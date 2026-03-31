L'or s'apprête à clôturer son pire mois depuis 2018

Tandis que le mois de mars se termine ce soir, le cours de l'or s'apprête à enregistrer sa pire clôture mensuelle depuis octobre 2008. Retour sur cette contre-performance qui s'inscrit dans le sillage d'un rallye historique.

Le cours de l'or chute lourdement en mars

Tandis que le mois de mars touche à sa fin, le cours de l’or est en passe de clôturer son pire mois depuis la crise de 2008. Et pour cause, l’once d’or s’échange actuellement à 4 545 dollars, ce qui représente une baisse mensuelle de 13,82 % lors de l’écriture de ces lignes.

En octobre 2008, le prix de l’once d’or avait cédé 16,81 %, dans le sillage de la crise des subprimes. Comme à l’époque, cette correction s’inscrit à la suite d’un important rallye. En l’occurrence, le prix de l’actif a enregistré une hausse quasi ininterrompue de près de 243 %, entre le mois de novembre 2022 et son dernier plus haut historique à près de 5 600 dollars en janvier dernier :

Cours de l'or en données mensuelles

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Dans les faits, cette correction s’apparente à une temporisation du marché après sa hausse historique, mais, compte tenu des évènements macro-économiques du moment, il est difficile de déterminer quelle sera la direction des cours à moyen terme. En effet, les prix ont fortement monté, mais face à l’inflation qui se profile avec la hausse du pétrole, le célèbre métal précieux pourrait de nouveau jouer son rôle de réserve de valeur.

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Toutefois, une nuance est à apporter dans le concept de valeur refuge, et nous avions d’ailleurs abordé ce sujet dans notre récente interview d’Omar Dibo, le cofondateur de Finneko. En effet, l’appréciation de l’or à long terme face aux monnaies fiduciaires n’est plus à démontrer, mais cela ne le met pas à l’abri d’épisodes de forte volatilité. Et pour cause, l’actif peut être utilisé par les traders comme garantie pour des positions à effet de levier.

Dès lors, les journées de fortes volatilités sur les marchés boursiers peuvent déclencher des appels de marges, obligeant ainsi les traders institutionnels à vendre certains actifs, dont de l'or, pour éviter les liquidations. Cela crée un effet de contagion, qui, bien que généralement temporaire, peut mettre à mal les investisseurs mal préparés qui plus est s'ils ont investi sur les plus hauts.

En parallèle, les analystes de Goldman Sachs continuent de miser sur un prix de l'once d'or à 5 400 dollars d'ici la fin de l'année. Bien que cette cible soit tout à fait réalisable, rappelons toutefois le célèbre adage selon lequel « les conseilleurs ne sont pas les payeurs ».

🎬 Découvrez notre entretien avec Omar Dibo :

Source : TradingView

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