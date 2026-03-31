Ripple permet aux institutionnels d’accéder aux contrats perpétuels d'Hyperliquid

La plateforme de contrats perpétuels Hyperliquid s’impose désormais comme une solution de trading très appréciée par les acteurs de la finance traditionnelle. Un succès qui vient de motiver Ripple à intégrer ses marchés HIP-3 à son offre institutionnelle Ripple Prime, alors que son CEO, Brad Garlinghouse, reste « très optimiste » au sujet du CLARITY Act.

Ripple Prime intègre les marchés HIP-3 d'Hyperliquid

Depuis le lancement de son DEX perpétuel en 2023, Hyperliquid accumule les succès avec son offre décentralisée de plus en plus populaire. Une situation largement accélérée par le déploiement de sa mise à jour HIP-3 en novembre de l'année dernière, qui coïncide avec une adoption grandissante de la part des acteurs de la finance traditionnelle.

Et pour cause, Hyperliquid propose une plateforme de trading ouverte 24/7 sans interruption en capacité de permettre aux institutionnels de couvrir les risques durant le week-end, à une époque où Donald Trump aime déstabiliser les marchés le vendredi.

🔍 Découvrez notre guide complet pour trader des cryptos sur Hyperliquid

Dans ce contexte, Ripple vient apparemment de décider d'associer officiellement son service dédié aux institutionnels, Ripple Prime, à ce DEX désormais incontournable, afin de leur offrir une exposition à ses marchés perpétuels HIP-3, selon son responsable du développement commercial, Mike Higgins, sur le réseau X.

Grande nouvelle pour les institutions qui négocient sur Ripple Prime : nous avons étendu notre intégration d'Hyperliquid aux marchés HIP-3, offrant ainsi un accès de niveau institutionnel aux contrats perpétuels on-chain pour des actifs traditionnels tels que l'or, l'argent et le pétrole. Mike Higgins

Long ou short plus de 100 cryptos avec Hyperliquid

Brad Garlinghouse se dit « très optimiste » au sujet du CLARITY Act

Une association stratégique de premier plan qui s'accompagne de résultats toujours plus attractifs pour la finance traditionnelle du côté d'Hyperliquid, suite à une publication de la structure d'analyse Glassnode qui a détecté un avantage géographique non négligeable pour ses utilisateurs basés à Tokyo, bénéficiant d'un temps de latence de quelques millisecondes... contre 200 en moyenne pour l'Europe.

Carte mondiale de latence pour Hyperliquid

Un détail en apparence, mais une véritable guerre pour les traders institutionnels afin d'augmenter la rapidité et la qualité de leurs ordres, à l'origine d'un contrôle strict mis en place par les places boursières traditionnelles, mais pas pour les marchés décentralisés comme Hyperliquid.

🗞️ Argent, pétrole, or, Bourse... Hyperliquid séduit au-delà des cryptomonnaies

Dans le même temps, le fondateur et CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, vient de déclarer dans une interview au média américain Fox Business que les États-Unis doivent trouver un compromis acceptable pour faire passer le projet de loi CLARITY Act, actuellement bloqué au Congrès sur la question des rendements applicables aux stablecoins.

Nous avons besoin d'une adoption de la loi Clarity. Je suis très optimiste — il y a 2 jours, lors d’un dîner à Washington, j’étais assis à côté de personnes qui s’y connaissent bien mieux que moi en matière d’élaboration des lois. Le fait de voir comment les choses se passent n’a pas été très réjouissant, mais ils m’ont donné davantage d’optimisme sur nos chances d’y parvenir. Brad Garlinghouse

Une affaire à suivre de près...

Créer un compte sur Kraken et tenter de gagner 1 Bitcoin

Sources : Mike Higgins, Glassnode

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.