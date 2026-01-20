Extended : Comment être éligible à cet airdrop crypto ?

é par d'anciens de Revolut, le perp DEX Extended a su se démarquer grâce à une nouvelle infrastructure et une grande variété de produits. Avec plus de 6 millions de dollars levés en 2024 et plus de 30 % de l'offre totale de tokens annoncés pour la communauté au moment du lancement, Extended s'inscrit clairement dans la lignée des potentiels airdrops majeurs de 2026. Découvrez les étapes à suivre pour vous rendre éligible à un éventuel airdrop d'Extended.

Qu'est-ce que Extended et son architecture innovante

Extended est une plateforme de trading décentralisée (perp DEX) construite sur Starknet, qui se positionne comme l'une des plus performantes en DeFi. La plateforme développe activement une vision ambitieuse autour du « unified margin », qui permettra d'utiliser n'importe quel actif supporté (y compris ceux qui génèrent du rendement, comme wstETH) comme collatéral unique pour tous les types de trading. L'objectif est de créer une plateforme complète, combinant perpetuals, spot et marchés de prêt/emprunt intégrés, le tout sous un seul et même système de marge.

Unified Margin Ce concept, qui différencie Extended du trading de marge plus classique, permet que tout actif tradé et supporté par la plateforme soit « transformé » en un seul token (par exemple l'USDC). Ainsi, cela permet un meilleur amortissement en cas de perte, pour l'investisseur comme pour la plateforme.

Par exemple, si un utilisateur dépose du wstETH comme collatéral et subit une perte en tradant des perpetuals réglés en USDC, cela équivaut en réalité à emprunter des USDC, avec des intérêts payés aux prêteurs d'USDC. Dit plus simplement : si un utilisateur dépose du wstETH comme garantie et perd de l'argent en tradant des contrats perpetuals en USDC, cela revient à utiliser des USDC empruntés, pour lesquels il paie des intérêts aux fournisseurs d'USDC.

Extended se distingue des autres plateformes de perpetual DEX par une architecture dite hybride. Plutôt que d'adopter un modèle purement on-chain ou une infrastructure entièrement centralisée, Extended s'appuie sur un carnet d'ordres central (Central Limit Order Book) traité hors chaîne, tout en assurant la validation et le règlement des transactions on-chain sur Starknet.

CLOB Un CLOB est un carnet d'ordres centralisé où tous les ordres d'achat et de vente sont listés et exécutés selon une priorité prix-temps, ce qui rend les prix dictés directement par les traders. Un AMM, au contraire, fixe le prix via une formule appliquée à une pool de liquidité (LP).

Concrètement, cela signifie que :

Le traitement des ordres, leur correspondance et l'évaluation du risque sont gérés par un moteur hors chaîne, très rapide et efficace, capable d'atteindre des niveaux de performance comparables à ceux des plateformes centralisées ;

La validation finale des transactions, les règlements et la conservation des fonds sont assurés par des contrats intelligents sur Starknet, garantissant que chaque changement d'état respecte les règles du protocole et qu'aucune manipulation n'est possible.

Cette approche hybride répond à une problématique centrale : comment offrir une expérience de trading fluide, rapide et liquide, tout en maintenant la souveraineté des utilisateurs sur leurs fonds et la sécurité de leurs positions ? Extended le fait en séparant les tâches qui exigent de la rapidité (matching des ordres) de celles qui requièrent de la confiance (validation et règlement).

Contrairement à un modèle de pools de liquidité utilisé par certains perp DEX, où les fournisseurs de liquidité servent directement de contrepartie aux traders (ce qui peut entraîner une détérioration de la liquidité et des rendements faibles pour les LP), ou à un modèle d'automate de marché virtuel (vAMM), limité par des déséquilibres entre positions longues et courtes, le modèle CLOB d'Extended offre une exécution plus précise et un équilibrage naturel des intérêts des traders.

vAMM Un vAMM fonctionne comme un AMM classique avec la formule x×y=k, mais au lieu d'échanger de vrais actifs, le trade est une exposition virtuelle avec levier contre une pool virtuelle. Exemple : en ouvrant un ETH-USD long, la courbe vAMM fait monter le prix de la pool si plus de longs s'accumulent, à l'inverse des CLOB où le ratio longs/shorts s'équilibre toujours. Contrairement aux AMM (comme Uniswap), il n'y a pas d'actifs physiques dans la pool : seul un coffre global gère le collatéral (ex. USDC).

