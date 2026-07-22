Movement Labs (MOVE) déclare sa faillite dans l'indifférence générale

En fin de semaine dernière, Movement Labs (MOVE) s'est discrètement placée en faillite sous le fameux Chapitre 11. Que dire de l'issue de ce projet ?

le 22 juillet 2026 à 11:15.

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Vincent Maire

Movement Labs (MOVE) déclare sa faillite dans l'indifférence générale

Movement Labs fait faillite

L’année dernière, Movement Labs a connu son moment de gloire, notamment en raison d’une importante part de l’offre de MOVE détenue par les wallets de World Liberty Financial (WLFI). Aujourd’hui, comme pour beaucoup de projets, la blockchain layer 2 est tombée dans l’oubli.

Pire encore, il apparaît que l’entreprise MVMT Labs a déposé sa demande de protection sous le Chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis le 15 juillet :

Déclaration de faillite de MVMT Labs

Déclaration de faillite de MVMT Labs

 

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Après un plus haut historique (ATH) à 1,45 dollar le 9 décembre 2024, le MOVE s’échange aujourd’hui en chute de plus de 99 % pour un prix d’à peine 0,01 dollar. D’ailleurs, la nouvelle n’a que peu fait réagir ce token qui n’intéresse déjà plus personne, puisqu’il n’affiche une baisse que de 1,8 % sur les dernières 24 heures.

Comme d’autres projets en difficulté, Movement s’est par la suite réorienté vers une autre verticale à la mode, à savoir les paiements transfrontaliers en stablecoins, avec le lancement de Move Industries en juin dernier, qui n’est pas concernée par la faillite de MVMT Labs.

Si la pérennité de ce mouvement stratégique reste à déterminer, rappelons que le compte X de Movement Network Foundation n’est plus actif depuis le mois de janvier et que cette faillite n’a pas encore été relayée par les équipes du projet.

En parallèle, le projet avait levé plus de 140 millions de dollars dans différents tours de table depuis 2023, dont une levée de fonds de série B de 100 millions de dollars sur une valorisation de 3 milliards de dollars.

L’année dernière, son cofondateur, Rushi Manche, avait été écarté suite à des faits de manipulation de marché. Selon son dépôt de faillite, Movement Labs aurait moins de 1 000 créanciers, 100 000 à 500 000 dollars d’actifs et plus de 1 million de dollars de passifs.

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Source : Déclaration de faillite

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