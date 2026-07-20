Le vote du CLARITY Act suspendu à Donald Trump ? Le Sénat américain attend un compromis

Le Sénat américain veut toujours organiser un vote sur le CLARITY Act avant la pause parlementaire d’août. Mais après la rencontre organisée avec Donald Trump, les négociations restent suspendues à une clause d’éthique visant les élus et leurs familles.

Le CLARITY Act reste attendu au Sénat, mais l’issue de la réunion avec Trump reste inconnue

Le CLARITY Act est l’un des textes les plus suivis par l’industrie des cryptomonnaies, car il doit poser les règles de marché des actifs numériques aux États-Unis et clarifier la frontière entre la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

La semaine dernière, le dossier semblait entrer dans sa dernière ligne droite, plusieurs élus républicains ont rencontré Donald Trump à la Maison-Blanche afin de discuter du texte et de son potentiel d'acceptation. Cette rencontre a bien eu lieu, mais aucune information claire ne permet pour le moment d’en connaître l’issue exacte.

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CNBC rapporte néanmoins que la direction du Sénat souhaite toujours organiser un vote dans les prochaines semaines, avant le départ des élus en vacances parlementaires.

L'approbation de l'act reste encore très incertaine, car pour faire passer le CLARITY Act au Sénat, les républicains doivent obtenir assez de soutien démocrate, ce qui pourrait se jouer à la simple décision du camp républicain sur un compromis sur les conflits d’intérêts liés aux activités crypto des responsables politiques.

Donald Trump soutient publiquement le CLARITY Act, mais les revenus qu'il a générés grâce aux cryptomonnaies, notamment via son memecoin et le protocole World Liberty Financial, ainsi que ceux de sa famille, donnent aux démocrates un levier politique pour bloquer le texte si aucune clause d’éthique solide n’est ajoutée.

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Le vote du CLARITY Act dépend désormais de Trump et d’une clause d’éthique

Selon CNBC, ces demandes sont devenues encore plus pressantes après la publication des déclarations financières de Donald Trump, qui feraient état d’environ 1,2 milliard de dollars de revenus liés à des activités crypto durant sa 1re année de mandat.

Le sénateur démocrate Mark Warner résume assez bien la position d’une partie du camp démocrate. Il soutient les objectifs généraux du CLARITY Act, mais estime qu’il est indispensable de limiter la capacité des élus, président inclus, à profiter des cryptomonnaies.

Le président et sa famille ont gagné des milliards avec cela, et nous irions soudainement de l’avant en disant que des élus peuvent tirer avantage de cette situation à l’avenir ? Je pense que ce serait assez scandaleux. Mark Warner

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Côté républicain, Bernie Moreno affirme que la version discutée empêcherait tout élu, y compris le président, d’émettre ou de promouvoir un actif numérique, mais les termes exacts ne sont pas encore stabilisés, et c’est précisément là que se joue le compromis.

Les républicains veulent un vote rapide, l’industrie veut de la clarté réglementaire, et les démocrates veulent éviter qu’un cadre pro-crypto permette aussi aux élus de profiter directement du marché qu’ils encadrent.

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Source : CNBC

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