Ce modèle hybride permet à Extended d'offrir une expérience de trading qui se rapproche de celle des plateformes centralisées en termes de performances, sans compromettre les principes fondamentaux de la finance décentralisée, tels que la non-détention des fonds et la transparence.

Liens utiles :

Connecter et configurer son wallet

Rendez-vous sur le site d'Extended avec ce lien (collaboration commerciale) et profitez de 10 % de remise sur l'ensemble de vos frais. Connectez ensuite votre wallet à Extended puis signez la transaction afin de choisir à partir de quelle blockchain vous voulez faire votre dépôt, Arbitrum étant le choix recommandé en raison de sa rapidité et de son faible coût.

Affichage du wallet et configuration sur Extended

Une fois cela fait, vous pouvez officiellement démarrer votre farming et à accumuler des points sur Extended ! Voici les étapes que vous pouvez suivre 👇

Trade

Le principal levier pour obtenir des points sur Extended reste l'activité de trading. Plus le volume généré est élevé, plus la quantité de points attribuée augmente.

La plateforme propose un large éventail de paires : vous aurez donc le choix selon vos préférences, comme les principales cryptomonnaies, mais aussi certains actifs plus spécifiques comme des indices ou des actifs liés aux matières premières, comme l'or ou l'argent, disponibles dans l'onglet « TradFi ». Pour les stratégies de farming, les marchés les plus liquides présentent souvent un meilleur compromis entre frais réduits et facilité d'exécution.

Il est possible d'ouvrir des positions longues ou courtes, avec effet de levier, en fonction des anticipations de marché. Chaque ouverture et fermeture de position contribue au volume total et donc à l'accumulation de points, mais elles sont assez voraces en fees, car il faut pouvoir maintenir la position ouverte.

La plateforme propose une interface des plus classiques, qui rappelle ce que l'on trouve déjà sur le marché actuel. L'objectif est de ne pas perturber ses utilisateurs afin de faciliter l'expérience de trading et d'acquérir encore plus de traders.

Interface de trading sur Extended

Danger Toutefois, il convient de rappeler que le trading de produits dérivés comporte des risques élevés, notamment en cas de forte volatilité. Une stratégie prudente consiste à utiliser des tailles de position modérées et à éviter les leviers excessifs, surtout lorsque l'objectif principal reste l'obtention de points plutôt que la recherche de performance spéculative.

Leaderboard, points et referral

Le programme de points d'Extended repose sur un classement mis à jour tous les six jours. Les utilisateurs peuvent ainsi suivre leur position relative et ajuster leur activité en fonction de l'évolution de la concurrence. Les points sont attribués principalement sur la base du volume de trading, de la participation aux vaults et des liens de parrainage.

En effet, le système de parrainage permet d'obtenir un bonus de points. Cependant, ce dernier est disponible seulement à partir de 10k de volume réalisé sur la plateforme. Une fois ce seuil dépassé, l'utilisateur peut partager un lien d'invitation qui offre un avantage à la fois au parrain et aux nouveaux inscrits. Le système de parrainage permet d'accumuler des points sans prendre de position ouverte ou déposer dans des vaults : c'est un moyen passif et sans risque d'accumuler des points. Cependant, il serait contradictoire de ne compter que sur cela pour établir une bonne stratégie de farming.

Disclaimer Il est important de noter que le rendement du farming a tendance à diminuer avec l'arrivée de nouveaux participants. À mesure que la base d'utilisateurs s'élargit, la part de points attribuée par unité de volume diminue, ce qui rend la constance plus importante que les actions ponctuelles.

