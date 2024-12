Le stablecoin RLUSD de Ripple débarque aujourd'hui

Après avoir réussi sa mise en conformité la semaine dernière, le nouveau stablecoin RLUSD de Ripple (XRP) arrive aujourd’hui sur le marché. Parviendra-t-il à concurrencer les géants du secteur ?

Ripple lance son RLUSD ce mardi

La semaine dernière, Ripple (XRP) a obtenu les autorisations nécessaires auprès du New York Department of Financial Services (NYDFS) concernant son stablecoin RLUSD. Alors que la rumeur se précisait depuis quelques semaines, ce nouvel actif est lancé officiellement dès aujourd’hui.

Au départ, le stablecoin sera listé sur plusieurs plateformes comme MoonPay, Uphold ou Mercado Bitcoin, mais nous pourrions bien voir des partenariats se nouer avec des exchanges de premiers plans au fil des semaines. En tant que stablecoin collatéralisé, le RLUSD publiera également un audit de ses réserves chaque mois.

Outre l’officialisation de son nouveau stablecoin Ripple a annoncé l’arrivée de 2 nouvelles recrues d'envergure au sein du conseil consultatif de celui-ci. Il s’agit de Raghuram Rajan l’ancien gouverneur de la Reserve Bank of India, ainsi que Kenneth Montgomery l’ancien directeur d’exploitation de la Réserve fédérale de Boston.

À l’avenir, les stablecoins seront voués à jouer un rôle de plus en plus important dans le monde financier, selon Raghuram Rajan :

Les stablecoins pourraient devenir l’épine dorsale des paiements privés en offrant une alternative sûre, évolutive et efficace aux systèmes traditionnels. En mettant l’accent sur la conformité et la fiabilité, le RLUSD vise à établir de nouvelles normes de confiance et à jouer un rôle central dans l’élaboration de l’avenir des paiements.

À ce jour, les stablecoins représentent plus de 209 milliards de dollars de capitalisation, selon les données de CoinGecko. Ainsi, le RLUSD devra faire face à un marché déjà très concurrentiel et nous pourrons voir de quelle façon il parvient, ou non, à tirer son épingle du jeu au fur et à mesure de son développement.

Au départ, ce nouveau stablecoin sera disponible sur la blockchain XRP Ledger ainsi qu’Ethereum (ETH). En parallèle de l’écriture de ces lignes, le XRP progresse de 7,2 % en 24 heures et s’échange à 2,57 dollars l’unité.

Source : Ripple

