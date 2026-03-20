L'avenir de l’or se trouve-t-il dans la tokenisation ?

Face au développement accéléré de la tokenisation au sein de la finance traditionnelle, le World Gold Council vient de publier un white paper au sujet de l’or numérique et de ses perspectives, en explorant notamment le concept de « Gold as a Service ». Qu’est-ce que cela implique ?

Le World Gold Council propose une « infrastructure partagée pour l’or numérique »

Le principe de tokenisation bouleverse la gestion des actifs du monde réel (RWA) jusque-là établie au sein de la finance traditionnelle, avec de nouvelles règles basées sur une plus grande rapidité d'exécution et des horaires de marché débarrassées de toute interruption.

Une réalité qui fait actuellement le succès de la plateforme Hyperliquid, récemment sélectionnée par le leader mondial des indices boursiers, S&P Dow Jones Indices, pour proposer le tout premier contrat perpétuel officiel du S&P 500. Et pour cause, elle offre un marché dédié aux actifs tokenisés désormais largement utilisé par la finance mondiale.

💡 Qu'est-ce que la tokenisation et quels secteurs transforme-t-elle ?

Mais d'autres acteurs se penchent également sur la question, comme par exemple le principal lobby aurifère mondial - World Gold Council - qui vient de publier un communiqué officiel au sujet du développement d'une « infrastructure partagée pour l’or numérique », dans le cadre d'un « White paper » rédigé en partenariat avec l’un des plus importants cabinets de conseil en stratégie du monde, le Boston Consulting Group.

L'or a déjà connu une numérisation significative, avec des activités de trading, de compensation et de tenue de registres (...), ainsi qu’une gamme croissante de produits d’or numérique, comme les tokens. Cependant, l’exploitation de ces produits reste complexe, avec une standardisation limitée et une fongibilité réduite qui freinent son intégration dans les systèmes financiers modernes. World Gold Council

Exposez-vous au cours de l'or avec Trade Republic

Un concept « Gold as a Service » pour soutenir la tokenisation de l'or

Afin de soutenir cette initiative, le World Gold Council propose un concept innovant, nommé « Gold as a Service ». Qu'est-ce que cela implique ? Selon les termes du communiqué, il s'agit d'une « nouvelle plateforme destinée à soutenir l’émission et l’exploitation de produits d’or numérique évolutifs et interopérables ».

Dans les faits, cette fonctionnalité cherche à relier de manière optimale la conservation nécessaire de l'or physique aux réalités du marché numérique, afin de « réduire la complexité opérationnelle, améliorer l’accès et permettre une plus grande cohérence entre [ces] produits », en répondant à 5 enjeux stratégiques :

🗞️ Soldes sur le prix de l'or coincé à Dubaï - Un problème qui ne concerne pas le Bitcoin

Émission et gestion des produits ;

Trading simplifié avec le standard « Gold as a Service » ;

Confiance et garanties intégrées ;

Interopérabilité dès la conception ;

Utilité élargie au-delà de la réserve de valeur.

Selon le directeur général du World Gold Council, David Tait, cette évolution pourrait permettre à l'or de « devenir plus accessible, plus facilement négociable et pleinement intégré aux systèmes financiers modernes », mais également de l'inscrire dans une toute nouvelle dimension, en tant que « capital mobilisable, ouvrant la voie à de nouveaux usages, comme l’utilisation de l’or en garantie pour des emprunts ».

S'exposer au cours de l'or avec le courtier XTB

Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : World Gold Council

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.