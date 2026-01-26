Nouvelle agression crypto en France : à 74 ans, il est enlevé contre une rançon de 3 millions d'euros

Un homme de 74 ans a été kidnappé dimanche 25 janvier à Voiron, en Isère, par quatre malfaiteurs réclamant 3 millions d'euros en cryptomonnaies à son fils. Libéré par la BRI près de Loriol, il a été blessé à la main. Une affaire qui, tristement, ne surprend plus, après le nombre d'enlèvement lié aux cryptos en France depuis début 2025...

Une série noire qui s'accélère en 2026

Les chiffres donnent le vertige : plus de 20 agressions violentes contre des détenteurs de cryptomonnaies ont été recensées rien qu'en France depuis début 2025. Pire, la France concerne environ 30 % de tous les cas d'enlèvement liés aux cryptos sur cette période ! Le rythme s'est même accéléré en janvier 2026, avec au moins sept affaires en trois semaines.

Le 6 janvier, une femme a été séquestrée à Manosque dans les Alpes-de-Haute-Provence pour les cryptos de son compagnon. Le 10 janvier, un investisseur en cryptomonnaie et sa famille ont été ligotés et battus. Le 14 janvier, un couple de septuagénaires a été enlevé à Sallanches en Haute-Savoie, les ravisseurs exigeant 8 millions d'euros à leur fils, un professionnel du secteur.

Ce dimanche 25 janvier 2026, après 6 heures du matin dans un quartier calme de Voiron, quatre individus cagoulés ont fait irruption au domicile d'un septuagénaire. La victime a été emmenée de force alors que les ravisseurs visaient le portefeuille en cryptomonnaies de son fils, expatrié à l'étranger et qui travaille dans le secteur.

La rançon exigée auprès du fils s'élèverait à 3 millions d'euros. La division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de Grenoble et celle du Rhône se sont immédiatement saisies de l'affaire, sous l'autorité de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lyon, compétente pour la criminalité organisée et financière.

En effet, le Parquet national anticriminalité organisée (PNACO), créé le 5 janvier 2026, est doté de 16 magistrats, traite désormais ces affaires sous les qualifications de séquestration en bande organisée, extorsion et blanchiment.

Une libération rapide, mais une victime mutilée

Les policiers ont pu rapidement remonter la piste des ravisseurs. La brigade de recherche et d'intervention (BRI) de Lyon a localisé et libéré le septuagénaire dans la nuit de dimanche à lundi, un peu avant minuit, près de Loriol dans la Drôme.

L'intervention a permis l'interpellation de trois hommes, désormais placés en garde à vue à Lyon. Le septuagénaire est actuellement hospitalisé : il a été grièvement blessé à la main, une mutilation qui rappelle la violence des modes opératoires utilisés dans ces affaires.

Les enquêteurs ont identifié une origine commune à plusieurs de ces agressions : le piratage d'une application dédiée aux détenteurs de cryptos à l'automne 2025. Les hackers ont réussi à récupérer des noms et adresses physiques de possesseurs de portefeuilles, constituant ainsi une liste de cibles. De plus, la plateforme française Waltio, spécialisée dans la fiscalité des cryptomonnaies, a également été victime d'une cyberattaque fin janvier 2026 touchant 50 000 investisseurs.

Ainsi, l'Office anti-cybercriminalité (OFAC) et l'Unité nationale cyber (UNC) ont établi des rapprochements entre plusieurs rapts survenus depuis décembre.

Source : Le Dauphiné

