Hyperliquid lance son airdrop de tokens HYPE : 1,3 milliard de dollars de récompenses

Jeudi, l'exchange décentralisé (DEX) de perpetuels Hyperliquid a présenté les modalités de l'airdrop de son token HYPE, qui se positionne déjà comme l'un des airdrops les plus lucratifs de l'écosystème. Et pour cause, les utilisateurs éligibles se sont partagés non moins de 31 % de la quantité totale de tokens, ce qui représente à l'heure actuelle plus ou moins 1,3 milliard de dollars de récompenses.

Lors de l'écriture de ces lignes, le token HYPE s'échange à près de 4 dollars et se trouve pour le moment dans le top 100 des plus importantes capitalisations crypto. Bien que la volatilité soit encore grande, compte tenu du fait que l'actif n'est lancé que depuis ce matin, cela se démarque déjà de plusieurs airdrops plus populaires cette année, qui ont vu le prix des tokens chuter à leur lancement.

Sur X, il est ainsi facile de trouver des témoignages d'utilisateurs ayant reçu l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers de dollars de récompenses :

hyperliquid airdrop cooked, worth well over 30k for me rn, making it my biggest ever.

holding the stack as I believe this is the best opportunity in crypto for this cycle.

onchain binance is real. higher. pic.twitter.com/CJQ9XxKUkG

— Khamul (@Khamul999) November 29, 2024