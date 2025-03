Hyperliquid : Comment être éligible au 2e airdrop de ce projet crypto ?

Après un airdrop historique de 1,3 milliard de dollars, Hyperliquid réserve encore près de 39 % de sa supply de tokens HYPE pour de futurs airdrops. Découvrez les stratégies pour maximiser vos chances d'éligibilité dès maintenant !

Y aura-t-il un 2e airdrop d'Hyperliquid ?

Hyperliquid est un des projets les plus populaires de l'écosystème crypto. En effet, contrairement à la plupart de ces derniers, le protocole bénéficie d'une indépendance totale de par l'absence d'investisseurs professionnels.

C'est notamment ce qui a permis à Hyperliquid d'effectuer un airdrop historique, représentant 1,3 milliard de dollars. Suite à cet événement d'une ampleur considérable, le cours du token HYPE s'est fortement apprécié, atteignant environ 35 dollars l'unité à son record de prix (ATH).

Bien que le premier airdrop d'Hyperliquid ait été fortement apprécié de ses utilisateurs, il y a de grandes chances que le/les prochains le soient tout autant. En effet, alors que celui-ci représentait 31 % de la supply totale de tokens HYPE, le projet a annoncé allouer 38,9 % supplémentaires pour ses futurs airdrops.

Bien que nous disposons actuellement de peu d'informations sur les modalités de ces futurs airdrops, il pourrait être intéressant de commencer à se positionner en réalisant différentes tâches, et ce dans le but d'y devenir éligible.

Nous allons donc via cet article exposer différentes manières qui nous semblent pertinentes pour tenter d'être éligible à l'airdrop d'Hyperliquid.

Trader la crypto HYPE sur la plateforme décentralisée Hyperliquid

Hyperliquid en quelques mots

Vous l'avez certainement compris à la lecture de ces quelques lignes, Hyperliquid est en quelque sorte une success story, à la sauce Web3.

Alors que l'exchange décentralisé (DEX) d'Hyperliquid est relativement récent, il se positionne déjà en 2e place, derrière son concurrent dYdX, en termes de volumes cumulés sur le trading de contrats perpétuels selon les données de DeFiLlama.

Mais depuis peu, Hyperliquid n'est plus qu'un simple DEX. C'est également une blockchain ultra, ou plutôt hyper performante : HyperEVM.

Cette blockchain promet jusqu'à 200 000 transactions par seconde (TPS), avec une finalité inférieure à la seconde. Elle a été conçue spécialement pour le trading haute fréquence, en parallèle d'HyperCore, le nouveau nom du DEX d'Hyperliquid.

Aussi, dans cet article nous nous intéresserons davantage à HyperEVM et ses applications décentralisées (dApps) car nous avons déjà réalisé un tutoriel pour trader sur HyperCore.

Nous vous recommandons par ailleurs de commencer par ce guide afin d'avoir toutes les clés en main pour ce qui va suivre.

En ayant suivi étape par étape le tutoriel mentionné plus haut, vous devez d'ores et déjà disposer de fonds sur HyperCore. Afin de maximiser vos chances d'être éligible au futur airdrop d'Hyperliquid, il va falloir faire du volume en trading, en spot ou bien avec un effet de levier.

Long ou short plus de 100 cryptos avec Hyperliquid

Attention aux leviers Les effets de levier peuvent entraîner une perte partielle ou totale de capital. Ils sont donc à utiliser à bon escient et en connaissance des risques encourus.

Il est également possible de déposer des USDC dans des vaults, des coffres-fort numériques, pour gagner un rendement. Différentes sortes de vaults existent sur Hyperliquid :

Les vaults du protocole, comme l'Hyperliquidity Provider (HLP) ;

Les vaults des utilisateurs.

Alors que le HLP est censé fournir un rendement en échange de la liquidité déposée, les vaults des utilisateurs sont pour leur part une manière de faire du copy trading. Les utilisateurs qui déposent des fonds dans ce genre de vaults gagneront (ou perdront) des cryptos en suivant les performances du créateur du vault en question.

Il est également possible de venir stake ses HYPE depuis l'interface d'HyperCore. Pour cela, il faudra :

Transférer les HYPE du « Spot wallet » au « Staking wallet » ;

Cliquer sur le bouton « Stake tokens » ;

Choisir le montant de HYPE à stake ;

Confirmer l'opération.

Attention au délai Pour transférer des HYPE depuis le Staking wallet vers le Spot wallet, il faudra patienter un délai de 7 jours.

Nous vous recommandons également de partager vos liens de parrainage à vos amis qui ne sont pas encore sur Hyperliquid. Il est à retenir que les affiliés obtiennent de plus importantes récompenses que les parrains.

Pour nous soutenir, vous pouvez utiliser notre code CRYPTOAST lorsque vous vous lancerez sur Hyperliquid.

Explorer les applications de l'HyperEVM

Comme nous l'exposions plus haut, afin de maximiser vos chances d'être éligible au futur airdrop d'Hyperliquid, il ne faudra pas se contenter d'effectuer du volume sur HyperCore.

Bien qu'HyperEVM soit une blockchain encore relativement récente, et qu'assez peu d'applications y soient disponibles à l'écriture de ces lignes, nous pensons qu'il est important de se créer une bonne empreinte on-chain.

