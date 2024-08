Ripple lance la phase d'essai de son stablecoin RLUSD sur mainnet

Ripple, la société à l’origine du token XRP, annonce le lancement de la phase de test de son stablecoin Ripple USD (RLUSD). Ce nouveau stablecoin, pensé pour rivaliser avec l'USDT et l'USDC, est désormais en cours d’intégration sur mainnet.

Ripple progresse sur son stablecoin RLUSD

Concurrencer les géants Tether et Circle, qui proposent les 2 stablecoins les plus capitalisés du marché : c'est l'objectif qu'avait fixé Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, en introduisant pour la première fois le futur stablecoin de la société émettrice du token XRP au mois d'avril dernier.

Quelques mois plus tard, Ripple annonce que le stablecoin, baptisé Ripple USD (RLUSD), démarre sa phase de test sur la blockchain Ethereum et sur sa propre blockchain, le XRP Ledger. Selon le communiqué de la société américaine, le RLUSD sera rendu compatible de manière graduelle avec de nouveaux réseaux et intégré dans certains protocoles de finance décentralisée (DeFi).

💸 Découvrez notre guide pour acheter du XRP de Ripple facilement

Précisons que bien qu'il ait été lancé sur mainnet, le RLUSD n'est pour le moment pas accessible aux investisseurs. Seuls les individus et les entreprises participant à la phase de test initiée par Ripple peuvent actuellement se servir du stablecoin de la firme.

Et pour cause, le stablecoin RLUSD est en attente d'approbation réglementaire, selon le communiqué de Ripple :

Le Ripple USD est actuellement en phase bêta et est rigoureusement testé par nos partenaires d'entreprise. Cette phase est cruciale pour garantir que le stablecoin répond aux normes les plus élevées de sécurité, d'efficacité et de fiabilité avant d'être largement disponible et après avoir reçu l'approbation réglementaire.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Pourquoi un nouveau stablecoin ?

Ripple, dont le but premier est de permettre des transactions interbancaires via son token XRP, souhaite ici ajouter une corde à son arc dans le même objectif, mais avec un actif stable.

La firme, forte d'une décennie d'expérience dans ce segment de marché, assure être bien positionnée pour tirer son épingle du jeu dans un milieu pourtant déjà bien établi et surtout, dominé de très loin par l'USDT de Tether et l'USDC de Circle.

Le Ripple USD sera, comme son nom l'indique, un stablecoin adossé au dollar. Il sera soutenu par une réserve constituée de dépôts en dollars, de bons du Trésor américain détenus à court terme et autres équivalents de trésorerie.

Il y a quelques jours seulement, Ripple se voyait infliger une amende de 125 millions de dollars par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis dans le cadre de son célèbre procès.

Bien que cela constitue une victoire pour le régulateur, Ripple a toutefois tenu à relativiser la situation. Effectivement, Brad Garlinghouse, le PDG de la société, a souligné le point positif de ce chapitre, à savoir que le montant défini par la juge étant bien loin de celui initialement prévu de 2 milliards de dollars.

Le cours du token XRP est en hausse de 3 % sur les dernières 24 heures et l'actif s'échange actuellement à 0,59 dollar.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : Communiqué

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.