Le regain d'intérêt pour les airdrops est indéniable depuis celui d'Hyperliquid. Resolv, avec son modèle de points et de nombreux multiplicateurs, pourrait s'inspirer du succès d'Hyperliquid en effectuant un généreux airdrop à ses utilisateurs. Découvrez comment maximiser vos chances d'être éligible à cet airdrop de Resolv tout en créant de l'activité sur la blockchain Base.

Le retour des airdrops dans l'écosystème crypto

Dans un marché crypto en perpétuelle évolution, les airdrops sont devenus un élément central des stratégies d'investissement et de participation communautaire.

Ce phénomène, qui consiste à distribuer « gratuitement » des tokens aux utilisateurs actifs d'un projet, représente bien plus qu'une simple opération marketing. En effet, le mécanisme de l'airdrop permet de récompenser et fidéliser une communauté qui peut participer activement au succès du projet.

👉 Découvrez notre Top des meilleurs airdrops à ne pas louper en 2025

Le succès retentissant d'airdrops précédents, comme celui d'Hyperliquid où certains utilisateurs ont gagné jusqu'à plusieurs centaines de milliers de dollars, a largement participé à remettre en lumière ce mécanisme incitatif.

De par le succès de son généreux airdrop, Hyperliquid s'est constitué une base solide d'utilisateurs, lesquels promeuvent ardemment le projet sur les réseaux sociaux.

Ce succès a démontré à l'industrie crypto toute entière à quel point les airdrops ne doivent pas être sous-estimés pour créer de l'engouement autour d'un projet et ainsi participer à leur réussite.

Airdrop Resolv : Profitez d'un bonus de 20 % sur vos points

D'une pierre, deux coups

Alors que les théories vont bon train autour d'un potentiel airdrop de la blockchain Base avec une régulation pro-crypto sous le gouvernement de Donald Trump, le protocole Resolv pourrait représenter une opportunité significative.

💡Les 5 projets à connaître sur la blockchain Base

En effet, ce dernier étant déployé sur les blockchains Ethereum et Base, effectuer des activités sur cette dernière pourrait être intéressant en cas d'airdrop. Ainsi, les actions effectuées pour se rendre éligible à l'airdrop de Resolv, qui pour sa part est confirmé, pourraient être doublement intéressantes.

Dans cet article, nous allons donc nous intéresser au protocole Resolv puis exposer les différentes manières de cumuler des points, lesquels entreront en compte lors d'un probable airdrop du projet.

💡Pour ne rien louper des projets en vogue et maximiser vos chances d'éligibilité aux airdrops, rejoignez Cryptoast Academy et entourez-vous de passionnés et d'analystes spécialisés 👇

Sur Cryptoast Academy profitez de guides complets pour farm les airdrops

Le protocole DeFi Resolv et ses produits

Resolv est un protocole de finance décentralisée (DeFi) fondé en 2021 qui vise à résoudre les problèmes d'accès aux services financiers pour les utilisateurs non bancarisés.

Parmi les fonds d'investissement soutenant Resolv Labs nous retrouvons quelques noms bien connus dans l'écosystème crypto comme Delphi Labs, Stake DAO et Cluster Capital, entre autres.

Principaux soutiens de Resolv

Au cœur de Resolv réside le stablecoin delta-neutre USR. Ce dernier se démarque par sa conception technique, intégrant des mécanismes de couverture automatisés qui assurent sa stabilité, et cela « même dans des conditions de marché volatiles » selon le projet.

Le token RLP (Risk Liquidity Provider) constitue un autre pilier fondamental du protocole. En tant que couche de protection, il absorbe les risques potentiels de depeg du stablecoin USR et récompense, à hauteur de 19 % de rendement par an (APY) à l'écriture de ces lignes, les fournisseurs de liquidité (LP).

Qu'est-ce qu'un depeg de stablecoin ? Le depeg d'un stablecoin se traduit par l'action de perdre momentanément ou définitivement son ancrage avec la valeur qu'il est censé répliquer, dans ce cas précis avec le dollar.

Le système de points pour être éligible à l'airdrop de Resolv

Le système de récompenses de Resolv, via la distribution de points, a été conçu pour encourager une participation active et diversifiée des utilisateurs.

