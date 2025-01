Les 7 tendances crypto à suivre absolument en 2025

2024 a été une année cruciale pour les cryptomonnaies. Entre déclenchement du bull run, évolution des régulations aux États-Unis et arrivée des ETF Bitcoin spot, le secteur s’est de nouveau retrouvé sur le devant de la scène. Que peut-on alors prévoir pour 2025 et quelles sont les tendances de fond à suivre dans les prochains mois pour le marché crypto ?

L’arrivée de nouveaux ETF & le staking sur les ETF Ethereum

L’année 2024 a été l’année des ETF. Les premiers ETF Bitcoin spot ont en effet été approuvés en janvier 2024 et ils ont conduit à une vague d’adoption de la part d’investisseurs institutionnels. Cette étape est largement considérée comme le déclencheur du bull run, qui a porté le cours du BTC vers de nouveaux records absolus.

Pour 2025, la tendance devrait donc continuer au-delà de Bitcoin. Les ETF Ethereum spot ont été approuvés au printemps dernier, et la prochaine étape est vraisemblablement la prise en compte du staking. L’évolution du paysage réglementaire et le changement de directeur en cours chez la Securities and Exchange Commission (SEC) devraient favoriser cette évolution.

Pour 2025, se pose aussi la question des futurs ETF basés sur d’autres cryptomonnaies. Plusieurs demandes ont d’ores et déjà été déposées auprès de la SEC, notamment pour des ETF Solana (SOL) et Ripple (XRP). Il est probable qu’un lancement d’ETF de ce type conduise à une appréciation du cours des cryptomonnaies concernées, mais ce ne sont que des spéculations à ce stade.

Les agents d’intelligence artificielle (IA) autonomes

L’écosystème crypto s’est enflammé ces derniers mois pour les agents d’intelligence artificielle (IA) autonomes. À la croisée de 2 domaines qui suscitent les convoitises, les agents IA sont au cœur de nombreux débats.

Dans les faits, les agents IA sont des outils qui permettent de gérer des portefeuilles, d’effectuer des échanges, mais aussi de communiquer sur les réseaux sociaux. Popularisés avec Terminal of Truth, les agents IA ont clairement le vent en poupe, notamment Virtuals Protocol ou ai16z. Les compétences de certains agents IA en termes d’analyse prédictive sont particulièrement observées, et elles sont comparées aux compétences de traders « réels ».

Ce qui intéresse aussi beaucoup la communauté, ce sont les cryptomonnaies qui sont associées à ces agents IA. Avec une question : ont-elles une réelle utilité, ou surfent-elles sur la tendance du moment ? Malgré les controverses, ces cryptomonnaies représentent à ce stade une capitalisation de plusieurs milliards de dollars.

Les agents IA représentent clairement le secteur le plus performant des 3 derniers mois, notamment grâce à l'explosion du token VIRTUAL

Tout cela suggère que l’engouement pour le secteur devrait donc se prolonger en 2025, mais jusqu’à quel point ? Tout comme les autres tendances fortes des crypto, il est possible que cela retombe comme un soufflet. S’il s’agit donc d’une tendance forte du moment, elle est donc à aborder avec une certaine prudence.

Les Real World Assets (RWA) et la tokenisation

Si les cryptomonnaies et le système bancaire sont souvent opposés dans l’esprit des investisseurs, un domaine rassemble cependant les 2 : les Real-World Assets (RWA). Il s’agit d’actifs de la vie réelle, qui ont été « tokenisés » sur la blockchain. Cela ouvre des cas d’utilisation très variés, dans le secteur de l’immobilier, des arts ou encore des matières premières pour n’en citer que quelques-uns.

Les RWA permettent de simplifier et d’accélérer la gestion de certains actifs, en y ajoutant les avantages de la finance décentralisée (DeFi). C’est pourquoi les institutions bancaires se lancent massivement dans le secteur. C’est un marché juteux : selon la Citibank, les RWA pourraient atteindre une somme colossale à terme, estimée entre 4 000 et 5 000 milliards de dollars d’ici à 2030.

Déjà, les banques font de la tokenisation avec leurs propres blockchains privées et des géants de la finance ont lancé des fonds liés, tels que BlackRock et son BUIDL, déjà adopté par Elixir, Ethena ou Frax. Au printemps dernier, plusieurs grands acteurs de la finance comme BNY Mellon ou JPMorgan ont par exemple commencé à tester un projet pilote basé sur les RWA.

Le fonds tokenisé BUIDL de BlackRock est devenu le plus important de sa catégorie, dépassant les 500 millions de dollars et générant plus de 7 millions de dollars de dividendes en seulement 5 mois

Les RWA sont donc un pendant très « institutionnalisé » des cryptomonnaies, qui montre l’intérêt de la blockchain au-delà de la spéculation et au-delà des portefeuilles des particuliers.

Selon le dernier rapport de RWA.xyz, le marché des RWA pesait 186 milliards de dollars à la fin de l'année 2024, avec une hausse de 32 % sur l'année. On devrait continuer à voir ce secteur se développer fortement en 2025 étant donné le grand nombre de projets pilotes actuellement à l'essai.

