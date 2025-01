Le 18 janvier, Ondo Finance libérera 1,94 milliard de tokens ONDO, bouleversant potentiellement son écosystème. Cet unlock massif, équivalant à 19,4 % de la supply maximale, soulève des questions : pression vendeuse ou opportunité de croissance ?

Ondo : 3 milliards de dollars de tokens seront libérés au mois de janvier

En cette nouvelle année 2025 qui débute, les règles n'ont pas changé : de nombreux token unlocks sont à prévoir. Cependant, une libération de token en particulier mérite l'attention : celle de tokens ONDO du protocole Ondo Finance.

En effet, cette dernière est particulièrement conséquente. Ce ne sont pas moins de 1,94 milliard d'ONDO qui seront libérés le 18 janvier, pour une valeur d'environ 3 milliards de dollars à l'écriture de ces lignes.

Aperçu des tokens unlocks progressifs pour l'ONDO

Ondo Finance est un protocole à mi-chemin entre finance décentralisée (DeFi) et actifs réels (RWA). La plateforme Ondo Finance propose des stablecoins comme l'USDY et l'OUSG qui sont porteurs de rendements, et cela grâce à leur collatéralisation en bons du Trésor américain.

Le 18 janvier, Ondo libérera 19,4 % de sa supply maximale, soit 134 % de quantité libérée par rapport à la supply en circulation, ce qui pourrait créer une pression vendeuse sur le cours du token ONDO. Cependant, selon la plateforme d'analyse crypto Tokenomist, 80 % de cette allocation est réservée au développement de l'écosystème tandis que 20 % est destinée aux investisseurs.

Ainsi, cet évènement pourrait également être profitable à l'écosystème en lui donnant les moyens financiers de nouer de nouveaux partenariats et de lancer de nouveaux programmes d'incitations pour attirer et fidéliser de nouveaux utilisateurs. Cela veut aussi dire que l'impact de cet unlock est à modérer, puisque ces nouveaux tokens ne vont pas littéralement débarquer sur le marché.

Les 5 autres unlock à surveiller au mois de janvier

Bien que l'unlock d'Ondo soit particulièrement conséquent, d'autres unlocks seront à surveiller au mois de janvier, notamment pour les tokens MOVE, APT, ARB, IMX et OP :

Les token unlocks à surveiller au mois de janvier

Movement (MOVE)

Quantité : 50 millions de tokens MOVE ;

50 millions de tokens MOVE ; Valeur (06/01) : 55,16 millions de dollars ;

55,16 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 2,22 %.

Le projet Movement, développé par Movement Labs, a pour ambition de créer un réseau de blockchains modulaires basées sur le langage Move, initialement développé par Facebook. Appuyé par le lancement de son layer 2 M2 et la création de sa propre blockchain M1, Movement Labs propose des outils, des frameworks et des protocoles open source pour développer le langage Move dans le Web3.

En décembre, Movement effectuait un airdrop totalisant 1 milliard de tokens MOVE, soit 10 % de sa supply maximale. Bien que les fondateurs du projet appréhendaient cette étape décisive pour le projet, il semble que les évènements qui ont suivi leur ont été favorables.

En effet, l'airdrop de Movement Labs a été très bien accueilli par la communauté crypto. Alors que le MOVE s'échangeait autour de 0,66 dollar à son lancement, il évolue actuellement autour de 1,08 dollar, ce qui traduit une augmentation de 164 %.

Le 9 janvier, 50 millions de tokens MOVE seront libérés, représentant plus de 55 millions de dollars à l'écriture de ces lignes. La quantité libérée par rapport à la supply en circulation est d'environ 2 %.

Aptos (APT)

Quantité : 11,31 millions de tokens APT ;

11,31 millions de tokens APT ; Valeur (06/01) : 111,62 millions de dollars ;

111,62 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 2,03 %.

Aptos est une blockchain de layer 1, elle aussi basée sur le langage Move. Avec une capacité théorique de 100 000 transactions par seconde (TPS) et une latence inférieure à la seconde, Aptos se définit comme la « blockchain la plus sûre et la plus scalable »

Le cours du token APT évolue proche des 10 dollars l'unité, soit à environ - 50 % de son record de prix (ATH). Rappelons que son principal concurrent, le SUI, établit de nouveaux ATH de jour en jour.