Vault

Au-delà du trading et, comme beaucoup d'autres perp DEX, Extended propose des vaults : des coffres de liquidité destinés à soutenir le fonctionnement de la plateforme pour ne pas perturber l'expérience de trading. Les fonds déposés servent à absorber les gains et pertes des positions ouvertes par les traders.

Là où cela devient intéressant pour accumuler des points, c'est qu'en échange d'un dépôt d'une part de votre capital, les déposants perçoivent une part des frais générés par la plateforme. Sur les dernières semaines, certains vaults affichent un rendement annualisé supérieur à 30 %, principalement en raison de l'augmentation des volumes et de la volatilité.

Évolution du vault APR sur Extended

Dans une logique de farming, cette approche permet de cumuler plusieurs sources de points : dépôt de liquidité, activité de trading et participation aux revenus du protocole. Elle s'adresse toutefois à des profils acceptant une exposition plus importante, car, comme c'est visible sur le graphique, les taux sont assez variables : après un pic à plus de 400 % d'APR durant le mois d'octobre 2025, le niveau d'APR est drastiquement retombé pour se stabiliser vers les 30 %.

Comprendre l'opportunité derrière Extended

Le marché des produits dérivés représente aujourd'hui la majeure partie de l'activité sur les plateformes crypto. Dans la DeFi, les contrats perp sont devenus l'un des segments les plus dynamiques, en raison de leur liquidité et de leur capacité à attirer des traders actifs. Il est également important de ne pas oublier que la plateforme est issue de l'une des plus grosses néobanques de la planète, ce qui lui offre naturellement un gain de confiance auprès des utilisateurs, mais aussi des investisseurs.

Avec 30 % d'allocation à l'airdrop pour la communauté et une levée à plus de 6 millions de dollars, de nombreux utilisateurs font des prévisions allant de 2 à 6 $ par point. Même si ce sont des chiffres non officiels et non confirmés par le protocole lui-même, s'ils s'avéraient confirmés, cela ferait d'Extended l'un des plus gros airdrops de 2026.

Concernant le protocole en lui-même, Extended affiche déjà des indicateurs économiques significatifs. Selon les données de DeFiLama, la valeur totale déposée sur la plateforme (TVL) dépasse les 190 millions de dollars, tandis que le volume de trading mensuel franchit régulièrement la barre des 30 milliards de dollars. L'intérêt ouvert (Open Interest), c'est-à-dire la valeur totale des positions en cours, avoisine quant à lui les 300 millions de dollars.

Les frais (fees) générés par l'activité sont également en forte progression. En rythme annualisé, les revenus du protocole dépassent désormais les 50 millions de dollars, ce qui place Extended parmi les plateformes décentralisées les plus rentables, un critère qui vient encore conforter les utilisateurs dans la taille de leurs allocations.

Données on-chain d'Extended sur DeFiLama

Dans un contexte où plusieurs plateformes concurrentes ont déjà procédé à des airdrops importants, de nombreux utilisateurs estiment qu'Extended pourrait suivre une trajectoire similaire, d'autant plus que le projet a confirmé qu'une part significative de l'offre de jetons serait réservée à la communauté.

Extended s'inscrit dans la continuité des plateformes de produits dérivés décentralisées ayant connu une adoption rapide et, dans certains cas, des airdrops majeurs. Son infrastructure technique, son équipe issue de la finance traditionnelle et ses indicateurs économiques solides en font un projet particulièrement surveillé par la communauté.

Le programme de points actuellement en cours constitue un signal clair d'une volonté de récompenser les utilisateurs précoces, même si aucune annonce officielle ne garantit la forme exacte d'une future distribution de jetons.

Dans un environnement où la concurrence entre plateformes décentralisées s'intensifie, Extended dispose de plusieurs atouts pour poursuivre sa croissance en 2026. Reste à savoir si cette dynamique se traduira, comme beaucoup l'anticipent, par un airdrop significatif pour les utilisateurs les plus engagés.

👉 Envie de farm un autre airdrop ? Retrouvez notre guide complet pour farm le protocole Cap

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.