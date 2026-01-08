Le token de Solana Mobile (SKR), c'est dans 2 semaines - Tout ce qu'il faut savoir sur l'airdrop

Le très attendu token lié à Solana Mobile, le SKR, sera lancé dans 2 semaines. Voici tout ce qu’il faut savoir su cette nouvelle cryptomonnaie associée à Solana.

Le SKR de Solana Mobile lancé dans 2 semaines

Solana Mobile, qui propose le smartphone Seeker, avait déjà annoncé le lancement de sa cryptomonnaie SKR pour janvier. On connaît désormais la date : ce sera le 21 janvier prochain. La quantité fixe de tokens proposés sera de 10 milliards. Pour rappel, le SKR sera le token de gouvernance et de récompense de Solana Mobile. Il pourra être staké et ainsi générer des récompenses pour ses détenteurs.

Les SKR seront proposés via un airdrop : 30 % de l’approvisionnement total a été réservé pour les utilisateurs et développeurs. 25 % sera alloué à des partenariats et projets liés à la croissance de Solana Mobile. Une trésorerie communautaire recevra par ailleurs 10 %. Les sommes restantes seront allouées à Solana Mobile (15 %) et Solana Labs (10 %).

L’entreprise a lancé son dernier smartphone, le Seeker, en août dernier. Après des départs discrets, les mobiles de Solana ont connu un réel engouement. On s’attend à ce que le Seeker rapporte plus de 67 millions de dollars de revenus pour Solana Mobile, qui est une filiale de Solana Labs.

Comment fonctionne l’airdrop ?

L’airdrop est réservé aux détenteurs du Seeker, ainsi qu’aux développeurs qui ont créé des applications dédiées à ce smartphone. Un snapshot a déjà été effectué lors de la conclusion de la saison 1 du Seeker. Au total, 100 000 participants avaient répondu à l’appel. Les personnes éligibles pourront visiter le site de l’airdrop et connecter leur portefeuille afin de recevoir leurs tokens de SKR.

Si l’enthousiasme est légitime, la prudence reste toutefois de mise. En 2025, la majorité des nouveaux tokens lancés ont enregistré de fortes baisses et peinent à conserver leur valorisation initiale. Malgré le dynamisme évident de Solana Mobile, rien ne garantit donc que le SKR sera la manne espérée. Verdict à partir du 21 janvier prochain.

Source : Solana Mobile via X

