Argent, pétrole, or, Bourse... Hyperliquid séduit au-delà des cryptomonnaies

Hyperliquid semble avoir trouvé son public. La plateforme de finance décentralisée voit ses volumes exploser sur ses produits boursiers ou liés aux matières premières. Comment l’expliquer ?

Hyperliquid devient un hub pour le trading de matières premières et produits boursiers

Hyperliquid, un DEX spécialisé dans les contrats perpétuels, continue d’attirer les investisseurs institutionnels, bien au-delà des cryptomonnaies. La hausse des prix du pétrole a conduit à un regain de volume sur la plateforme. Pour rappel, ses deux avantages principaux sont sa décentralisation, ainsi que son ouverture 7 jours sur 7, à l’inverse des Bourses traditionnelles.

Les investisseurs institutionnels ne s’y sont pas trompés, puisqu’ils continuent d’utiliser le DEX de manière croissante. Dans la journée du 23 mars, la plateforme a ainsi connu un nouveau record de volume sur ses contrats perpétuels, à 5,4 milliards de dollars. Fait notable : il s’agit d’un jour de la semaine. Cela suggère que la plateforme attire désormais massivement quel que soit le jour.

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Autre évolution : les cryptomonnaies sont parfois nettement effacées face à d’autres actifs. Le 23 mars, c’étaient les métaux précieux qui intéressaient les investisseurs, avec un volume de 1,3 milliard de dollars pour l’argent et 558 millions de dollars pour l’or. Le pétrole était également en vogue, avec 1,2 milliard de dollars de volume pour le WTI et 940 millions de dollars pour le Brent. Les indices boursiers américains ont également suscité l’engouement, avec 370 millions de dollars pour le Nasdaq et 271 millions de dollars pour le S&P 500.

Le volume d’échange par secteur sur Hyperliquid

Cette diversification est relativement nouvelle pour Hyperliquid, qui n’avait jusque là pas connu de tels volumes sur ces catégories particulières.

Hyperliquid continue sa progression rapide

La montée en puissance de Hyperliquid a eu lieu depuis sa mise à jour HIP-3. Depuis octobre 2025, n’importe quelle entité peut en effet proposer un marché perpétuel, à condition de staker 500 000 HYPE, la cryptomonnaie native du projet. Le résultat a été une explosion du nombre de marchés, basés sur des actifs très divers. La plateforme d’échange a enchaîné les records depuis, la guerre au Moyen-Orient semblant avoir boosté ses volumes, notamment sur les produits liés au pétrole.

De son côté, le cours du HYPE a bien sûr bénéficié de cet intérêt. Dans un contexte plutôt morose pour les cryptomonnaies, il a progressé de 44 % sur les 30 derniers jours. Pour comparaison, le Bitcoin ne progresse que de 8,6 % sur la même période.

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Tout cela témoigne d’une évolution des habitudes des investisseurs institutionnels, avec des outils de finance décentralisés qui sont désormais matures pour attirer au-delà du secteur restreint des cryptomonnaies. L’avenir de la finance pourrait donc en partie se jouer sur Hyperliquid.

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Source : ZJ via X

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