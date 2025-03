Où acheter de l'or en ligne ? Top 5 des meilleures plateformes

Quelle est la meilleure plateforme pour acheter de l’or en ligne ? Forme de l'or proposée, frais d'achat et de conservation, options de stockage : autant de critères à prendre en compte pour faire le bon choix. Découvrez notre sélection des 5 meilleures plateformes pour investir dans l’or en 2025.

Quelles sont les meilleures plateformes pour investir dans l'or ?

Vous souhaitez investir dans l’or en 2025, mais vous ne savez pas par où commencer ? Avec l’incertitude économique et l’inflation persistante, l’or reste une valeur refuge prisée par les investisseurs du monde entier.

Que ce soit sous forme de lingots, de pièces ou via des solutions numériques comme les CFD ou les produits dérivés, il n’a jamais été aussi facile d’acheter du métal précieux en ligne.

Pour vous aider, voici le top 5 des meilleures plateformes où acheter de l’or en ligne pour sécuriser et diversifier votre patrimoine 👇

Lisez la suite de cet article pour obtenir plus d'informations sur chacune des plateformes 👇

eToro : le broker leader du marché

eToro est l’un des brokers les plus populaires au monde, réputé pour son accessibilité et son interface intuitive.

Avec cette plateforme, les investisseurs peuvent spéculer sur l’or via des CFD (Contrats sur la Différence), une forme d’investissement où l’on ne détient pas physiquement l’or, mais où l’on profite des variations de son prix.

De plus, grâce aux CFD, il est également possible de parier sur la baisse du cours de l'or, ce qui permet aux investisseurs de s’exposer au marché selon leurs anticipations.

Toutefois, avec les CFD, il faut prendre en compte les frais overnight appliqués lorsque les positions sont maintenues sur plusieurs jours. Avec des frais d’achat fixés à 0,5 % (conversion des euros en dollars), eToro constitue une solution intéressante pour les investisseurs recherchant une exposition flexible à l’or sans avoir à gérer sa possession physique.

👉 Retrouvez aussi notre avis sur eToro

GOLD Avenue : la plateforme de référence pour l'or physique

La plateforme GOLD Avenue se positionne comme l’une des références pour l’achat d’or physique, offrant aux investisseurs un accès direct à des lingots et pièces d’or certifiés.

Contrairement aux CFD, ici l’or est réellement acheté et peut être stocké en toute sécurité dans des coffres en Suisse. La plateforme propose une politique attractive en matière de stockage : il est gratuit jusqu’à une valeur de 10 000 francs suisses (CHF), puis facturé à 8 CHF par mois au-delà de ce seuil.

Ce modèle est idéal pour les investisseurs souhaitant sécuriser leur épargne sur le long terme avec un actif tangible.

En offrant une transparence totale sur les prix et l’origine de l’or vendu, GOLD Avenue constitue une option rassurante pour ceux qui privilégient la détention physique du métal précieux.

👉 Lisez notre avis sur GOLD Avenue et toute son offre

XTB : le broker avancé pour le trading

XTB est un broker avancé qui permet également d’investir dans l’or via des CFD, une approche similaire à celle d’eToro. De cette manière, les investisseurs peuvent spéculer sur l’évolution du cours de l’or sans avoir à l’acheter physiquement.

L’un des atouts majeurs de XTB en tant que broker est la transparence de ses spreads, qui sont précisés en temps réel lors du passage d'un ordre.

De plus, la plateforme propose une large gamme d’outils d’analyse et une interface optimisée pour le trading actif, permettant aux utilisateurs de suivre les fluctuations du marché en détail.

Comme pour tout investissement via des CFD, des frais overnight s’appliquent lorsque les positions sont maintenues sur plusieurs jours. Investir dans l'or via XTB s’adresse donc tout aux traders cherchant à profiter des mouvements de prix sur le court et moyen terme.

👉 Consultez notre avis sur le courtier XTB

Bitpanda : de l'or physique avec hébergement sécurisé

Bitpanda offre une alternative plus traditionnelle avec la possibilité d'acheter de l'or physique. Toutefois, contrairement à GOLD Avenue, où les investisseurs peuvent retirer leurs lingots et pièces, Bitpanda permet d’acquérir de l’or tout en le laissant en dépôt dans des infrastructures sécurisées.

Ce modèle est particulièrement adapté aux investisseurs souhaitant acheter de l’or sans avoir à gérer sa conservation. Avec des frais d’achat fixés à 0,5 % et un stockage entièrement gratuit, la plateforme se distingue par son accessibilité et son approche simplifiée.

En outre, Bitpanda offre la possibilité d’acheter de l’or de manière fractionnée, permettant ainsi aux investisseurs d’entrer sur le marché avec un capital réduit.

👉 Retrouvez notre avis sur la plateforme Bitpanda

Trade Republic : investir dans l'or via des Turbos ou des Warrants

Trade Republic propose une approche différente avec l’investissement dans l’or via des Turbos et des Warrants, qui sont des produits dérivés permettant de se positionner sur la hausse ou la baisse du cours de l’or avec un effet de levier fixe.

Les Turbos sont des instruments qui reposent sur un seuil de désactivation : si le prix de l’or atteint un niveau défini, la position est automatiquement clôturée. Cela en fait un produit particulièrement réactif, souvent utilisé par des investisseurs cherchant à tirer parti des variations de prix à court terme.

Les Warrants, eux, permettent d’acheter ou de vendre de l’or à un prix prédéfini avant une échéance donnée, offrant ainsi une exposition plus contrôlée au marché.

Trade Republic applique des frais d’achat de 1 €, tandis que la conservation des positions est gratuite (pas de frais overnight).

