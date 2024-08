Airdrop de Drop sur Cosmos (ATOM) : Comment être éligible ?

Drop est un protocole de liquid staking notamment soutenu par le plus célèbre des protocoles du genre, Lido. Il se démarque de la concurrence en se focalisant sur l’écosystème Cosmos et son token ATOM. Découvrez les étapes à suivre pour augmenter vos chances de recevoir l'airdrop du token du protocole Drop.

Drop, un protocole centré sur le liquid staking basé sur Cosmos (ATOM)

Drop est un protocole de liquid staking reposant sur l’interopérabilité inter-blockchains Le projet est dirigé par d’anciens contributeurs de P2P et de Lido, le plus important protocole de liquid staking sur la blockchain Ethereum.

👉 Pour mieux comprendre – Qu'est-ce que le liquid staking et quels sont ses avantages ?

À la différence de Lido, ce protocole est principalement dédié aux blockchains construites grâce au kit de développement Cosmos SDK, toutes reliées grâce à l’Inter Blockchain Communication Protocol (IBC). Drop permet à ses utilisateurs de faire du liquid staking sur les cryptomonnaies disponibles sur ces blockchains en particulier.

Conçu comme une application intégrée sur Neutron, Drop permet à ses utilisateurs, grâce au liquid staking, de gagner des récompenses de staking sans avoir à verrouiller leurs cryptomonnaies.

Le protocole peut être intégré dans des plateformes de finance décentralisée (DeFi) sur Neutron, ou sur toute chaîne connectée à l’IBC.

Comment fonctionne le protocole Drop ?

Afin d’être utilisable par le plus grand nombre, Drop se présente sous la forme d’une application de liquid staking. Lorsqu’un utilisateur réalise du staking avec Drop, il reçoit des tokens dAssets. Par exemple, s’il dépose des ATOM en staking,, il recevra des dATOM.

Drop se différencie des autres protocoles de liquid staking au travers de son approche de distribution des enjeux. Au lieu de mettre les validateurs en concurrence, Drop a la volonté de travailler avec eux afin de leur fournir une solution de liquid staking leur permettant d’obtenir de belles récompenses.

Il existe actuellement 3 manières différentes de faire du liquid stake avec Drop, et ainsi créer des dAssets :

En déposant des tokens afin de les convertir en dAssets, puis en répartissant les nouveaux tokens de manière uniforme entre tous les validateurs de Drop ;

En réalisant la même procédure, mais en distribuant les dAssets à un seul validateur , bien que cette deuxième option ne soit pas celle mise en avant par le protocole ;

En utilisant ses cryptomonnaies déjà stakés autre part, et en exploitant le protocole pour les transformer en dAssets .

Comment se rendre éligible à l’airdrop de Drop ?

Début août, Drop a lancé son testnet, le programme Droplets. Afin d’y participer et avoir accès au protocole afin de le tester, il vous faut bénéficier d’une invitation vous permettant de participer à son testnet.

Heureusement pour vous, avec Cryptoast, nous vous invitons à rejoindre l’aventure Drop !

Sur cette page, vous pouvez connecter votre wallet, directement sur l’application. À noter que cela ne fonctionne qu’avec Keplr, Cosmostation et Leap.

👉 Découvrez notre sélection d’airdrops crypto à ne pas louper

Une fois sur l’application Drop, vous aurez la possibilité de vous lancer dans la quête des Droplets. Il s’agit de l’unité définie par Drop pour quantifier votre implication dans le programme Droplets.

Une fois sur l’application, vous pouvez gagner des Droplets de différentes manières, et ainsi avoir accès à une partie des 100 millions de tokens DROP, soit 10 % de l’offre totale, promis dans le cadre du premier airdrop organisé par Drop.

Première possibilité : en réalisant du liquid staking avec Drop

Bien entendu, si Drop a lancé son testnet, c’est avec pour objectif de vérifier si son protocole était viable. C’est pourquoi il incite tous les participants à réaliser du liquid staking.

Tout d’abord, il sera nécessaire de vous procurer des tokens ATOM ou TIA. Ensuite, grâce au protocole Drop, faites du liquid staking en déposant vos ATOM pour obtenir des dATOM, ou vos TIA pour obtenir des dTIA.

Processus permettant d’échanger ses ATOM en dATOM, et ainsi réaliser du liquid staking

Concrètement, plus vous déposez de cryptomonnaies en liquid staking via Drop, plus vous obtenez des Droplets. Pour chaque dollar de dAsset détenu, vous gagnerez 1 Droplet par jour.

Plus vous possédez de Droplets, plus vous avez la possibilité de remporter des tokens DROP, ceux associés à la blockchain du même nom, dans le cadre de l’airdrop.

Deuxième possibilité : utilisez vos dATOM dans l’écosystème Drop

Cependant, faire du liquid staking n’est pas la seule manière d’accroître ses chances d’éligibilité à un airdrop et ainsi gagner des tokens DROP. Il est possible de participer autrement au programme Droplets, puisque

vous pouvez multiplier les Droplets en utilisant vos dAssets au sein des applications de l’écosystème Drop.

Par exemple, si vous transférez pour 10 dollars de dATOM sur l’exchange décentralisé (DEX) Astroport pendant 10 jours, vous gagnerez 50 Droplets par jour, soit 500 Droplets. En effet, vous gagnerez 5 fois plus en conservant vos dATOM sur Astroport plutôt qu’en vous contentant de faire du liquid staking.

Sachez que le multiplicateur est plus important si vos opérations de trading concernent le dATOM et le NTRN ou l’USDC. Dans ces cas-là, on parle d’un volume de Droplets multiplié par 50.

Troisième possibilité : en parrainant vos amis

La troisième et dernière possibilité pour vous de cumuler les Droplets consiste à générer un code de parrainage unique à partir de votre compte. Il vous faudra partager ce dernier à d’autres personnes afin de gagner 25 % des Droplets gagnés par vos filleuls.

Voici notre code de parrainage : NNjJtmK0

Aussi, sachez que si vos filleuls se mettent à parrainer d’autres personnes, vous obtiendrez 12,5 % des Droplets obtenus par leurs filleuls.

À titre d’exemple, si vous parrainez une personne qui gagne 100 Droplets et que cette personne en parraine une autre qui en a gagné 100 également, vous gagnez 37,5 Droplets en tout.

Il est important de savoir qu’il s’agit de Droplets en plus. Vous ne subtilisez pas de Droplets aux personnes que vous parrainez. En somme, elles remporteront bien la totalité des Droplets qu’elles ont accumulés et vous, des Droplets bonus proportionnellement à vos parrainages.

Quand aura lieu l’airdrop de Drop ?

Pour l’heure, Drop n’a pas annoncé de date officielle pour la distribution des 100 millions de tokens DROP. Il a toutefois été précisé que l’airdrop s’adressera aux participants du programme Droplets, et qu’il récompensera ceux qui auront exploité le protocole sur le long terme.

Les détenteurs d’une faible quantité de Droplets ne seront pas mis sur la touche, ils recevront leur airdrop complet immédiatement lors de la distribution générale de l’airdrop.

Les utilisateurs ayant accumulé le plus de Droplets quant à eux obtiendront leurs tokens progressivement sur une période de 6 mois.