Le 12 janvier, plus de 11 millions de tokens APT seront libérés, pour une valeur de près de 112 millions de dollars. La quantité libérée par rapport à la supply en circulation est d'environ 2 %.

Arbitrum (ARB)

Quantité : 92,63 millions de tokens ARB ;

92,63 millions de tokens ARB ; Valeur (06/01) : 82,74 millions de dollars ;

82,74 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 2,19 %.

Arbitrum est une solution de layer 2 pour la blockchain Ethereum. Son objectif est d'améliorer la scalabilité de cette dernière en déportant les transactions off-chain grâce à la technologie des optimistic rollups.

Le 16 janvier, Arbitrum libérera près de 93 millions de tokens ARB, pour une valeur d'environ 83 millions de dollars. Cette libération de tokens représente plus de 2 % du market cap.

Bien que le réseau Arbitrum ait été très populaire, notamment au cours du dernier bear market, il accuse une perte de vitesse notable : le cours du token ARB se situe à - 61 % de son ATH et les données on-chain démontrent une désertion des capitaux sur la blockchain Arbitrum.

En effet, selon la plateforme d'analyse on-chain Artemis Terminal, Arbitrum est la blockchain qui enregistre le plus de sorties nettes au cours des 30 derniers jours. Sur cette période, ce sont ainsi près de 596 millions de dollars de sorties nettes qui ont été enregistrés.

Entrées et sorties nettes de capitaux sur quelques blockchains

Ce phénomène peut partiellement s'expliquer par la montée en puissance du layer 2 Base, qui a, sur cette même période, enregistré près de 809 millions de dollars d'entrées nettes.

Immutable (IMX)

Quantité : 24,52 millions de tokens IMX ;

24,52 millions de tokens IMX ; Valeur (06/01) : 35,35 millions de dollars ;

35,35 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 1,43 %.

La blockchain Immutable est une solution de layer 2 sur Ethereum. Elle est conçue pour améliorer l'expérience des développeurs et celle des utilisateurs dans les jeux vidéo, le Web3 et les NFT. Immutable utilise la technologie des rollups Zero-Knowledge (ZK) développée par StarkWare pour offrir des transactions rapides, sécurisées et à faible coût.

Le 24 janvier, Immutable libérera 24,5 millions de tokens IMX, pour une valeur de plus de 35 millions de dollars. Cette libération représente environ 1,5 % du market cap d'IMX.

Le cours du token IMX accuse une baisse de près de 30 % au cours des 30 derniers jours, amenant son prix à 1,46 dollar.

Optimism (OP)

Quantité : 32,21 millions de tokens OP ;

32,21 millions de tokens OP ; Valeur (06/01) : 66,74 millions de dollars ;

66,74 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 2,38 %.

Optimism est également une solution de layer 2 pour la blockchain Ethereum. Basée sur la technologie des optimistic rollups, Optimism propose également l'OP Stack, à partir duquel sont construits des blockchains à succès comme Base.

Le 31 janvier, Optimism libérera plus de 32 millions de tokens OP, pour une valeur de près de 67 millions de dollars. Cet unlock de tokens représente 2,38 % du market cap d'OP.

Bien que le cours du token OP soit à - 57 % de son ATH, les sentiments à propos de ce projet sont plutôt positifs dans la communauté crypto. En effet, Optimism effectue régulièrement des airdrops à ses utilisateurs, avec le dernier datant de début octobre.

De plus, les données on-chain d'Artemis Terminal démontrent des entrées nettes de 42,5 millions de dollars au cours des 30 derniers jours sur l'OP mainnet.

Bien que de nombreux projets ont prévu de libérer des tokens au mois de janvier, le token unlock à surveiller attentivement sera incontestablement celui d'Ondo Finance. Avec ses 1,94 milliard de tokens ONDO qui seront libérés le 18 janvier, il sera intéressant d'observer les répercussions sur le prix du token et sur le développement de son écosystème.

