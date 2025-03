Ledger : Révélations dans le cadre de l’enlèvement de David Balland

Les journalistes du journal Le Parisien livrent des témoignages exclusifs qui permettent d’y voir plus clair dans l’organisation criminelle qui a récemment secoué l’univers de la crypto, en France et dans le monde.

En tout, 6 hommes et une femme auraient été mis en examen et écroués. Aucun ne se connaît. Ils ont tous été recrutés sur Internet, via des messageries cryptées telles que Signal.

Certains sont là pour éponger une dette de quelques centaines d’euros, d’autres pour « récupérer un petit billet » de 10 000 euros.

Des motivations qui contrastent avec la violence et la barbarie de l’enlèvement de David Balland. Ce dernier a été séquestré et torturé, pendant que sa femme était également retenue prisonnière.

L’un des suspects, Elias M, âgé de 21 ans, est un « "charbonneur” sans envergure qui écoulait de la cocaïne et du haschich dans les cités de Marseille ».

📰 Lisez notre enquête sur l'enlèvement de David Balland

Le matin de l’enlèvement, il est simplement monté dans un train Paris - Marseille pour aller rejoindre le reste du commando, à Paris. Ils ont ensuite pris une camionnette pour rouler jusqu’au domicile de David Balland. Il raconte :

On s’est introduit dans la maison. Le couple était séparé dans 2 pièces. Un binôme s’est occupé de David. Moi et un autre, on s’est occupés d’Amandine. On devait la maîtriser et lui dire qu’on ne voulait pas lui faire de mal et que tout allait bien se passer. Elle était allongée dans un lit. On l’attrape et on l’attache avec du scotch sur les mains et à la bouche.