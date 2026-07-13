La Bourse sud-coréenne flambe, mais les signaux d'alerte se multiplient. Suspensions de cotation, envolée de l'endettement et dépendance à deux géants de l'IA nourrissent les inquiétudes des analystes.

Une suspension qui trahit la fébrilité du marché

Le Kospi, principal indice boursier sud-coréen, a été suspendu pour la sixième fois depuis le début de l’année, après avoir chuté de près de 9% ce lundi.

Les précédentes interruptions ont eu lieu les 4 mars, 9 mars, 8 juin, 26 juin, 7 juillet et à nouveau ce lundi. Un rythme inédit qui reflète la nervosité d’un marché devenu totalement dépendant de deux géants des semi-conducteurs, Samsung Electronics et SK Hynix.

Le mécanisme est simple. Dès que l’indice décroche brutalement, les autorités boursières activent un « circuit breaker » qui gèle les échanges pendant plusieurs minutes, le temps de laisser retomber la panique.

SOMETHING IS VERY WRONG WITH THE KOREAN STOCK MARKET. KOSPI was up 122% this year at its peak. It has since crashed -27% in the last 25 days and now sits +60% YTD. Even after that run, the Kospi trades below 6.4 times forward earnings, the cheapest level ever recorded, below… pic.twitter.com/4hIj3KShfa — Bull Theory (@BullTheoryio) July 13, 2026

L’indice a pourtant enchaîné les records sur la première moitié de l'année. Le Kospi a atteint un plus haut historique à 8 880 points, après une progression de 220 % en douze mois. SK Hynix a vu son cours bondir de 1 000 % sur un an, Samsung de 500 %. Les deux entreprises ont franchi le seuil symbolique de 1 000 milliards de dollars de capitalisation.

Selon KB Securities, Samsung et SK Hynix ont contribué à hauteur de 70 % à la progression du Kospi en 2026, une concentration jugée « sans précédent ». Cela fait peser un risque sur le marché, désormais dépendant de la bonne santé de deux grands acteurs.

Mais le Kospi a connu une forte baisse récemment, perdant plus de 27% de sa valeur sur le mois écoulé.

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Des ménages surendettés pour surfer sur la vague IA

Mais un autre élément inquiète encore davantage les analystes. Les investisseurs particuliers coréens empruntent à un rythme record pour acheter des actions. Les prêts sur marge ont atteint 36 470 milliards de wons cette année, soit le double d’il y a douze mois .

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Le phénomène atteint des proportions vertigineuses. Le pays compte désormais 102 millions de comptes de trading actifs, pour seulement 52 millions d’habitants . Autrement dit, chaque Coréen possède en moyenne deux comptes de courtage, ce qui illustre l’ampleur de la fièvre spéculative.

🚨STOCK MARKET CARNAGE IN SOUTH KOREA IS INTENSIFYING: The KOSPI fell -9% on Monday, triggering a trading halt for the 7th time this year, out of 13 total since 2000. The selloff was led by SK Hynix, which fell as much as -15%, its largest daily drop on record, while Samsung… pic.twitter.com/jqRY7zDY5M — Global Markets Investor (@GlobalMktObserv) July 13, 2026

Face à des taux de courtage frôlant 10 %, les particuliers se sont rabattus sur les lignes de crédit bancaires. En mai seul, les prêts bancaires aux ménages ont bondi de 9 300 milliards de wons, la plus forte progression mensuelle depuis août 2024, avec une corrélation directe avec les investissements boursiers selon la Banque de Corée .

Les cinq principales banques commerciales du pays ont déjà consommé plus de 85 % de leurs plafonds annuels d’octroi de crédit aux ménages sur le seul premier semestre. Un « lending cliff » sévère se profile pour le second semestre.

Volatilité extrême et signaux d’alarme

Les indicateurs de stress se multiplient. Le VIX coréen, qui mesure la volatilité anticipée, a atteint 75, alors qu’il évolue historiquement autour de 20. Fait rare, ce pic intervient alors même que le marché monte, signe que les investisseurs achètent de peur de rater le train.

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Traditionnellement, une volatilité aussi élevée accompagne les krachs, pas les rallyes. Quand elle explose en pleine hausse, cela traduit une nervosité extrême, où chaque mouvement, à la hausse comme à la baisse, prend des proportions démesurées. C’est ce qui déclenche les suspensions de cotation à répétition.

Le ratio des dettes des ménages sur le revenu culmine à 174 %, et 44 % des emprunteurs auraient manqué au moins un remboursement au cours des six derniers mois. Une hausse du taux de la Banque de Corée est attendue le mois prochain, ce qui alourdirait mécaniquement le coût de tous les prêts sur marge en cours.

Cette dynamique interpelle bien au-delà de Séoul. La Corée du Sud est devenue le sixième marché boursier mondial, devant le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. Un retournement brutal aurait des répercussions sur toute la thématique IA, y compris sur Nvidia (NVDA), dont la capitalisation dépasse désormais 5 100 milliards de dollars.

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Sources : Financial Times, The Guardian

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