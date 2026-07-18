Le taux d'emprunt de la France est au plus haut depuis 2008 : quels risques et comment se protéger ?

La France emprunte désormais à 30 ans à un taux jamais vu depuis la crise financière de 2008. Derrière ce chiffre, une défiance croissante des marchés envers les finances publiques françaises, à l'approche d'un débat budgétaire qui s'annonce houleux et d'une présidentielle 2027 sous tension. Quels risques cette situation fait-elle peser sur votre épargne, et quelles pistes pour s'en protéger ? Or, Bitcoin, actions ou ETF : faisons un petit tour d’horizon.

La France emprunte au prix fort, symptôme d'une défiance qui s'installe

Ce jeudi 16 juillet 2026, le rendement de l'OAT (Obligation Assimilable du Trésor) à 30 ans a grimpé à 4,74 % : un niveau qui n’avait plus été vu depuis la mi-octobre 2008, en pleine tourmente post-Lehman Brothers et crise des subprimes. Les raisons de cette tension sont connues sur cette obligation de référence de l'État français : une dette publique à 117,5 % du PIB au premier trimestre 2026, des dépenses de défense et des coûts d'emprunt qui absorbent une part croissante du budget.

Car concrètement, chaque hausse de ces taux renchérit le refinancement de l'État. La charge de la dette, déjà supérieure à 60 milliards d'euros par an, est en passe de devenir le premier poste budgétaire de la France, devant l'Éducation nationale. Une dette qui finance très majoritairement les dépenses courantes de fonctionnement et de protection sociale, mais très peu des investissements d'avenir. Et l’élection présidentielle en 2027 complique toute réforme d'ampleur à court terme.

Charge de la dette en comparaison des budgets de l'État - Source : Elucid

Pourtant, les avertissements se multiplient au plus haut niveau : un rapport du Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan préconise un redressement des finances publiques de 4,4 points de PIB d'ici 2031 pour éviter « une dérive incontrôlée de la dette ». Signe de la nervosité des marchés, l'écart de rendement entre les obligations françaises et allemandes à 10 ans a retrouvé la zone des 80 à 90 points de base. Un tel écart n’avait pas été vu depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024.

Le taux d’emprunt de la France sur 30 ans atteint un record, à plus de 4,7%

Pour l'épargnant, les conséquences sont très concrètes : renchérissement du crédit (immobilier en tête), pression sur les actions françaises, et exposition des placements obligataires classiques (fonds euros de l'assurance-vie notamment) à un risque souverain qui est de moins en moins théorique. Et les marges de manœuvre sont étroites : difficile d'alourdir encore la fiscalité dans l'un des pays les plus imposés au monde, ce qui laisse planer le scénario d'un recours à la création monétaire via la Banque centrale européenne (BCE), ou du moins à une forme d’assouplissement monétaire. Ce qui, historiquement, est favorable aux actifs rares comme l’or ou Bitcoin.

👉 3 façons d'investir 100 000 euros selon votre profil

Or, Bitcoin, actions et ETF : les pistes pour diversifier

Le premier réflexe de protection tient en un mot : diversification, pour ne pas concentrer son patrimoine sur le seul risque français. Plusieurs briques peuvent y contribuer, chacune avec ses limites.

L'or reste la valeur refuge historique face aux crises de dette souveraine. On notera toutefois que le métal précieux traverse une phase de correction dernièrement. En effet, après ses sommets historiques à plus de 5 500 dollars l'once (environ 31,1 g d’or pur) en début d’année, le métal doré est retombé autour des 4 000 dollars l’once. Soit un repli de près de 28 % depuis son ATH (plus haut historique), même si sa performance reste encore, même à ces niveaux actuels, de +19 % sur un an. Simple respiration ou fin de cycle haussier ? Le débat reste ouvert parmi les investisseurs.

👉 Comment investir dans l'or en ligne ?

Investissez dans les métaux précieux avec AuCOFFRE.com (10 € de réduction sur le 1er achat avec le code CRYPTOAST10)

Bitcoin, qui est aujourd’hui revenu autour de 63 000 dollars après un mois de juin difficile, offre un profil unique. C’est un actif sans risque de contrepartie étatique et avec une offre fixe et limitée (21 millions d’unités), mais sa grande volatilité impose de n'y consacrer qu'une fraction raisonnable de son patrimoine. Signe que l'idée du BTC comme investissement infuse déjà chez les épargnants français : une étude récente montre que Bitcoin inspire désormais plus confiance que les actions pour protéger son pouvoir d'achat sur dix ans.

👉 Les meilleurs sites pour acheter du bitcoin

Acheter du Bitcoin avec IG et recevez 25 € en BTC

Les actions et ETF internationaux, enfin, permettent de sortir du biais domestique : un ETF répliquant le S&P 500 américain ou le MSCI World expose l'épargne à des centaines d'entreprises mondiales plutôt qu'au seul destin économique de l'Hexagone. D’ailleurs, pour les actions françaises, mieux vaut privilégier les groupes réellement internationalisés, à l'image de TotalEnergies qui réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires hors de France. Les produits financiers comme les ETF sont accessibles aux investisseurs français notamment via des courtiers régulés comme eToro ou XTB.

👉 Comment investir en bourse ?

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Aucune de ces briques n'est une assurance tous risques à elle seule, mais face à un État qui emprunte au prix fort, la pire stratégie serait sans doute de ne dépendre que de lui. La diversification apparaît comme une protection à ne pas négliger.

Sources : Boursorama, Trading Economics, cours de l'or, Investing.com, rendement OAT 30 ans

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.