Selon ZachXBT, la whale qui parie des centaines de millions de dollars sur Hyperliquid est un criminel

Une whale a déclenché une véritable bataille sur Hyperliquid, exploitant les mécaniques du DEX pour engranger des millions. Cybercriminel ou génie du trading ? Tandis que la communauté s’organise pour la contrer, le jeu d’échecs continue.

Une histoire qui suscite l'intérêt de la communauté crypto

Alors que le marché crypto est relativement à plat depuis quelques semaines, une whale est venue troubler cette quiétude au cours du week-end dernier.

Hyperliquid, un exchange décentralisé (DEX) bien connu pour avoir distribué un airdrop massif à ses utilisateurs, s'est retrouvé au centre de toute cette agitation en devenant un véritable champ de bataille numérique. Une histoire digne d'une saga épique que nous allons relater via cet article avec les informations dont nous disposons à l'écriture de ces lignes.

Il semble que notre protagoniste principal dispose d'une compréhension approfondie des mécanismes d'Hyperliquid, lui permettant de tirer des gains substantiels de ses positions.

La saga de la fameuse whale d'Hyperliquid

Afin de rester le plus factuel possible, nous appuierons cette histoire pleine de rebondissement sur l'analyse de Three Sigma, une société spécialisée dans les audits et la sécurité crypto.

La 1re attaque

Le 1er épisode de cette saga s'est soldé par un gain de 1,8 million de dollars pour la whale et une perte de 4 millions de dollars pour le vault Hyperliquidity Provider (HLP).

Comment ? La whale a transformé 10 millions de dollars d'USDC en une position longue sur l'Ether, représentant 271 millions de dollars avec un effet de levier élevé. Elle a ensuite retiré sa garantie, forçant le vault HLP à accepter la transaction.

En effet, trader avec une position aussi importante peut entraîner une perte conséquente due au glissement (slippage) en la clôturant. Le trader a donc utilisé une méthode astucieuse pour déjouer ce mécanisme.

Au lieu de vendre l'ETH dans l'order book, le trader a retiré son collatéral, réduisant ainsi sa marge et forçant Hyperliquid a liquider la position. HLP a donc racheté cette position longue de 286 millions de dollars, le laissant exposé à la suite des événements.

Le trader savait que la vente forcée du HLP ferait baisser le cours de l'Ether, alors il a joué sur les 2 tableaux. Il a en parallèle pris une position short sur l'ETH, sur un exchange centralisé (CEX), afin de profiter de ce mécanisme.

Bien que le gain du trader ne soit « que » de 1,8 million de dollars sur Hyperliquid, il est fortement probable que ses gains soient davantage conséquents avec sa position short sur un CEX.

Le Revenge Play

Après avoir perdu 1 million de dollars lors de sa tentative suivante, le trader a recommencé avec un nouveau plan. Il a pris une position longue sur le token LINK de 20 millions de dollars, toujours sur Hyperliquid tout en ouvrant simultanément une position short de 20 millions de dollars sur Binance, créant ainsi une position delta-neutre.

Si Hyperliquid le liquidait, le vault HLP serait obligé de vendre dans les 30 minutes, donnant au trader une chance de devancer la vente et de faire baisser le prix du LINK.

Tant que le prix baissait de plus de 1 %, sa position short sur Binance s'appréciait, assurant un profit. Encore une fois, le trader a profité des mécanismes d'Hyperliquid pour en tirer un profit.

La saga se poursuit

La whale a ouvert ce week-end une position short sur le BTC en levier fois 40 pour un total de 376 millions de dollars, avec un prix de liquidation à 85 500 dollars.

Néanmoins, certaines personnes ayant compris le jeu du trader, ont décidé de s'allier pour renverser la tendance. Il semble même que Justin Sun, le fondateur de la blockchain Tron ait décidé de rejoindre le mouvement, sans qu'il ne le confirme officiellement :

Capture d'écran partagée par l'organisateur du mouvement pour liquider la whale

Cependant, la whale ne s'est pas laissée faire. Elle a ajouté 5 millions de dollars de collateral pour augmenter sa position à 518 millions de dollars, avec un prix de liquidation de 85 590 dollars.

De plus, la whale a décidé d'utiliser un moyen psychologique pour faire pencher la balance de son côté. Elle s'est alors renommée « Tether FUD » pour simuler qu'elle était en possession d'informations dont le grand public ne dispose pas. Le cours du BTC est ensuite descendu, et la position du trader a alors atteint un profit non réalisé de 7 millions de dollars.

Finalement, la whale a clôturé ses positions short sur ETH, a effectué des mouvements surprenants en prenant une position longue sur le MELANIA et a ensuite, sur plusieurs heures, progressivement clôturé sa position sur BTC.

Selon les informations dont nous disposons, le trader serait en bénéfice final d'environ 9,4 millions de dollars.

Perspectives pour Hyperliquid suite à ces évènements

Alors que ces événements ont démontré que certaines whales, avec une compréhension approfondie des mécanismes de liquidité et d'Hyperliquid, peuvent tirer des gains substantiels de la situation, les attaques de ce style se multiplient.

Selon Vladimir Novakovski, le fondateur de Lighter, des Copycats tentent la même attaque contre Lighter Liquidity Provider (LLP) : « Certains traders tentent de nuire à LLP. Nous étudions la situation. »

Après la 1re attaque, Hyperliquid a rapidement pris des mesures pour réduire ces risques. Les multiplicateurs d'effet de levier ont été réduits et les exigences de marge pour les positions importantes ont été augmentées.

Il est néanmoins important de rappeler que la fameuse whale d'Hyperliquid n'a pas piraté le système mais a seulement profité d'une expertise avancée pour profiter des mécanismes de liquidité, et in fine en tirer un profit substantiel.

Cependant, selon le plus célèbre des enquêteurs on-chain, ZachXBT, la whale à l'origine de ces rebondissements ne serait autre qu'un « cybercriminel » qui flambe avec des fonds dérobés :

It’s funny watching CT speculate on the “Hyperliquid whale” when in reality it’s just a cybercriminal gambling with stolen funds. — ZachXBT (@zachxbt) March 18, 2025

Bien qu'Hyperliquid ait perdu 4 millions de dollars dans cette histoire, soit environ 1 mois de bénéfice, le positionnement officiel de l'équipe derrière le projet sur cette situation est clair :

Hyperliquid a redéfini le trading. Lorsqu'une whale vend à découvert [...] et souhaite une audience publique, cela n'est possible que sur Hyperliquid... N'importe qui peut retoucher une capture d'écran d'un profit non réalisé. Personne ne peut remettre en question une position Hyperliquid, tout comme personne ne peut remettre en question un solde de Bitcoin. L'avenir décentralisé est là.

Force est de constater que la décentralisation amène son lot de désagréments et de questionnements. Il sera intéressant d'observer les futures modifications qu'Hyperliquid apportera à son protocole dans le but d'éviter, ou du moins de pondérer ce genre de situation.

Le cours du HYPE affiche pour sa part une triste mine depuis la correction générale du marché crypto, avec une performance de - 40 % au cours des 30 derniers jours.

Sources : Three Sigma, The Cyptomath

