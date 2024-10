Optimism lance son 5e airdrop de tokens OP — Êtes-vous éligibles ?

Mercredi, Optimism a dévoilé les conditions d’éligibilité à son 5e airdrop de tokens OP. Parmi les 54 700 adresses retenues, certaines ont eu droit à plus de 5 000 dollars de récompenses. Quelles étaient ces conditions ?

Optimism (OP) réalise un nouvel airdrop

Mercredi, les équipes d’Optimism ont annoncé le 5e airdrop de tokens OP. À cette occasion, ce sont plus de 10,36 millions de tokens qui ont été distribués, le tout à plus de 54 700 adresses différentes. Cette fois-ci, ce airdrop avait pour but de récompenser les utilisateurs assidus des différents réseaux et applications composant la Superchain d’Optimism :

L’Airdrop n° 5 récompense les utilisateurs expérimentés qui ont contribué à la croissance de l’écosystème Superchain. Les meilleures applications sociales, DeFi, gaming et bien plus encore sont présentes sur la Superchain, et il est essentiel de soutenir leur croissance et leur succès.

💡 Comment maximiser ses chances d’éligibilité à un airdrop ?

Dans leur communiqué, les équipes d’Optimism ont précisé les applications qu’il convenait d’utiliser pour espérer être éligible à une récompense : OP Mainnet, Base, Zora, Mode, Metal, Fraxtal, Cyber, Mint, Swan, Redstone, Lisk, Derive, BOB, Xterio, Polynomial, Race et Orderly.

Ainsi, il fallait avoir interagi avec au moins 20 smart contracts relatifs avec ces projets, et ces interactions devaient représenter au moins 10 % des transactions réalisées sur les différents réseaux durant la période de snapshot. En l’occurrence, le snapshot effectué couvre une période allant du 15 mars dernier au 15 septembre.

En fonction du degré d’implication, les adresses récompensées ont pu recevoir entre 150 et 3500 tokens OP, ce qui équivaut à un montant allant de 225 à 5 250 dollars au cours actuel, bien que celui-ci ait chuté de 6,75 % en 24 heures.

👉 Dans l’actualité également — Le FBI a créé sa propre cryptomonnaie nommée NexFundAI — Dans quel but ?

Comme lors de chaque airdrop, les investisseurs devront prendre garde aux tentatives d’arnaques fleurissant sur les réseaux sociaux. Toutes les informations nécessaires ont été partagées par Optimism dans sa documentation.