Utiliser Trade Republic pour investir dans l'or s’adresse avant tout aux investisseurs qui maîtrisent les produits dérivés et souhaitent utiliser des stratégies plus élaborées.

👉 Lisez notre avis sur Trade Republic

Le choix d’une plateforme en ligne pour investir dans l’or doit être effectué avec soin, en tenant compte de plusieurs critères essentiels, mais aussi de votre profil d’investisseur et de vos objectifs.

Que vous cherchiez à protéger votre patrimoine sur le long terme ou à spéculer sur les variations du cours de l’or, certaines plateformes seront plus adaptées que d’autres. Voici les éléments à prendre en compte pour vous aider 👇

💰 Objectif d’investissement : Pour un placement à long terme, privilégiez l’or physique sur GOLD Avenue ou Bitpanda. Pour du trading actif, optez pour des CFD (eToro, XTB) ou des produits dérivés (Trade Republic) ;

: Pour un placement à long terme, privilégiez l’or physique sur GOLD Avenue ou Bitpanda. Pour du trading actif, optez pour des CFD (eToro, XTB) ou des produits dérivés (Trade Republic) ; 🏅 Forme de l’or : Votre choix dépend du type d’or recherché. L’or physique offre une détention réelle, tandis que les CFD, ETF ou produits dérivés permettent de spéculer sans posséder le métal ;

: Votre choix dépend du type d’or recherché. L’or physique offre une détention réelle, tandis que les CFD, ETF ou produits dérivés permettent de spéculer sans posséder le métal ; 💸 Frais : Comparez les frais d’achat, de stockage et les spreads. Attention aux frais overnight sur les CFD et aux coûts de garde éventuels pour l’or physique ;

: Comparez les frais d’achat, de stockage et les spreads. Attention aux frais overnight sur les CFD et aux coûts de garde éventuels pour l’or physique ; 🔐 Sécurité et régulation : Privilégiez les plateformes régulées et réputées, avec un stockage sécurisé et des garanties sur les fonds ;

: Privilégiez les plateformes régulées et réputées, avec un stockage sécurisé et des garanties sur les fonds ; 🛠️ Outils et accessibilité : Une interface intuitive, des outils de suivi des cours et un service client réactif améliorent l’expérience utilisateur.

Si vous souhaitez investir dans l’or sur le long terme, en tant qu’actif refuge face à l’inflation et aux crises économiques, il est préférable de posséder de l’or physique. Cela permet d’éviter les frais de financement comme les frais overnight, qui s’appliquent aux CFD et aux produits dérivés. Dans cette optique, GOLD Avenue et Bitpanda sont des choix stratégiques, car elles proposent l’achat direct de lingots et de pièces d’or avec des solutions de stockage sécurisé.

Si votre objectif est plutôt de profiter des fluctuations du cours de l’or sur des périodes plus courtes, alors les CFD et les produits dérivés sont plus adaptés à votre stratégie. Ce type d’instrument permet de spéculer sur la hausse ou la baisse du prix de l’or sans avoir à le posséder physiquement, ce qui offre plus de flexibilité et de liquidité.

Pourquoi acheter de l'or en 2025 est-il intéressant ?

L’or est l’un des actifs d’investissement les plus prisés en raison de ses multiples avantages. Il joue un rôle clé dans une stratégie patrimoniale équilibrée, que ce soit pour diversifier un portefeuille, se protéger contre l’inflation ou sécuriser son capital en période d’incertitude économique.

Véritable valeur refuge : Contrairement aux actions et aux obligations, l’or évolue souvent de manière indépendante par rapport aux marchés financiers. Il permet donc de réduire le risque global d’un portefeuille en agissant comme une valeur refuge ;

: Contrairement aux actions et aux obligations, l’or évolue souvent de manière indépendante par rapport aux marchés financiers. Il permet donc de réduire le risque global d’un portefeuille en agissant comme une valeur refuge ; Actif liquide et universel : L’or bénéficie d’une demande mondiale constante et peut être facilement acheté ou revendu sur les marchés internationaux sans contrainte majeure. Son statut d’actif tangible en fait un investissement accessible et reconnu partout dans le monde ;

: L’or bénéficie d’une demande mondiale constante et peut être facilement acheté ou revendu sur les marchés internationaux sans contrainte majeure. Son statut d’actif tangible en fait un investissement accessible et reconnu partout dans le monde ; Protection contre l’inflation : Contrairement aux monnaies fiduciaires, qui peuvent perdre de la valeur avec le temps, l’or a historiquement maintenu son pouvoir d’achat. Lors des périodes de forte inflation ou d’instabilité économique, son prix a tendance à augmenter, en faisant un rempart efficace contre l’érosion monétaire ;

: Contrairement aux monnaies fiduciaires, qui peuvent perdre de la valeur avec le temps, l’or a historiquement maintenu son pouvoir d’achat. Lors des périodes de forte inflation ou d’instabilité économique, son prix a tendance à augmenter, en faisant un rempart efficace contre l’érosion monétaire ; Utilisation dans divers secteurs : L’or ne se limite pas à l’investissement financier. Il est largement utilisé dans l’industrie technologique, la joaillerie, l’électronique et même le secteur médical, ce qui assure une demande stable et soutenue sur le long terme.

Que ce soit pour protéger votre patrimoine ou diversifier vos investissements, l’or reste un actif incontournable dans une stratégie financière équilibrée.

Qualifié d'or numérique, le Bitcoin est également un actif intéressant à avoir dans son portefeuille. Vous envisagez d'en acquérir ? Découvrez notre top 10 des meilleures plateformes pour acheter du Bitcoin

