Ripple rachète Hidden Road : une acquisition historique à 1,25 milliard de dollars

Ripple a annoncé le rachat de Hidden Road, un prime broker multi-actifs, ce 8 avril 2025 pour un montant de 1,25 milliard de dollars. Une acquisition majeure s’inscrivant dans une stratégie d’expansion globale qui fait de Ripple la première société crypto à posséder un prime broker d’envergure mondiale. Ripple a ainsi pour projet de renforcer son implantation dans le monde de la DeFi.

Ripple fait une percée majeure dans la finance traditionnelle

Ripple a officialisé, ce 8 avril 2025, l’acquisition du prime broker Hidden Road pour 1,25 milliard de dollars, dans ce qui s’impose comme l’une des opérations les plus ambitieuses de l’histoire des crypto-monnaies. Pour rappel, Ripple est principalement connue pour ses solutions de paiement en blockchain et son token, le XRP, utilisé pour faciliter les paiements et les envois de fonds transfrontaliers.

La société californienne diversifie ainsi ses activités en s’implantant directement dans les infrastructures de marché mondiales. Et pour Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, il s’agit assurément d’un moment charnière.

« Avec l'ouverture définitive du marché américain et la maturation des actifs numériques en vue d'une adoption institutionnelle, il s'agit d'un point d'inflexion ».

Hidden Road, qui traite plus de 3 000 milliards de dollars de volumes annuels et collabore avec plus de 300 institutions financières, est un acteur clé des marchés des changes, des dérivés, des titres à revenu fixe et des actifs numériques. Grâce à cette acquisition, Ripple devient la première entreprise crypto à posséder un prime broker multi-actifs d’envergure mondiale.

Cette avancée intervient à la fin d’un long conflit avec la SEC et au début d'une nouvelle ère de croissance pour la firme, qui bénéficie désormais d’un terrain réglementaire plus favorable.

Quelle est la nouvelle stratégie de Ripple ?

Ce rachat est loin d'être une simple acquisition. Il répond au contraire à une stratégie bien définie pour Ripple : faire adopter ses solutions au plus grand nombre, et notamment son stablecoin RLUSD, lancé fin 2024. Ce dernier sera utilisé comme garantie sur la plateforme de courtage PRIME de Hidden Road, devenant ainsi le premier stablecoin à permettre une gestion efficace des marges croisées entre actifs numériques et traditionnels.

Ripple, qui détient plus de 60 licences réglementaires dans le monde, prévoit également d’injecter des capitaux dans Hidden Road pour renforcer ses services de compensation, de courtage et de financement, avec un objectif clair : « Faire de l’entreprise le plus grand courtier PRIME non bancaire au monde ». Une ambition confirmée par Brad Garlinghouse : « Nous accélérons notre expansion, en tirant parti du XRP et de nos solutions plus larges pour rapprocher la Finance traditionnelle et la Crypto ».

Autre levier d’optimisation, Hidden Road migrera ses opérations post-négociation sur le registre XRP (XRPL), réduisant ainsi les coûts et fluidifiant les règlements. De quoi faire du XRPL la blockchain de référence pour les usages institutionnels de la DeFi.

De son côté, Marc Asch, fondateur et PDG de Hidden Road, salue cette union : « Nous allons pouvoir augmenter notre capacité, développer de nouveaux produits et élargir notre couverture sur les marchés et classes d’actifs ».

Source : X

