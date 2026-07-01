189 millions de dollars : l'industrie crypto mise gros pour influencer les élections midterms aux Etats-Unis

L'industrie crypto bat déjà son propre record. Selon un rapport publié par Public Citizen, les entreprises du secteur ont déjà dépensé 189 millions de dollars pour influencer les élections de mi-mandat de 2026, dépassant les 170 millions de dollars déboursés lors de tout le cycle électoral 2024.

Les entreprises crypto investissent massivement dans les élections de novembre

D’après ce rapport de Public Citizen, une organisation de défense des consommateurs, plus d’un tiers de l’ensemble de l’argent d’entreprises versé pour les élections de novembre aux États-Unis et les primaires qui les précèdent provient de l’industrie crypto.

Cela en fait le premier contributeur corporate aux États-Unis. Pour rappel, le secteur avait déjà occupé cette place en 2024, une année où bon nombre des candidats qu’il avait soutenus avaient remporté leur siège.

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L’essentiel de cet argent transite par des « super PACs », des comités qui peuvent lever et dépenser des montants illimités pour soutenir des candidats. Le principal d’entre eux, Fairshake, qui est dédié à l’élection de candidats favorables à la crypto, a déjà récolté 82 millions de dollars sur ce cycle électoral.

Parmi les plus gros contributeurs identifiés par Public Citizen, on trouve le fonds de capital-risque Andreessen Horowitz, Ripple Labs, Foris DAX (affiliée à Crypto.com), ainsi que Coinbase.

D’autres secteurs affichent eux aussi une hausse de leurs dépenses politiques, notamment l’intelligence artificielle, la Tech et les sites de paris en ligne. Combinés à la crypto, ces secteurs ont versé environ 294 millions de dollars pour le cycle 2026, en vue des élections de novembre où l’intégralité de la Chambre des représentants et environ un tiers du Sénat seront renouvelés.

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Un investissement qui a déjà porté ses fruits

Pour l’industrie, cette stratégie de financement massif n’est pas nouvelle : Public Citizen souligne que les dépenses record de 2024 avaient contribué à installer un Congrès plus réceptif aux textes sur les actifs numériques. Signe de ce changement : l’an dernier, les élus ont adopté une législation instaurant le premier cadre réglementaire fédéral pour les stablecoins.

Donald Trump avait activement courtisé les financements crypto durant sa campagne. Par ailleurs, ses activités crypto lui ont permis de récolter une somme de 1,4 milliard de dollars en 2025. Il a fait de la réforme du secteur une priorité de son second mandat.

Aux États-Unis, où les investissements pour des campagnes électorales sont plus souples qu’en Europe, l’argent corporate est donc devenu un des principaux leviers d’influence. Cela suffira-t-il pour maintenir la Chambre des Représentants et le Congrès ? Réponse en novembre.

Source : Reuters

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