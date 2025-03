Layer3 : Comment être éligible à l'airdrop de ce projet crypto ?

Gagnez des cryptos tout en explorant la blockchain ? C’est exactement ce que propose Layer3 ! En participant à des quêtes interactives, vous découvrez de nouveaux projets, testez leurs fonctionnalités et recevez des récompenses. Un modèle gagnant-gagnant qui pourrait bien vous rendre éligible à de prochains airdrops.

Layer3 : Qu'est-ce que c'est ?

Layer3 est une application décentralisée (dApp) proposant une plateforme interactive qui permet à ses utilisateurs de découvrir et d'interagir avec divers projets et dApps au sein de l'écosystème blockchain.

En participant à des campagnes, des quêtes et des collections, les utilisateurs peuvent explorer des solutions tout en gagnant des récompenses.

Ainsi, Layer3 se positionne comme une plateforme permettant de donner de la visibilité aux projets qui le souhaitent. Les utilisateurs testent les différentes solutions et peuvent faire des retours d'expériences aux projets, ce qui leur permet d'améliorer leur expérience utilisateur.

En retour, les utilisateurs peuvent gagner différentes sortes de récompenses :

Des cryptomonnaies de la part des différents projets ;

Des CUBEs de la part de Layer3 ;

Des XP permettant de grimper dans le classement de Layer3.

Au-delà des récompenses gagnées directement via la plateforme, les utilisateurs découvrent des projets qui, à leur tour, peuvent effectuer des airdrops.

🎁 Découvrez notre guide pour gagner des cryptomonnaies en participant à des airdrops

Layer3 s'inspire de ce modèle pour créer un cercle vertueux : les utilisateurs gagnent des récompenses, les projets gagnent en visibilité et peuvent perfectionner leurs produits, et Layer3 agit en tant qu'intermédiaire en offrant une expérience gamifiée.

Depuis son lancement, Layer3 a levé plus de 21,5 millions de dollars, selon les données de DropsTab.

Layer3 : gagnez des cryptos gratuitement en complétant des quêtes

Depuis son lancement, Layer3 a déjà effectué 2 airdrops pour récompenser ses utilisateurs. Au cours de 2 saisons distinctes, le projet a distribué 250 millions de tokens L3 : 200 millions pour la 1re saison et 50 millions pour la 2e saison.

La différence notable de quantité de tokens distribués est attribuable à la durée des dites saisons. Étant donné que la 3e saison a démarré il y a plus de 8 mois à l'écriture de ces lignes, il est probable que la quantité de tokens distribués s'approche davantage de celle de la 1re saison.

👉 Notre guide pour être éligible à l'airdrop de Resolv Labs

Bien que la 3e saison se termine prochainement, il peut être intéressant de commencer à se positionner pour celle-ci et les prochaines qui, selon le projet, seront plus courtes afin d'effectuer des airdrops réguliers à ses utilisateurs.

Rejoignez la communauté Cryptoast Academy pour ne louper aucun airdrop en 2025 👇

Sur Cryptoast Academy profitez de guides complets pour farm les airdrops

Les premiers pas sur Layer3

Avant toute chose, il faut se connecter à Layer3 avec un wallet. Utilisez donc votre wallet habituel pour vous connecter, ou pour davantage de sécurité un portefeuille créé spécialement pour farmer les airdrops.

👛 Notre avis sur les 10 meilleurs wallets crypto en 2025

Une fois cette première étape passée, il sera possible d'ajouter plusieurs wallets différents sur ce même compte. Pour être précis, jusqu'à 15 wallets différents pour chaque écosystème pris en charge par Layer3 :

Ethereum Virtual Machine (EVM) - Ethereum en mainnet, ses réseaux de seconde couche et les blockchains compatibles avec l'EVM ;

Cosmos ;

Solana ;

Bitcoin.

Afin de réaliser certaines quêtes, il faudra également connecter ses différents réseaux sociaux/de communication comme :

X ;

Discord ;

Telegram ;

Github ;

Farcaster.

Bien qu'il ne soit pas obligatoire de posséder ou de connecter tous ces réseaux sociaux, certaines quêtes ne pourront être accomplies qu'en effectuant différentes tâches en relation avec ces derniers comme par exemple : like/retweeter un post sur X, rejoindre un canal Discord, etc.

Une fois ces étapes passées, vous avez désormais toutes les clés en main pour commencer à interagir avec les différentes quêtes de la plateforme Layer3.

Layer3 : gagnez des cryptos gratuitement en complétant des quêtes

Les différents types de quêtes disponibles sur Layer3

Layer3 propose à ce jour plusieurs centaines de quêtes, il est donc primordial de savoir par où commencer. Il est possible de sélectionner la quête en fonction de :

La campagne à laquelle elle appartient ;

La blockchain sur laquelle la quête doit être effectuée ;

En sélectionnant directement le projet ou le créateur indépendant.

De plus, certaines quêtes ne seront disponibles que sous certaines conditions comme staker un certain nombre de L3, avoir un niveau minimum sur la plateforme (en fonction du nombre d'XP) ou avoir un niveau minimum sur un écosystème en particulier.

📖 Tout savoir sur le staking de cryptomonnaies

Il est également possible de réaliser des quêtes de manière semi-passive. Par exemple, considérons que vous avez effectué une transaction (n'importe laquelle) sur la blockchain Base dans la journée.

