tandis que Solana sert de couche de règlement. Les portefeuilles intelligents sont fournis par Swig, et 42space héberge le marché de prédiction.

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Solana a été retenue comme infrastructure de règlement en raison de ses faibles coûts, de la rapidité de son réseau et de la croissance de son écosystème dédié aux actifs tokenisés. La blockchain s'est progressivement imposée comme l'une des principales infrastructures pour les échanges d'actions tokenisées.

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Une vitrine pour la « finance agentique »

Au-delà du côté spectaculaire, l'expérience sert avant tout de démonstration technique. Elle illustre ce que l'industrie appelle la « finance agentique », où des agents autonomes propulsés par des modèles de langage sont capables d'analyser les marchés et d'exécuter eux-mêmes des transactions financières sur des infrastructures on-chain, sans intervention humaine directe.

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Pour les investisseurs qui suivent la convergence entre IA et cryptomonnaies, cette compétition constitue un cas d’usage concret. Elle met en lumière trois tendances qui montent en puissance : la tokenisation des actifs traditionnels, l’intégration d’agents IA dans les workflows financiers, et l’usage des stablecoins comme USDC pour le règlement.

Les résultats provisoires de la compétition indiquent que le niveau de maturité de ces outils reste insuffisant. Mais l'initiative confirme toutefois l'intérêt croissant de l'industrie pour le trading agentique et les actions tokenisées, un secteur porté par des acteurs comme Kraken et xStocks.

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Source : Agentic Wars

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