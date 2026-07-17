135 millions de dollars pour révolutionner les actions tokenisées ? Alpaca officialise une nouvelle levée de fonds

Pour tenter d'apporter sa pierre à l'édifice sur le trading d'actions tokenisé et l'IA Alpaca a officialisé une levée de fonds de 135 millions de dollars. Voyons cela de plus près.

Alpaca lève 135 millions de dollars

À chaque phénomène de mode, les annonces se multiplient alors que les parties prenantes veulent montrer qu’elles sont dans la course. Dans cette logique, les levées de fonds aussi s’intensifient et chaque acteur financé promet qu’il révolutionnera le secteur. Actuellement, les deux grands sujets à la mode sont la tokenisation et l’intelligence artificielle (IA).

Jeudi, c’est donc la société Alpaca qui a officialisé une généreuse levée de fonds à hauteur de 135 millions de dollars. À cela s’ajoute également une levée de dette, portant l’opération totale à 435 millions de dollars.

En bref, Alpaca est connue comme une société de courtage aux États-Unis avec sa propre chambre de compensation et ce tour de table de série D s’inscrit dans la continuité d’une autre levée en janvier dernier, qui la valorisait à 1,15 milliard de dollars. Notons que la valorisation mise à jour n’a pas été précisée, ce qui pourrait suggérer que celle-ci a été revue à la baisse.

Quoi qu’il en soit, Alpaca promet que ces liquidités serviront notamment à l’acquisition d’un courtier régulé en Inde, ainsi que d’autres au Royaume-Uni et en Europe, afin de s’ouvrir les portes de diverses juridictions dans le monde.

Dans son communiqué, l’entreprise met un fort accent sur l’IA dans les marchés financiers et Yoshi Yokokawa, son cofondateur et PDG, estime qu’Alpaca est « idéalement positionnée » :

Alpaca est idéalement positionnée pour devenir l'infrastructure de référence des marchés de capitaux mondiaux tokenisés et des services financiers basés sur l'IA. Le soutien de nos investisseurs témoigne de leur confiance dans la capacité d'exécution d'Alpaca et dans les perspectives de marché. Alors que la tokenisation transforme l'accès aux marchés mondiaux et que l'IA accélère la création de nouvelles applications financières et de nouveaux acteurs, la demande d'infrastructures réglementées adaptées à ce changement de paradigme s'accroît.

En outre, alors que la valeur des actifs sous gestion d’Alpaca a dépassé les 1,5 milliard de dollars et qu’elle a « intégré les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies mondiales », l’entreprise entend aussi se lancer dans le trading d’actions européennes.

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Parmi les investisseurs dans ce tour de table, il y a la présence d’Opera Tech Ventures, la filiale de capital-risque de la banque BNP Paribas. Concernant l’emprunt, notons que le participant le plus important est Payward, à savoir la maison mère de Kraken.

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Source : Communiqué de presse

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