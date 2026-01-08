Nouvelle histoire glaçante. Trois individus encagoulés ont fait irruption au domicile d'une trentenaire à Manosque lundi 5 janvier 2026, la séquestrant durant une demi-heure pour tenter d'extorquer les cryptomonnaies de son compagnon. La victime, menacée avec une arme de poing, a finalement réussi à se libérer et à alerter les autorités.

Séquestration et menaces armées à domicile

C'est une soirée qui a viré au cauchemar pour cette trentenaire. Lundi 5 janvier 2026, vers 19h30, dans le quartier calme du chemin de Chanteprunier, en périphérie du centre-ville de Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), une jeune femme d'environ 20 ans a fortement regretté d'avoir ouvert sa porte à ceux qui sonnaient : trois hommes cagoulés ont pénétré de force chez elle, la maîtrisant rapidement.

Durant une demi-heure, les agresseurs n'ont pas hésité à frapper la victime et à la menacer avec une arme de poing pour obtenir l'accès aux cryptomonnaies détenues par son compagnon. L'objectif des malfaiteurs était clair : mettre la main sur les clés privées permettant d'accéder au portefeuille crypto du couple.

✍️ Pour aller plus loin — Comment sécuriser votre environnement numérique et financier ?

Après une trentaine de minutes d'intimidations, les trois individus ont finalement quitté les lieux, permettant à la victime de se détacher et de contacter la police nationale vers 20 h.

L'enquête a été confiée à la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Marseille. Le parquet du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a ouvert une procédure pour vol en bande organisée avec arme, séquestration et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Des relevés techniques doivent être effectués sur place pour tenter d'identifier les auteurs de cette agression, qui constitue une première dans ce département rural... mais loin d'être la première en France.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Un phénomène qui s'intensifie en France

En effet, cette agression n'est que la dernière d'une longue vague d'enlèvements et d'extorsions liés aux cryptomonnaies qui frappe la France depuis 2025. Environ une quinzaine d'agressions de ce type ont été recensées l'année dernière dans l'Hexagone, portées par l'envolée du cours du Bitcoin qui est passé d'environ 30 000 dollars à 90 000 dollars entre 2023 et 2025.

Les personnes actives dans le secteur crypto sont devenues des cibles privilégiées pour les réseaux criminels, qui repèrent leurs victimes via les réseaux sociaux et les fuites de données des plateformes d'échange.

​🗞️ Enlèvements et séquestrations crypto - Cette employée des impôts renseignait un mystérieux commanditaire

La violence de ces agressions atteint des sommets : en janvier 2025, David Balland, cofondateur de Ledger, a été enlevé avec sa compagne à leur domicile de Vierzon. Les ravisseurs lui ont coupé un doigt et ont envoyé la vidéo à son associé Eric Larchevêque avec une demande de rançon de 10 millions de dollars en cryptomonnaies.

En mai 2025, le père d'un entrepreneur crypto a également eu un doigt sectionné pendant sa séquestration à Paris, avant d'être retrouvé dans le coffre d'une voiture dans l'Essonne. Ce ne sont que deux exemples parmi de nombreux.

Plusieurs coups de filet ont néanmoins permis aux forces de l'ordre de démanteler une partie de ces réseaux et de procéder à des arrestations.

Crypto.com : jusqu'à 50 € offerts avec le code CRYPTOAST

Source : La Provence

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.