La finance décentralisée (DeFi), les fee switchs ainsi que les « layer 2 »

La finance décentralisée a connu un essor en 2024, avec notamment l’arrivée d’acteurs financiers « traditionnels », qui ont proposé davantage de services, en particulier le lending. Cela a notamment conduit à l’explosion des layer 2, ces solutions de seconde couche qui améliorent la scalabilité d’Ethereum (ETH).

L’autre thématique forte de la DeFi ces derniers mois, c’est l’interopérabilité. Les protocoles de finance décentralisés se sont en effet efforcés de construire des passerelles, afin d’être moins isolés et de former un ensemble plus cohérent, par exemple avec Hyperlane. Des solutions comme l'Elastic Chain de ZKsync ou la Superchain d'Optimism parient quant à elles sur l'interopérabilité native entre layer 2.

Pour l’année 2025, il y a fort à parier que le concept de « fee switch », ou revenue sharing, continue à prendre de l’ampleur. Cela permet aux détenteurs de tokens associés à un protocole d’obtenir une part des revenus générés par ce dernier grâce aux frais de transaction. À la fin de l’année 2024, des protocoles ont sauté le pas, à l’instar d’Ethena, et Uniswap ou encore Aave étudient la chose. Il y a donc fort à parier sur une continuation de la tendance dans les mois à venir.

L’explosion de la capitalisation des stablecoins

Le retour en force de la finance décentralisée (DeFi) s’est accompagné sans surprise d’un regain d’intérêt pour les stablecoins. Ceux-ci ont par ailleurs fait l’objet d’une surveillance accrue de la part des régulateurs, qui y voient une alternative possible aux monnaies numériques de banque centrale (MNBC).

Il en résulte que les plus grands stablecoins ont battu des records de capitalisation en 2024. L’USDT de Tether atteint désormais un market cap de 137 milliards de dollars. Son concurrent immédiat, l’USDC de Circle, a aussi de fortes ambitions avec 45 milliards de dollars de capitalisation.

Les stablecoins sont de plus en plus utilisés, comme le montre l'évolution des volumes sur ce type de cryptomonnaies

Face à cela, de grands acteurs des cryptomonnaies se sont lancés dans la course. C’est le cas de Ripple, dont l’arrivée du RLUSD a été particulièrement commentée. Les conditions sont donc réunies pour que les stablecoins continuent de jouer un rôle majeur en 2025.

L’arrivée du Bitcoin dans les réserves des États et son adoption à plus grande échelle

Cela a été un raz-de-marée pour les cryptomonnaies : l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis a conduit à des discussions autour de réserves d’État en Bitcoin (BTC). Dans les faits, on ignore encore si cela sera possible, mais le débat est lancé et il s’est propagé dans d’autres pays. Plusieurs législateurs ont en effet demandé à envisager l’ajout de cryptomonnaies dans les coffres de grandes économies.

L’exemple du Salvador est souvent donné, même si ce dernier a dû revoir ses ambitions à la baisse suite à la pression du Fonds Monétaire International (FMI). Par ailleurs, il est probable que des pays se constituent des réserves en cryptomonnaies sans que le grand public ne le sache. Selon Changpeng Zhao, le PDG de Binance, cela pourrait même être déjà le cas en Chine.

Pionnier en la matière, le Salvador achète continuellement du Bitcoin

Si l’arrivée du Bitcoin dans les caisses de la Banque de France est donc très loin d’être imminente, les discussions sont de plus en plus nombreuses à différents niveaux. Et la décision des États-Unis, qu’on attend en ce début d’année, devrait donner de nouveaux indicateurs.

Les memecoins, encore et toujours

À chaque cycle son memecoin ? Le secteur des cryptomonnaies se caractérise par son dynamisme, des petites révolutions ayant lieu tous les ans. Mais une constante reste : les memecoins. Certains « anciens » sont toujours là, à l’instar du Dogecoin (DOGE), mais de nouveaux arrivants ont également tiré leur épingle du jeu.

2024 a en effet été l’année des memecoins de Solana (SOL). Le succès de Pump.fun, un launcher de memecoin, a montré l’appétit jamais entamé de la communauté pour les cryptomonnaies humoristiques. Par ricochet, cela a aussi montré le nouveau statut de Solana. Ses défenseurs l’envisagent désormais comme un réel concurrent d’Ethereum.

Métrique exposant le nombre de tokens créés quotidiennement sur pump.fun

Mais les memecoins sont tout aussi volatils qu’avant. En témoigne la percée explosive récente de « Kekius Maxiumus » suite à une blague d’Elon Musk… Suivie par une chute tout aussi rapide quelques jours plus tard. Par ailleurs, ils suscitent parfois la polémique : cela a été le cas lors de la suspension des lives de Pump.fun suite à des diffusions problématiques.

Il est cependant très probable que cela n’entame pas l’appétit de la communauté pour les memecoins, surtout en période de bull run. On devrait donc voir émerger de nouveaux concurrents dans les mois à venir.

Sources : RWA.xyz, The Block Data, Dexu.ai

