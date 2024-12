Ripple obtient l'autorisation d'émettre le RLUSD, son nouveau stablecoin

Après plusieurs mois d'attente, Ripple a obtenu ce mardi l'accord du New York Department of Financial Services (NYDFS) afin d'émettre son stablecoin RLUSD. C'est Brad Garlinghouse, le PDG de l'entreprise, qui l'a fièrement annoncé sur X :

This just in…we have final approval from @NYDFS for $RLUSD! Exchange and partner listings will be live soon – and reminder: when RLUSD is live, you’ll hear it from @Ripple first.

— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) December 10, 2024