Par exemple, le stablecoin USR génère 30 points par dollar déposé par jour à ses détenteurs, tandis que le token RLP rapporte 10 points/dollar quotidiennement. Les utilisateurs optant pour le staking de leurs tokens USR sous forme de stUSR obtiennent quant à eux 5 points/dollar par jour.

Les multiplicateurs et bonus actuellement en place sur Resolv enrichissent considérablement ce système de base :

La « Grande Epoch » est un programme d'incitation qui s'étale du 5 au 22 janvier et offre un multiplicateur de 25 % pour chaque utilisateur participant pendant cette période ;

est un programme d'incitation qui s'étale du 5 au 22 janvier et offre un multiplicateur de pour chaque utilisateur participant pendant cette période ; Posséder le NFT Blueprint permet également de débloquer un multiplicateur de 25 % , il faut cependant déposer 4 fois plus que la valeur du NFT, actuellement d'environ 0,35 Ether sur OpenSea, pour que celui-ci soit rentable ;

permet également de débloquer un multiplicateur de , il faut cependant déposer 4 fois plus que la valeur du NFT, actuellement d'environ 0,35 Ether sur OpenSea, pour que celui-ci soit rentable ; Utiliser un code de parrainage permet d'obtenir un multiplicateur de 20 % (code de parrainage Cryptoast)

permet d'obtenir un multiplicateur de (code de parrainage Cryptoast) Les utilisateurs d'Hyperliquid avec plus de 5 USDC déposés sur le protocole se verront attribuer un bonus de 10 % ;

se verront attribuer un bonus de ; Les utilisateurs de Dinero avec plus de 1 dollar en pxETH obtiendront également un bonus de 10 %.

En cumulant tous les multiplicateurs que nous venons d'évoquer, vous pouvez déjà profiter d'un bonus de 90 % pour le farming de points sur Resolv. Il est cependant possible d'augmenter encore ce bonus de 50 % pour atteindre les 140 %.

Resolv vous indique clairement quels bonus sont actuellement appliqués sur votre compte

Ce boost additionnel peut être atteint en effectuant des « activités » sur différents protocoles partenaires, il faudra globalement déposer de la liquidité pour aller chercher ces boosts supplémentaires, dont les seuils de bonus se présentent comme suit :

≥ 3 activités = + 10 % ;

≥ 5 activités = +25 % ;

≥ 7 activités = + 50 %.

Les pools de liquidité L'airdrop de Resolv nécessite de participer à des pools de liquidité. Si ce mécanisme vous est inconnu, nous vous invitons à consulter notre article explicatif sur ce sujet.

Quelles activités réaliser pour participer à l'airdrop de Resolv ?

Il y a actuellement 4 activités disponibles sur la blockchain Base, tandis que les autres (au moins 3 pour le bonus maximum) doivent être effectuées sur Ethereum.

Voici les 4 activités à effectuer sur la blockchain Base :

👉 Retrouvez les bridges officiels de la blockchain Base pour y déposer des cryptomonnaies

Exemple avec la pool USR/USDC : il faudra déposer à la fois de l'USR et de l'USDC

Les activités disponibles sur la blockchain Ethereum :

Si vous souhaitez maximiser vos points Resolv, nous ne pouvons que vous conseiller d'utiliser Base pour ses frais de transaction largement inférieurs à ceux de la blockchain Ethereum afin d'y réaliser les activités proposées.

Concernant les activités sur Ethereum, vous n'aurez pas d'autre choix que de payer des frais plus conséquents pour valider au moins 3 activités de cette liste (si vous souhaitez obtenir le bonus le plus important).

De plus, il convient de noter que l'achat et la conservation des tokens USR peuvent s'avérer plus intéressants pour les portefeuilles modestes. En effet, déposer sur un vault implique d'effectuer au minimum une transaction d'entrée et une transaction de sortie pour récupérer les fonds, ce qui pourrait nuire au résultat final recherché si vous décidez de ne déposer qu'une petite partie de votre capital.

⛽ Comprendre le fonctionnement des frais sur Ethereum

Comme souligné par Pasheur, un créateur de contenu spécialisé dans les airdrops, il est encore temps de profiter de ces bonus de points conséquents sur Resolv, qui ne devraient pas durer éternellement.

Néanmoins, comme pour chaque « chasse à l'airdrop » il faudra s'armer de patience pour espérer récolter les fruits de son labeur.

