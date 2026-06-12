Une Avalanche Treasury Company est maintenant cotée en Bourse – Récap crypto de la nuit du 11 au 12 juin 2026

SpaceX signe une entrée en Bourse record tandis que Solana accompagne l’IPO sur sa blockchain. Ripple, Avalanche et Ethena continuent de repousser les frontières de la finance décentralisée.

le 12 juin 2026 à 7:30.

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Une Avalanche Treasury Company est maintenant cotée en Bourse – Récap crypto de la nuit du 11 au 12 juin 2026

Avalanche Treasury Co. arrive sur le Nasdaq

Avalanche Treasury Co. sera cotée sur le Nasdaq sous le symbole $AVAT, marquant une nouvelle étape pour l’écosystème Avalanche. Ce véhicule d’investissement découle d’un plan lancé en 2025 visant à lever 1 milliard de dollars pour soutenir deux trésoreries dédiées à l’achat d’AVAX, renforçant ainsi la présence des acteurs crypto sur les marchés institutionnels.

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Le marché boursier américain rebondit fortement

Le marché boursier américain a connu une hausse spectaculaire de 1 150 milliards de dollars en une seule séance. Ce mouvement massif, contrastant avec les sorties de capitaux observées depuis le début de l’année, pourrait signaler un retour de confiance des investisseurs et influencer positivement les marchés des cryptomonnaies.

Ethena lance un vault à haut rendement sur Coinbase

Ethena a dévoilé un nouveau vault baptisé « SteakhouseFi » sur Coinbase, alimenté par son stablecoin USDe via le protocole de lending décentralisé Morpho. Cette initiative s’inscrit dans la continuité de précédentes collaborations, alors que l’USDe est désormais le troisième plus grand stablecoin au monde et que Morpho a récemment levé 175 millions de dollars pour accélérer son expansion.

La CFTC prône une régulation claire du marché crypto

Mike Selig, président de la CFTC depuis octobre 2025, a affirmé que les marchés crypto avaient trop longtemps évolué dans l’incertitude réglementaire. Il a rappelé que l’institution privilégiait la transparence et la clarté des règles, à l’opposé d’une régulation par l’application forcée, renforçant ainsi son image de régulateur pro-crypto.

Ripple et Bitso introduisent le stablecoin MXNB sur le XRP Ledger

Ripple et l’exchange latino-américain Bitso ont annoncé l’intégration du stablecoin MXNB, adossé au peso mexicain (MXN), sur le XRP Ledger. Ce jeton facilitera les règlements entre entreprises en Amérique latine et consolide la stratégie de Ripple visant à faire du XRP Ledger une infrastructure de choix pour les paiements tokenisés.

LG Electronics se lance dans la blockchain publicitaire

Selon Fortune, LG Electronics prépare le lancement de sa propre blockchain destinée à l’achat et à la vente d’espaces publicitaires. Ce projet place le groupe sud-coréen aux côtés d’autres grandes entreprises traditionnelles qui développent leurs propres solutions blockchain pour moderniser leurs secteurs d’activité.

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