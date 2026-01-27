Le dollar chute face à l'euro : Donald Trump et la Fed fragilisent les États-Unis

Le dollar a perdu près de 3 % en deux séances à la fin de ce mois de janvier, passant de 0,86 à 0,84 euro le dollar. Les menaces de Donald Trump sur les droits de douane, les pressions sur la Fed et les rumeurs d'intervention sur le yen alimentent un mouvement de "sell America" qui pèse sur la devise américaine.

Donald Trump relance la pression sur le dollar

Le dollar traverse une période difficile. Après avoir chuté de 11 % contre l'euro en 2025, la devise américaine semblait se stabiliser en début d'année. Mais la crise du Groenland a tout fait basculer : le président américain a lancé une campagne visant à annexer le Groenland, territoire autonome danois.

Face à l'opposition, Donald Trump a relancé son arme favorite, les droits de douane : menaçant le Danemark et plusieurs pays européens de taxes à 10 %, voire 25 %, tant qu'ils s'opposeraient à l'annexion du territoire arctique. Résultat, l'euro a bondi, dépassant 1,19 dollar lundi 27 janvier, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis l'été 2021.

Cette chute du dollar alimente ce que les professionnels des marchés appellent le "debasement trade" : une méfiance à l'égard de tous les actifs financiers américains. Les investisseurs vendent ainsi en même temps du dollar et des bons du Trésor américain.

Le contexte politique intérieur n'arrange rien. La mort d'Alex Pretti à Minneapolis, tué par des agents fédéraux de l'immigration le 24 janvier, a déclenché une crise politique. Plusieurs sénateurs démocrates menacent de bloquer le budget en représailles, ce qui pourrait paralyser l'État fédéral. Un nouveau "shutdown" plane. Côté commerce, Trump a aussi menacé le Canada de droits de douane à 100 % si le pays conclut un accord avec la Chine.

La Fed sous pression

En plus de ce contexte, l'indépendance de la Réserve fédérale vacille. Jerome Powell arrive en fin de mandat en mai 2026, et Donald Trump ne cache pas son impatience. Le président américain a déjà choisi son successeur, qui devrait être annoncé début 2026 : Kevin Hassett, actuel président du National Economic Council, part favori avec 78 % de probabilités selon Polymarket.

Trump reproche à Powell sa lenteur sur les baisses de taux. Il le traite publiquement d'« homme en fin de mandat ». En réponse, Jerome Powell a posté une vidéo courte, mais exceptionnelle, pour défendre l'institution face aux pressions de la Maison-Blanche.

Et pour le Bitcoin ? Historiquement, la faiblesse du dollar reste une bonne nouvelle. Les valeurs refuges profitent de cette instabilité. L'or, par exemple, a franchi les 5 000 dollars l'once le 25 janvier 2026, un record historique. Ce pourrait être de même pour les cryptos : quand le dollar baisse, les investisseurs se tournent vers des actifs alternatifs.

De plus, un dollar faible réduit les coûts d'emprunt, améliore la liquidité mondiale et favorise la prise de risque, des conditions qui profitent toujours aux actifs numériques. Si la tendance baissière du dollar se confirme dans les prochains mois, le Bitcoin pourrait en profiter.

