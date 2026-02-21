Donald Trump contre-attaque après la décision de la Cour suprême sur les tarifs douaniers

Après avoir accusé un violent revers de la part de la Cour suprême, Donald Trump contre-attaque en signant un décret imposant une nouvelle taxe douanière mondiale de 10 %. Dans le camp des républicains, le soutien n'est plus aussi fort qu'avant. Est-ce que le président des États-Unis va pouvoir tenir sa position encore longtemps ?

« Action, réaction », mais pour combien de temps encore ?

Ce vendredi 20 février 2026, la Cour suprême des États-Unis a qualifié les tarifs douaniers de Donald Trump comme illégaux. Les juges ont estimé que le président n'était pas apte à lever des taxes douanières.

Face à ce revers, Donald Trump a accusé les juges progressistes de voter systématiquement contre « tout ce qui rend l’Amérique forte et prospère à nouveau ».

Il affirme également que la Cour aurait été influencée par des intérêts étrangers et accuse certains membres de « manquer de courage », qualifiant leur décision de « honteuse ».

Quelques heures plus tard, le président publie la réponse suivante sur son réseau Truth Social :

C’est un grand honneur pour moi d’avoir signé, depuis le bureau Ovale, un droit de douane mondial de 10 % applicable à tous les pays, qui entrera en vigueur presque immédiatement.

Le décret entrera en vigueur le mardi 24 février pour une durée limitée à 150 jours. Par ailleurs, ce nouveau taux s'applique aussi aux pays qui ont signé des accords commerciaux avec Washington, comme l'Union européenne.

Il a expliqué en conférence de presse que les droits de douanes existants en vertu de la section 232 relative à la sécurité nationale et les droits de la section 301 pour pratiques commerciales déloyales, restent pleinement en vigueur.

Les 10 % supplémentaires s'appuient sur la section 122 qui permet au président d'imposer temporairement des droits de douane.

Les républicains du Congrès divisés

Avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, le libre-échange était l'un des pilier central de la doctrine républicaine. Cependant, le recours excessif aux droits de douane a mis mal à l'aise un certain nombre de conservateurs.

Effectivement, ces mesures ont forcé les sénateurs à défendre une hausse des impôts pour les ménages et les entreprises américaines.

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson a souligné l’efficacité des droits de douane sans s’engager explicitement sur leur rétablissement. Le chef de la majorité républicaine au Sénat a toujours su contenir les divisions au sein de son parti en ce qui concerne les droits de douane.

Mais le 11 février, 6 républicains ont voté avec les démocrates pour abroger les droits de douane imposés au Canada. Ces évènements marquent peut-être un retournement de situation au Congrès.

Le leader du parti démocrate s'est également exprimé sur X :

Trump illegally taxed American families and small businesses, and he’s not giving them their money back. Even his Treasury Secretary admits it. https://t.co/nPGUJJW5Cz — Chuck Schumer (@SenSchumer) February 20, 2026

De leur côté, les démocrates ont salué la décision de la Cour en arguant la fin d'un excès de zèle du pouvoir exécutif et une victoire pour les consommateurs américains.

Quel impact ?

Depuis le 2 avril 2025, le Trésor américain aurait perçu environ 240 milliards de dollars de recettes issues des droits de douane.

Comme le rapporte Euronews, selon Capital Economics, si des remboursements devaient être ordonnés, la facture pourrait atteindre près de 120 milliards de dollars (environ 110 milliards d’euros), soit l’équivalent de 0,5 % du PIB des États-Unis.

Suite à ces annonces, la bourse de New York a clôturé à la hausse ce vendredi soir. Le Dow Jones a enregistré une hausse de 0,47 %, tandis que le Nasdaq a progressé de 0,90 %. De son côté, le S&P 500 a enregistré un gain de 0,69 %.

Source : Live en direct Le Monde

