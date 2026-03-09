Soldes sur le prix de l'or coincé à Dubaï - Un problème qui ne concerne pas le Bitcoin

Alors que la guerre fait rage au Moyen-Orient, le récent blocage de l’aéroport de Dubaï impose une situation critique à ses habitants, mais également à la bonne circulation des réserves d’or présentes dans ce point névralgique du commerce mondial. Une crise à l’origine d’un prix de vente au rabais, qui met une nouvelle fois en lumière la force du Bitcoin face à ce type de situation.

L'or de Dubaï paye le prix du conflit au Moyen-Orient

Alors que le conflit enclenché par les États-Unis et Israël en Iran déborde désormais très largement sur le reste du Moyen-Orient, la ville de Dubaï apparaît comme l'une des principales victimes collatérales de cette escalade, dont l'aspect le plus visible implique notamment des influenceurs paniqués en quête de vols de rapatriement.

Pourtant, une autre réalité se joue également en arrière-plan de cette vitrine médiatique au sujet de l'impossibilité d'assurer le maintien des flux d'or physique vers et depuis cette place de marché stratégique, largement dépendants de la bonne circulation des vols aériens.

🔍️ Chute du Bitcoin : Est-ce le moment d'investir en crypto ?

En effet, Dubaï apparaît comme un point stratégique pour le Moyen-Orient, mais également pour la communication entre des marchés de grande ampleur tels que l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Le problème ? La guerre immobilise les vols et entrave la capacité des fournisseurs à déplacer leurs stocks d'or vers des territoires moins sensibles.

Un constat exposé sur le réseau X par l'économiste senior chez NinjaTrader et PDG de Hilltower Resource Advisors, Tracy Shuchart, dont la principale conséquence s'exprime sous la forme d'un rabais important appliqué à l'once d'or, pouvant aller jusqu'à 30 dollars, selon des sources désireuses de rester anonymes.

Cours de l'once d'or (XAUUSD)

De nombreux acheteurs se sont retirés des nouvelles commandes, refusant de payer des coûts d’expédition et d’assurance exceptionnellement élevés sans garantie de livraison rapide. En conséquence, plutôt que de payer indéfiniment les frais de stockage et de financement, les traders offrent des rabais pouvant atteindre 30 dollars par once par rapport au prix de référence mondial à Londres. Tracy Shuchart

Acheter facilement la crypto Bitcoin avec Kraken

« Vous pouvez franchir une frontière avec des millions en Bitcoin »

Une réalité qui permet une nouvelle fois de revenir sur la capacité du Bitcoin à s'imposer comme une forme d'or numérique, car même si le prix du BTC ne réagit pas toujours aussi bien que celui de l'or physique face aux turbulences géopolitiques actuelles, il peut néanmoins passer les frontières sans avoir besoin d'affréter un avion, comme ne manque pas de le souligner le compte Stack Hodler sur le réseau X.

🗞️ Nouvelle chute des marchés cryptos et boursiers - L'or devient-il l'actif de réserve mondial ?

Vous ne pouvez pas fuir une zone de guerre avec de l'or, alors vous êtes forcé de vendre à prix réduit (si vous avez la chance de trouver un acheteur), puis de trouver comment transférer cet argent à l'étranger. Pendant ce temps, vous pouvez franchir une frontière avec des millions en Bitcoin dans votre tête en mémorisant 12 mots. Stack Hodler

Une situation qui démontre l'une des nombreuses forces du Bitcoin, à laquelle il semble également possible d'ajouter la résistance à la censure, très utile lorsque l'argent devient un moyen de pression politique supplémentaire.

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

Sources : Tracy Shuchart, Stack Hodler

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.