Vous pourrez alors réclamer un « Streak » quotidiennement, nommé « Swap on Base ». Au bout de 5 réclamations, il sera alors possible de mint un CUBE et de gagner des points d'XP.

Étant donné que la blockchain Base fait partie de la superchain d'Optimism, il sera également possible de réclamer le Streak « Transact on the Superchain » par la même occasion.

Exemple de quête sur Layer3

Prenons l'exemple de cette quête que nous allons effectuer pas à pas. Avant de sélectionner la quête, nous pouvons remarquer plusieurs informations intéressantes sur ses caractéristiques :

Le nom de la quête au centre de l'image : « Superchain Enjoyeers : Jumper ». Nous pouvons déjà déterminer qu'il s'agit d'une quête liée à une campagne autour de la Superchain, et plus précisément en utilisant le bridge Jumper ;

au centre de l'image : « Superchain Enjoyeers : Jumper ». Nous pouvons déjà déterminer qu'il s'agit d'une quête liée à une campagne autour de la Superchain, et plus précisément en utilisant le bridge Jumper ; Le créateur/projet à l'initiative de la quête au dessus du nom de la quête. Il s'agit de Layer3 dans cet exemple ;

au dessus du nom de la quête. Il s'agit de Layer3 dans cet exemple ; La blockchain sur laquelle la quête va être effectuée en haut à droite de l'image. Il s'agit de la blockchain Optimism dans cet exemple ;

en haut à droite de l'image. Il s'agit de la blockchain Optimism dans cet exemple ; Le nombre d'utilisateurs ayant déjà effectué la quête en question : 2 200 dans notre exemple - sur certaines quêtes le nombre de participants est limité ;

en question : 2 200 dans notre exemple - sur certaines quêtes le nombre de participants est limité ; Les récompenses à gagner en bas à droite de l'image : un CUBE dans ce cas précis.

Exemple de quête à réaliser sur Layer3

Après avoir cliqué sur l'image permettant d'accéder à la quête, cette dernière se présente sous cette forme :

Exemple de quête sur Layer3, 1re étape

Nous pouvons retrouver sur cette interface plusieurs informations dont certaines déjà présentes sur l'image précédente : la blockchain Optimism, le créateur de la quête, de plus amples détails sur les récompenses et le niveau de difficulté de la quête.

Layer3 : gagnez des cryptos gratuitement en complétant des quêtes

Afin de pouvoir passer aux étapes suivantes de la quête, lesquelles sont actuellement verrouillées comme l'indique le cadenas à côté de leurs descriptions, il faut réaliser la 1re étape en cliquant sur le bouton indiqué par la flèche rose.

Vous devrez alors, comme indiqué, transférer n'importe quel montant de cryptomonnaies depuis la blockchain Optimism vers la blockchain de votre choix via le bridge Jumper.

👉 Découvrez notre avis sur les meilleurs bridges en 2025

Effectuez l'opération puis revenez à l'interface de Layer3. Vous pourrez alors cliquer sur le bouton « Verify » et ainsi accéder à la prochaine étape. Comme nous pouvons le remarquer sur l'image ci-dessus, la 2e étape de la quête est « Optional », vous pourrez donc passer à l'étape suivante en appuyant sur le bouton « Skip ».

La dernière étape se présente sous cette forme :

Exemple de quête sur Layer3, dernière étape

Comme nous pouvons l'apercevoir sur l'image ci-dessus, mint le CUBE avec des tokens L3 sur la blockchain Optimism accorde un bonus de 25 % d'XP. Il est également possible de mint le CUBE avec de l'Ether sur Optimism en appuyant sur les 3 petits points et en décochant la case « Power up with L3 ».

Si vous ne disposez pas de tokens L3 à cette étape, l'application vous proposera d'en acquérir pour bénéficier du bonus d'XP. Pas d'inquiétude à avoir, la quête ne disparaîtra pas entre temps et vous reprendrez votre progression là où vous l'avez laissée.

Progresser dans le classement pour obtenir de plus grandes récompenses

Concrètement, à quoi servent tous ces CUBEs récoltés ? Mint des CUBEs vous permettra de gagner des points d'XP, lesquels vous feront monter dans le classement de Layer3 et passer des niveaux pour accéder à plus de quêtes.

Les CUBEs permettent également de progresser dans le « Trophy Road » et ainsi de récupérer des récompenses internes à Layer3 comme :

Des frais réduits sur l'agrégateur de swaps de l'application ;

Des frais réduits sur le bridge de Layer3 ;

Des boosts d'XP ;

Des récompenses exclusives cachées.

Il est également possible de prouver son implication dans le projet en appuyant sur le bouton « GM » quotidiennement depuis l'interface d'accueil, en essayant de faire la série la plus longue sans interruption.

🎁 Notre guide pour devenir éligible à l'airdrop de Sonic Labs

Pour résumer, le/les prochains airdrops de Layer3 seront distribués en fonction :

Du nombre de CUBEs mint ;

De l'XP obtenue et du classement sur l'application ;

Du nombre de GM sans interruption ;

De la quantité et de la durée de staking de tokens L3 ;

Du nombre d'amis invités sur l'application.

Enfin, comme dans toute chasse à l'airdrop, il faudra s'armer de patience pour pouvoir récolter les fruits de son labeur.

Layer3 : gagnez des cryptos gratuitement en complétant des quêtes