Afin de transférer vos HYPE vers HyperEVM, il faudra se rendre dans son portefeuille et utiliser la fonction « Transfer to EVM » :

Capture d'écran de l'interface du portefeuille d'HyperCore

Bloc Info Assurez-vous que vos tokens HYPE soient bien dans votre « Spot wallet » et non pas dans votre « Perps wallet ». Auquel cas, utilisez la fonction « Transfer to spot ».

Long ou short plus de 100 cryptos avec Hyperliquid

La finance décentralisée (DeFi) sur HyperEVM

Du côté de la finance décentralisée (DeFi) sur HyperEVM, quelques dApps commencent à se faire un nom.

Il est par exemple possible de faire du lending/borrowing sur l'application Hypurr.Fi. Néanmoins, les actifs disponibles pour ces usages sont limités aux cryptos suivantes l'écriture de ces lignes : HYPE, WHYP et wstHYPE.

Interface de l'application Hypurr.Fi

Nous pouvons remarquer un système de points intégré à l'application, lequel pourrait servir de critère d'éligibilité dans l'éventualité où le projet lancerait sa propre cryptomonnaie, et in fine un airdrop à ses utilisateurs.

Nous pouvons également anticiper que plusieurs fonctionnalités intéressantes verront le jour prochainement comme le staking et les swaps directement depuis la plateforme Hypurr.Fi.

De par les présences de leur logo sur le site, il est probable que l'application intègre dans le futur les cryptos USDC, WBTC et USDe à ses services.

La dApp HyperLend (lien affilié) propose elle aussi des services de lending/borrowing avec une interface soignée. En seulement 24 heures après son lancement, le protocole a atteint plus de 6 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL).

Interface de l'application HyperLend

Pour ce qui est des swaps à l'écriture de ces lignes, les exchanges décentralisés (DEX) HyperSwap (lien affilié) et KittenSwap (lien affilié) proposent ces fonctionnalités avec des systèmes de points indépendants.

Aevo : trader des cryptos pas encore sorties sur le marché

Marketplace et collections de NFT

Comme sur de nombreuses blockchains, les NFT sont populaires sur HyperEVM. La marketplace Drip.Trade se démarque dans ce sens en proposant à ses utilisateurs différentes collections sur le réseau.

À l'écriture de ces lignes, la collection de NFT la plus populaire sur l'HyperEVM est Wealthy Hypio Babies :

Exemple d'un NFT de la collection Wealthy Hypio Babies

L'esthétique des NFT de cette collection n'est pas sans rappeler la célèbre collection Milady Maker. Néanmoins, pour posséder un de ces précieux NFT, il faudra au minimum débourser 149 HYPE, ce qui représente au cours actuel de l'HYPE plus de 2 200 dollars. Une rondelette somme, qui n'est pas à la portée de tous les portefeuilles.

À ce prix, détenir un de ces NFT n'est pas sans avantage. En effet, la plupart des projets NFT se lançant sur l'HyperEVM pourraient offrir des Whitelists (WL) aux holders, dans le but d'avoir un effet positif sur leur marketing.

Whitelists sur les collections de NFT L'attribution des whitelists aux collections de NFT populaires est un mécanisme qui se répand de plus en plus. Être whitelist permet d'accéder à l'achat d'un NFT en avant-première, souvent à un coût réduit par rapport au lancement public.

Découvrez les astuces de Cryptoast Academy avec la dernière vidéo sur le sujet : comment bien choisir ses NFT ? 👇

Selon Pasheur, un créateur de contenu spécialisé dans les airdrops, les NFT pourraient avoir un rôle à jouer dans le futur airdrop d'Hyperliquid. De plus, des collections à la popularité croissante comme Oily The ShapeShifter sont également disponibles sur la marketplace, à un prix d'entrée nettement plus abordable.

Bien qu'il n'y ai pas encore de système à points sur la marketplace Drip.Trade, nous pouvons remarquer une section « Rewards ». Il y a donc également une probabilité que le projet effectue son propre airdrop, éventuellement sous la forme de whitelists.

Perspectives pour l'airdrop d'Hyperliquid

Dans cet article, nous avons exploré plusieurs pistes pour devenir éligible au futur airdrop d'Hyperliquid, notamment via HyperCore et HyperEVM. Néanmoins, l'écosystème HyperEVM est encore relativement jeune et peu d'applications sont d'ores et déjà disponibles. D'autres dApps sortiront dans les prochains mois et il pourrait être intéressant de se positionner de bonne heure.

Aussi, nous vous recommandons de maximiser votre empreinte on-chain en effectuant des transactions et en adoptant un comportement organique.

Long ou short plus de 100 cryptos avec Hyperliquid

Récapitulons les différentes manières de s'exposer à l'airdrop d'Hyperliquid.

Via HyperCore :

Faire du trading sur HyperCore (spot ou levier) ;

Déposer de la liquidité dans certains vaults ;

Staker ses HYPE ;

Utiliser un referral (code « CRYPTOAST » pour nous soutenir) et partager le sien à ses amis.

Et via l'HyperEVM :

Effectuer des swaps ;

Faire du lending/borrowing ;

Posséder et faire du trading de NFT ;

Maintenir une veille, et utiliser les dApps qui se lancent sur le réseau.

Enfin, comme dans toute chasse à l'airdrop, la patience et la régularité seront de mise pour espérer récolter les fruits de son labeur.

Sources : Pasheur, ghz

