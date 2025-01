Enlèvement de David Balland, cofondateur de Ledger : ce que nous savons

Le cofondateur de Ledger, David Balland, a été enlevé par un commando armé mercredi 22 janvier. Il a depuis été libéré par la gendarmerie au cours d'une vaste opération de police. Nous faisons le point sur les éléments factuels.

Le cofondateur de Ledger victime d'un enlèvement avec demande de rançon

David Balland a été secouru par le GIGN mercredi 22 janvier.

Depuis mercredi, des rumeurs sur l’enlèvement d’un des fondateurs de Ledger, la société française qui produit les célèbres hardware wallets, circulent sur Internet. Plusieurs personnes ont affirmé qu’il s’agissait du très médiatique Eric Larchevêque, ou d’un de ses proches, évoquant une demande de rançon en Bitcoin. Certains étant allés jusqu’à annoncer le montant qui aurait été, selon eux, de 100 Bitcoins.

Cependant, aucune information fiable n’a fuité jusqu’à hier soir. Les messages étaient systématiquement supprimés de X, sans doute pour protéger une enquête en cours. Certaines figures de l’écosystème crypto ont d’ailleurs pris la parole pour tenter de calmer la situation et contenir le flot d’informations contradictoires.

En parallèle, plusieurs témoins ont vu d’importants dispositifs policiers se mettre en place dans la zone de Vierzon (18), où se trouvent les locaux de Ledger. Des vidéos sur le réseau social Snapchat ont également été partagées, montrant des policiers du GIGN pénétrer dans une maison.

Plus le temps est passé, et plus le silence du côté de Ledger a pesé. Jusqu’à hier soir, lorsque les journalistes du journal Le Berry Républicain ont révélé que la police enquêtait sur l’enlèvement de David Balland, discret cofondateur de Ledger.

La seule information fiable dont nous disposions hier soir était que l’enquête avait été confiée à la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris « au regard de la complexité et de la nature de l’affaire », selon le procureur de Bourges, Céline Visiedo.

D'après une information parue dans le Parisien le lendemain, jeudi 23 janvier, David Balland a été secouru par les membres de la gendarmerie. Pour l’instant, peu d’éléments supplémentaires sont disponibles.

En attendant, nous vous invitons à faire attention aux informations qui circulent. Dans une affaire en cours, la police et la justice ne communiquent pas. Ce silence médiatique est destiné à protéger les victimes. Les fausses informations et les « fuites » portent préjudice à l’enquête.

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital