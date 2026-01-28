« Je pense que c’est une excellente chose » – Donald Trump se félicite de la chute du cours du dollar (USD)

Le billet vert n’est pas en vogue. Son cours a plongé cette semaine, sur fond de tensions domestiques et géopolitiques aux États-Unis. Mais le président Donald Trump s’en félicite : pourquoi ?

Donald Trump se félicite de la chute du dollar

Le président Donald Trump s’est exprimé sur la chute du cours dollar cette semaine. Interrogé sur la petite forme de l’USD, qui a perdu 11 % de sa valeur contre l’euro sur l’année qui vient de s’écouler, il n’a pas montré d’inquiétude, au contraire :

Je pense que c’est une excellente chose. Je veux dire, la valeur du dollar : regardez les affaires que nous faisons.

👉 Pour aller plus loin – Le dollar chute face à l’euro : Donald Trump et la Fed fragilisent les États-Unis.

Ces déclarations n’ont pas rassuré le marché. Le cours du dollar a dégringolé de 1,3 % dans la journée de mardi, réagissant manifestement à la sortie du président Trump. Il s’agit de sa plus grande chute journalière depuis avril dernier.

Achetez de l'or en toute simplicité avec GOLD Avenue

30 € de réduction dès 900 € d'achat avec le code CRYPTOAST

Pourquoi Trump veut-il un dollar faible ?

Donald Trump n’a jamais caché sa stratégie économique : dollar faible, taux d’intérêt de la Réserve fédérale bas. Pourquoi ? Parce que cela donne un avantage compétitif aux États-Unis, selon lui. Le président a en effet confirmé qu’il souhaitait imiter une stratégie originaire de pays en concurrence économique avec le sien :

Vous savez, c’est très intéressant : si vous regardez la Chine ou le Japon, je me battais comme un diable contre eux parce qu’ils voulaient toujours dévaluer leur yen… […] Ils dévaluent, dévaluent, dévaluent. Et j’ai dit : « ce n’est pas équitable ». Ils dévaluent, parce qu’il est difficile de rivaliser quand ils dévaluent.

💡 Notre guide des meilleurs sites pour acheter de l’or en ligne

Un dollar faible permet en effet aux États-Unis d’exporter plus facilement, les produits américains étant moins chers à l’étranger. C’est également cohérent avec l’obsession de Trump pour la « balance commerciale » : le président américain souhaite en effet vendre plus qu’il n’achète à l’étranger. Une manière de « gagner » sur le plan économique, selon lui.

Par ailleurs, un dollar faible permet d’alléger le poids considérable de la dette américaine, tout en dynamisant les marchés. Wall Street est en effet souvent à la fête quand le dollar est bas.

La stratégie du président Trump est cependant risquée : un dollar faible fait courir le risque d’une inflation importée et d’une perte de crédibilité monétaire, à l’heure où les frasques des États-Unis crispent déjà ses alliés historiques. Le gain économique immédiat lié à un dollar faible pourrait donc s’évanouir face à un contexte global qui s’est complexifié.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Source : CNBC

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.