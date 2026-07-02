Robinhood lance sa propre blockchain publique

Robinhood a franchi une nouvelle étape dans son expansion vers la finance décentralisée (DeFi). Il a officiellement lancé le mainnet public de Robinhood Chain, sa propre blockchain, une marque de confiance pour le secteur, malgré les difficultés.

Une blockchain construite sur Arbitrum pour les actifs tokenisés

Annoncée lors d'un événement organisé mercredi à Londres, Robinhood Chain est une blockchain layer 2 construite sur Arbitrum (ARB). Elle a été conçue pour héberger des actifs du monde réel tokenisés ainsi que des applications de finance décentralisée.

Avec la mise en service du mainnet, après 4 mois de tests, les actions tokenisées de Robinhood sont désormais pleinement opérationnelles. Ces "Stock Tokens" sont accessibles via Robinhood Wallet dans plus de 120 pays, dont la France.

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L'objectif affiché est de permettre aux utilisateurs de trader des actions tokenisées en continu, 24 heures sur 24, et de les utiliser au sein d'applications DeFi, notamment comme collatéral ou dans des protocoles de prêt.

En parallèle, Robinhood a lancé Robinhood Earn, un produit de prêt décentralisé permettant de prêter du USDG, son stablecoin adossé au dollar, via un wallet auto-hébergé, avec un rendement annuel estimé à 7%.

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Une stratégie d'expansion, malgré des vents contraires

Au-delà de sa nouvelle blockchain, Robinhood a annoncé plusieurs autres lancements de produits et extensions géographiques. L'entreprise élargit son offre de contrats perpétuels en Europe aux matières premières, ETF et marchés des changes, en plus des cryptomonnaies.

Elle prévoit également de lancer le trading crypto au Royaume-Uni et a confirmé que ses services sont désormais disponibles au Canada, à la suite de son acquisition de WonderFi

Robinhood a aussi dévoilé les Agentic Accounts pour la crypto, un outil de trading propulsé par l'IA permettant aux utilisateurs américains éligibles de connecter des modèles d'IA à son infrastructure.

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Robinhood semble donc décidé à devenir un "everything exchange", comme d'autres acteurs du secteurs. Il faut cependant noter que cette expansion intervient dans un contexte plus difficile pour l'entreprise : Robinhood avait annoncé mi-juin la suppression de 10% de ses effectifs, soit environ 290 postes.

La décision avait été prise après un trimestre marqué par une chute de 34% de ses revenus liés aux transactions crypto, passés de 221 à 134 millions de dollars. Cette restructuration doit coûter environ 28 millions de dollars à l'entreprise.

L'action Robinhood a malgré tout gagné 5% dans la journée suite à ces annonces, tout en restant environ 30% en dessous de son record d'octobre.

Source : Robinhood

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