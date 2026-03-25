Argent, pétrole, or, Bourse... Hyperliquid séduit au-delà des cryptomonnaies

Hyperliquid semble avoir trouvé son public. La plateforme de finance décentralisée voit ses volumes exploser sur ses produits boursiers ou liés aux matières premières. Comment l’expliquer ?

le 25 mars 2026 à 14:00.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Argent, pétrole, or, Bourse... Hyperliquid séduit au-delà des cryptomonnaies
Test logo

Hyperliquid

40.54$

Notre fiche

Hyperliquid

Acheter Hyperliquid (HYPE)

Partenaire Kraken

Hyperliquid devient un hub pour le trading de matières premières et produits boursiers

Hyperliquid, un DEX spécialisé dans les contrats perpétuels, continue d’attirer les investisseurs institutionnels, bien au-delà des cryptomonnaies. La hausse des prix du pétrole a conduit à un regain de volume sur la plateforme. Pour rappel, ses deux avantages principaux sont sa décentralisation, ainsi que son ouverture 7 jours sur 7, à l’inverse des Bourses traditionnelles.

Les investisseurs institutionnels ne s’y sont pas trompés, puisqu’ils continuent d’utiliser le DEX de manière croissante. Dans la journée du 23 mars, la plateforme a ainsi connu un nouveau record de volume sur ses contrats perpétuels, à 5,4 milliards de dollars. Fait notable : il s’agit d’un jour de la semaine. Cela suggère que la plateforme attire désormais massivement quel que soit le jour.

👉 Pour aller plus loin – Hyperliquid : un marché utilisé par la finance mondiale pour couvrir les risques durant le week-end ?

Autre évolution : les cryptomonnaies sont parfois nettement effacées face à d’autres actifs. Le 23 mars, c’étaient les métaux précieux qui intéressaient les investisseurs, avec un volume de 1,3 milliard de dollars pour l’argent et 558 millions de dollars pour l’or. Le pétrole était également en vogue, avec 1,2 milliard de dollars de volume pour le WTI et 940 millions de dollars pour le Brent. Les indices boursiers américains ont également suscité l’engouement, avec 370 millions de dollars pour le Nasdaq et 271 millions de dollars pour le S&P 500.

Hyperliquid

Le volume d’échange par secteur sur Hyperliquid

 

Cette diversification est relativement nouvelle pour Hyperliquid, qui n’avait jusque là pas connu de tels volumes sur ces catégories particulières.

Hyperliquid continue sa progression rapide

La montée en puissance de Hyperliquid a eu lieu depuis sa mise à jour HIP-3. Depuis octobre 2025, n’importe quelle entité peut en effet proposer un marché perpétuel, à condition de staker 500 000 HYPE, la cryptomonnaie native du projet. Le résultat a été une explosion du nombre de marchés, basés sur des actifs très divers. La plateforme d’échange a enchaîné les records depuis, la guerre au Moyen-Orient semblant avoir boosté ses volumes, notamment sur les produits liés au pétrole.

De son côté, le cours du HYPE a bien sûr bénéficié de cet intérêt. Dans un contexte plutôt morose pour les cryptomonnaies, il a progressé de 44 % sur les 30 derniers jours. Pour comparaison, le Bitcoin ne progresse que de 8,6 % sur la même période.

🌐 Dans l’actualité – Hyperliquid va proposer le tout premier contrat perpétuel officiel du S&P 500

Tout cela témoigne d’une évolution des habitudes des investisseurs institutionnels, avec des outils de finance décentralisés qui sont désormais matures pour attirer au-delà du secteur restreint des cryptomonnaies. L’avenir de la finance pourrait donc en partie se jouer sur Hyperliquid.

Long ou short plus de 100 cryptos avec Hyperliquid
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : ZJ via X

 

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

3981 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur HYPE

Voir plus
Tout voir
Test logo

HYPE

Hyperliquid

5.55%

40.54$

Notre fiche explicative sur

Hyperliquid

Acheter Hyperliquid (HYPE)

Publicité Kraken

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

VPN décentralisé : un nouveau protocole open source met fin à la dépendance aux grandes plateformes grâce à Nostr

VPN décentralisé : un nouveau protocole open source met fin à la dépendance aux grandes plateformes grâce à Nostr

 Les whales Bitcoin vendent leurs BTC presque immédiatement rachetés par les institutions

Les whales Bitcoin vendent leurs BTC presque immédiatement rachetés par les institutions

 Vos portefeuilles crypto seront surveillés par l'Union européenne en 2027

Vos portefeuilles crypto seront surveillés par l'Union européenne en 2027

 La présidente de la Solana Foundation est formelle : « les jeux sur la blockchain ne reviendront pas »

La présidente de la Solana Foundation est formelle : « les jeux sur la blockchain ne reviendront pas »