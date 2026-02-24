Nouvelle chute des marchés cryptos et boursiers - L'or devient-il l'actif de réserve mondial ?

Alors que le Bitcoin venait de repasser sous les 65 000 dollars en ce début de semaine, il continue sa descente aux enfers sous les 63 000 dollars. Résultat : des liquidations en cascade estimées à plus de 600 millions de dollars qui n’ont rien à envier aux marchés boursiers américains, également en mauvaise posture. On fait le point…

Le marché crypto continue de plonger, tout comme les actions américaines

La situation ne s'arrange pas pour le Bitcoin, depuis son retour sous le niveau des 65 000 dollars en ce début de semaine. En effet, la baisse semble bien partie pour se poursuivre, avec un cours du BTC désormais en position instable aux environs des 63 000 dollars, suite à une baisse supérieure à 5 % sur les dernières 24 heures.

Le Bitcoin poursuit sa baisse vers les 60 000 dollars

Un élan baissier à l'origine de nouvelles liquidations en cascade sur le marché crypto, estimées à plus de 600 millions de dollars au cours de la nuit et toujours équivalentes à 400 millions de dollars ce matin, sur la période des dernières 24 heures. Bien évidemment, les positions long - inscrites à la hausse - représentent la part la plus importante de ces pertes.

🔎 Quelles sont les bonnes pratiques pour affronter un bear market ?

Mais le marché crypto n'est pas le seul à souffrir. En effet, les principales places boursières américaines enregistrent également des reculs notables - avec plus de 700 millions de dollars de liquidations - alors que Donald Trump continue de s'opposer à l'invalidation de sa hausse des droits de douane imposée par la Cour suprême.

Selon les dernières informations disponibles, ces nouveaux tarifs sont actuellement fixés à 10 % au niveau mondial, dans l'attente d'un décret qui permettrait de les faire passer à 15 %. Et ils ne concernent pas les droits de douane sectoriels, toujours effectifs entre 10 % et 50 % pour certains secteurs d'activité stratégiques.

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

L'or confirme son statut d'actif de réserve mondial

De quoi accélérer encore un peu plus l'exode déjà important des investisseurs américains vers des places boursières estimées plus sûres et rentables, comme les marchés émergents, le Japon et certains pays d'Europe, mais également de valider encore un peu plus le statut d'actif de réserve mondial de l'or.

En effet, le cours du métal jaune (XAU) affiche de nouveau une tendance haussière à contre-courant de la situation globale des marchés, sans toutefois réussir à effacer l'effondrement historique de son cours enregistré fin janvier, du fait de son adoption grandissante en lieu et place du dollar américain.

🗞️ Jusqu'où les prix de l'or et de l'argent peuvent-ils grimper ?

L'or confirme son statut d'actif de réserve mondial

Et pour cause, l'incertitude imposée par Donald Trump sur le cours du dollar et son apparente satisfaction de le voir baisser face à la plupart des devises incite les banques centrales et autres gouvernements du monde à réduire leur dépendance à la monnaie américaine, au profit d'un actif mondial stratégique qui a déjà fait ses preuves.

Dans l'état actuel des choses, le Bitcoin peine encore à remplir cette fonction dans une version numérique...

30 $ offerts pour un dépôt de 100 $ sur Bybit EU

Source : Coinglass,

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.