Effondrement du Zcash : un signal d'alerte pour fuir la DeFi ?

La récente découverte d’une vulnérabilité critique dans le Zcash (ZEC), réputé pour être l’un des fleurons de la sécurité crypto, pourrait-elle avoir des répercussions négatives sur certains secteurs de l’écosystème, comme la finance décentralisée (DeFi) ? La question semble déjà se poser…

Vulnérabilité du Zcash : un signal d'alerte pour l'écosystème crypto

Le secteur des cryptomonnaies se trouve actuellement dans une position délicate, entre une capitulation historique de ses investisseurs, un marché actions qui siphonne ses liquidités et le risque de voir un nombre important de ses protocoles se faire hacker à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

Une dernière crainte qui vient de se matérialiser dans les faits, suite à la détection d'une vulnérabilité critique présente dans le Zcash depuis 2022, identifiée à l'aide de l'IA Claude d'Anthropic, qui aurait pu permettre de créer une quantité illimitée de tokens ZEC illégitimes, de manière totalement indétectable.

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Et même si cette faille de sécurité a bénéficié d'une correction rapide, sa mise en lumière démontre que même les projets crypto réputés comme étant les plus solides au niveau de la sécurité et de la confidentialité peuvent se retrouver exposés à des situations critiques, avec des conséquences problématiques pour leurs investisseurs.

Il suffit de voir comment le cours du ZEC plonge actuellement de plus de 45 % au cours des dernières heures, entraînant avec lui dans sa chute un secteur des « privacy coins » dont la capitalisation chute de presque 35 %.

Et cela pourrait bien s'étendre à d'autres secteurs, comme l'explique le compte Colt sur le réseau X qui vient de « clôturer toutes [ses] positions DeFi ».

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Un secteur de la DeFi en première ligne ?

En effet, Colt explique dans une publication très largement partagée sur le réseau X que le projet Zcash « possède dans ses rangs les développeurs les plus talentueux de l’écosystème crypto ». Pourtant, ces derniers n'ont pas réussi à détecter une vulnérabilité « restée invisible pendant près de quatre ans avant sa découverte avec l’aide de Claude ».

De quoi poser un sérieux problème de sécurité pour certains secteurs comme la finance décentralisée (DeFi) et ses milliards de dollars de TVL, en particulier si l'on considère la généralisation importante du « vibe coding » pour écrire le code censé gérer le bon fonctionnement de leurs services financiers à l'aide de l'IA.

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Si une équipe d’un tel niveau (Zcash) a pu manquer un problème aussi important pendant aussi longtemps, j’ai du mal à croire que d’autres protocoles ne cachent pas eux aussi des failles similaires encore inconnues. Les incitations financières pour les attaquants sont tout simplement trop importantes. Colt

L'interrogation apparaît comme légitime, même si Colt ne manque pas de préciser que ses doutes « ne doivent pas être interprétés comme du FUD contre le ZEC, bien au contraire ».

Quoi qu'il en soit, l'intelligence artificielle va très certainement rebattre les cartes de la sécurité du secteur des cryptomonnaies, d'autant plus avec l'arrivée programmée de Mythos, le modèle IA d'Anthropic qui serait capable de détecter toutes les failles possibles.

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Source : Colt

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