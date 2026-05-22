Les États-Unis renforcent leur cadre autour du Bitcoin – Récap crypto de la nuit du 21 au 22 mai 2026

Les États-Unis avancent dans leur reconnaissance du Bitcoin tandis que des acteurs majeurs modifient leurs positions sur les cryptomonnaies. Le marché reste animé par les décisions politiques, les précisions réglementaires et les dynamiques de réseau.

Les États-Unis renforcent leur cadre autour du Bitcoin

Le représentant américain Begich a présenté un projet de loi visant à reconnaître et codifier l’« importance stratégique » du Bitcoin pour les États-Unis. Cette initiative arrive dans un contexte où la question du Bitcoin comme actif stratégique national prend de la place. En parallèle, le membre du Congrès Mike Rulli a rappelé la rareté du Bitcoin, soulignant qu’il n’y aura jamais plus de 21 millions de BTC, en contraste avec les monnaies fiduciaires dont l’offre est illimitée.

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Évolutions institutionnelles autour d’Ethereum

Harvard a vendu l’intégralité de ses 87 millions de dollars en ETH, acquis seulement trois mois plus tôt. L’université avait ouvert cette position après avoir réduit son exposition au Bitcoin. Cette liquidation rapide illustre une gestion d’investissement particulièrement changeante de la part de l’institution américaine.

Tensions géopolitiques et prix de l’énergie

Donald Trump a affirmé que les prix de l’essence baisseraient lorsque l’Iran « cessera ses actions ». Cette déclaration s’inscrit dans un contexte international tendu autour de l’approvisionnement énergétique et des décisions politiques américaines.

L’Inde durcit le ton face aux marchés de prédiction

Le gouvernement indien prévoit d’interdire Kalshi et Polymarket, accusés d’enfreindre la réglementation nationale sur les marchés prédictifs. Le ministère MeitY considère ces plateformes comme illégales, alors même que Kalshi a enregistré plus de 14,8 milliards de dollars de volumes en avril et que Polymarket vise une valorisation de 15 milliards de dollars. Cette décision placerait l’Inde dans une ligne de méfiance mondiale à l’égard de ce type de services.

Mark Cuban tourne le dos au Bitcoin

Le milliardaire américain Mark Cuban a déclaré avoir vendu la majorité de ses Bitcoins, expliquant que la cryptomonnaie « a perdu de son sens ». Ce changement de cap est notable car, en mars 2024, Cuban affirmait encore que la demande en Bitcoin allait surpasser l’offre. Autrefois fervent partisan du BTC et investisseur actif dans des projets comme Polygon et les NFTs, il semble désormais se retirer de cet actif qu’il soutenait jusqu’alors.

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