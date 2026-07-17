Est-il possible d'acheter l'action Moonshot AI (Kimi), ce concurrent de Claude et de ChatGPT ?

Moonshot AI, l'éditrice du chatbot chinois Kimi, s'impose comme l'un des rivaux les plus sérieux d'OpenAI et d'Anthropic. Alors qu'une introduction en Bourse à Hong Kong se prépare, une question se pose naturellement : est-il possible d'acheter l'action Moonshot AI ?

Moonshot AI, la start-up chinoise à l'origine de l'IA Kimi, fait beaucoup parler d'elle depuis la sortie de son modèle Kimi K3, qui rivalise avec les meilleures IA du monde. En parallèle, l'entreprise prépare son entrée en Bourse à Hong Kong, ce qui attise l'intérêt des investisseurs.

Mais avant même la question de l'opportunité, s'en pose une autre : est-il possible d'acheter l'action Moonshot AI depuis la France ? La réponse courte est non, pas encore.

La bonne nouvelle, contrairement à d'autres entreprises chinoises, c'est que l'action Moonshot devrait devenir accessible une fois cotée. Vous pouvez d'ailleurs déjà vous préparer en ouvrant un compte chez un courtier comme Trade Republic, qui donne accès à la Bourse de Hong Kong.

Ouvrir un compte Trade Republic pour être prêt à l'arrivée de Moonshot

Qu'est-ce que Moonshot AI (Kimi) ?

Moonshot AI est une entreprise chinoise d'intelligence artificielle fondée en 2023 et basée à Pékin. Elle développe le chatbot Kimi, l'un des assistants IA les plus populaires de Chine, ainsi que les modèles de langage qui le font tourner.

Ce qui met aujourd'hui Moonshot sur le devant de la scène, c'est le lancement le 16 juillet 2026 de son nouveau modèle Kimi K3. Il s'agit du premier modèle open source de classe 3 000 milliards de paramètres avec une fenêtre de contexte d'un million de tokens et des capacités multimodales natives. Surtout, ses performances impressionnent :

Kimi K3 se classe n°1 du Frontend Code Arena, un classement indépendant dédié au code, avec 1 679 points, devant des modèles propriétaires de pointe comme Claude Fable 5, GPT-5.6 et Grok-4.5 ;

il dépasse même Claude Fable 5 sur plusieurs épreuves de code et de tâches agentiques (Terminal Bench, Program Bench, SWE Marathon…) ;

le tout à un coût d'utilisation via API très inférieur à celui des modèles d'entreprises américaines.

Leaderboard d'Arena AI du 17 juillet 2026

Il faut toutefois rester mesuré : Moonshot reconnaît elle-même que Kimi K3 reste globalement derrière les modèles propriétaires les plus puissants (Claude Fable 5 et GPT-5.6 Sol) en performance d'ensemble et en expérience utilisateur. Kimi excelle surtout en code et en agentique, sans être encore la meilleure IA toutes catégories.

Cette montée en puissance technologique s'accompagne d'une croissance commerciale spectaculaire : selon Bloomberg, le chiffre d'affaires annualisé de Moonshot aurait doublé en 6 semaines pour atteindre environ 200 millions de dollars début 2026.

Côté financement, la start-up est soutenue par des poids lourds comme Alibaba et Meituan et sa valorisation serait passée d'environ 4 milliards de dollars fin 2025 à près de 20 milliards mi-2026, selon les tours de table rapportés par la presse. De quoi la placer parmi les start-up d'IA les mieux valorisées de Chine, aux côtés de DeepSeek.

Quand aura lieu l'IPO de Moonshot ?

D'après Bloomberg, Moonshot AI a engagé les démarches en vue d'une introduction en Bourse à Hong Kong. La société aurait mandaté les banques Goldman Sachs et CICC et viserait une levée d'environ 1 milliard de dollars. Pour se conformer aux règles chinoises, Moonshot serait en train de démanteler sa structure offshore, une étape technique préalable au dépôt du dossier.

C'est une différence majeure avec d'autres pépites chinoises réservées à leur marché domestique : la Bourse de Hong Kong est accessible aux investisseurs étrangers et figure parmi les places négociables auprès de courtiers grand public comme Trade Republic.

Ouvrir un compte Trade Republic pour être prêt à l'arrivée de Moonshot

Concrètement, une fois Moonshot cotée à Hong Kong, son action devrait pouvoir être achetée depuis la France via un compte-titres ordinaire (CTO).

Deux nuances importantes toutefois :

Le calendrier reste incertain. L'IPO de Moonshot n'est pas imminente : les sources évoquent une cotation possible fin 2026 voire en 2027, et rien ne garantit qu'elle ait lieu, l'entreprise pouvant aussi rester privée plus longtemps ;

On ne pourra pas participer à l'IPO elle-même. L'attribution des titres au prix d'introduction est réservée aux institutionnels : un particulier ne pourra acheter l'action qu'une fois la cotation lancée sur le marché.

En attendant, la meilleure façon de se préparer est d'ouvrir dès maintenant un compte chez un courtier donnant accès à Hong Kong. L'ouverture et la vérification d'identité peuvent prendre plusieurs jours : autant être prêt le jour où l'action sera disponible.

Conclusion : est-il possible d'acheter l'action Moonshot AI ?

Pas encore, mais à terme, c'est plausible. Moonshot AI n'est pas cotée à ce jour et il est donc impossible d'acheter son action.

Mais contrairement à d'autres champions chinois de la tech, son introduction en Bourse est visée à Hong Kong, une place accessible aux particuliers étrangers : une fois l'opération réalisée, l'action Moonshot devrait pouvoir s'acheter depuis la France, notamment via un courtier comme Trade Republic.

Le calendrier reste toutefois incertain : mieux vaut avoir son compte déjà prêt pour ne pas rater le coche le jour de la cotation.

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