Hyperliquid va proposer le tout premier contrat perpétuel officiel du S&P 500

La plateforme Hyperliquid s’impose comme une actrice majeure du marché crypto, désormais plébiscitée par les traders institutionnels comme le prochain paradigme de la finance traditionnelle. Un succès qui vient de permettre au protocole Trade[XYZ] de proposer le tout premier contrat perpétuel officiel du S&P 500 validé par le S&P Dow Jones Indices.

le 19 mars 2026 à 16:00.

2 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

Hyperliquid va proposer le tout premier contrat perpétuel officiel du S&P 500
Test logo

Hyperliquid

39.61$

Notre fiche

Hyperliquid

Acheter Hyperliquid (HYPE)

Partenaire Kraken

Trade[XYZ] s'associe au leader mondial des indices boursiers

Alors que le président des États-Unis semble prendre l'habitude de jouer avec les horaires des places boursières mondiales pour officialiser ses annonces stratégiques au moment du week-end, la plateforme Hyperliquid apparaît comme une solution désormais largement utilisée par la finance mondiale.

En effet, les volumes de ce DEX spécialisé dans les contrats perpétuels affichent sans cesse de nouveaux records, alors qu'il permet de se positionner sur le marché crypto, mais également sur des actifs traditionnels tokenisés très sensibles, comme le pétrole ou les métaux précieux.

👨‍🏫 On vous explique tout sur la plateforme de perpétuels Hyperliquid

Une force de frappe qui semble motiver les acteurs de la finance traditionnelle à s'inscrire sur sa bourse, si l'on en croit la récente déclaration du leader mondial des indices boursiers, S&P Dow Jones Indices, au sujet de la délivrance d'une « licence pour lancer le premier et unique contrat dérivé perpétuel officiel basé sur le S&P 500 », au protocole phare d'Hyperliquid, Trade[XYZ].

blockquote icon

S&P Dow Jones Indices et Trade[XYZ] ont uni leurs forces pour lancer le tout premier contrat perpétuel officiel sur le S&P 500, disponible exclusivement sur Hyperliquid. Le perp S&P 500 est désormais accessible 24h/24, 7j/7, 365 jours par an, adossé aux données officielles de l’indice, nécessaires pour assurer une liquidité profonde et la confiance des institutions à grande échelle.

TradeXYZ

Long ou short plus de 100 cryptos avec Hyperliquid
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Un accès désormais ouvert aux monnaies traditionnelles

L'annonce a tout d'une petite révolution pour la plateforme Hyperliquid, puisque le protocole Trade[XYZ] représente presque 85 % de ses volumes actuels en concentrant à lui seul l'activité de plus de 78 % de ses traders et 90 % de ses positions ouvertes (OI), selon les données du site Flowscan.

Volumes journaliers sur Hyperliquid (Trade[XYZ] apparaît en jaune)

Volumes journaliers sur Hyperliquid (Trade[XYZ] apparaît en jaune)

De quoi motiver la société S&P Dow Jones Indices à enclencher cette collaboration, qui permet à la fois « d'étendre l’écosystème de liquidité du S&P 500 on-chain », tout en rendant « l’indice de référence le plus emblématique au monde disponible en continu ».

🔍 Hyperliquid : un marché utilisé par la finance mondiale pour couvrir les risques durant le week-end ?

Selon le communiqué de Trade[XYZ] ce partenariat s'inscrit pleinement dans sa volonté « d’amener les marchés les plus importants du monde on-chain, avec le S&P 500 comme point de départ naturel ». Et cela pourrait bien encore s'accélérer un peu plus suite au lancement d'une option d'entrée directement possible avec des monnaies traditionnelles.

Un service - pour le moment en phase de test - annoncé par le fondateur d'Hyperliquid en personne, Jeff Yan, qui permet désormais à ses utilisateurs d'utiliser sa plateforme sans avoir à posséder des cryptomonnaies au préalable, grâce à la prise en charge des cartes de crédit et des virements bancaires dans certaines régions.

Acheter facilement la crypto HYPE avec SwissBorg
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Sources : S&P Dow Jones Indices, Trade[XYZ]

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

715 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Hyperliquid

Voir plus
Tout voir
Test logo

HYPE

Hyperliquid

-4.85%

39.61$

Notre fiche explicative sur

Hyperliquid

Acheter Hyperliquid (HYPE)

Publicité Kraken

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

620 000 bitcoins créés par erreur ? Quand des universitaires se trompent (encore) sur des principes de base

620 000 bitcoins créés par erreur ? Quand des universitaires se trompent (encore) sur des principes de base

 Les taux français au plus haut depuis 14 ans : la capacité d’emprunt de l’État sous pression

Les taux français au plus haut depuis 14 ans : la capacité d’emprunt de l’État sous pression

 Historique ! La SEC publie (enfin) une classification claire et officielle des cryptomonnaies

Historique ! La SEC publie (enfin) une classification claire et officielle des cryptomonnaies

 Ripple est-il en train de dépenser des milliards pour trouver une utilité à son token XRP ?

Ripple est-il en train de dépenser des milliards pour trouver une utilité à son token XRP ?