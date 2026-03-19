Hyperliquid va proposer le tout premier contrat perpétuel officiel du S&P 500

La plateforme Hyperliquid s’impose comme une actrice majeure du marché crypto, désormais plébiscitée par les traders institutionnels comme le prochain paradigme de la finance traditionnelle. Un succès qui vient de permettre au protocole Trade[XYZ] de proposer le tout premier contrat perpétuel officiel du S&P 500 validé par le S&P Dow Jones Indices.

Trade[XYZ] s'associe au leader mondial des indices boursiers

Alors que le président des États-Unis semble prendre l'habitude de jouer avec les horaires des places boursières mondiales pour officialiser ses annonces stratégiques au moment du week-end, la plateforme Hyperliquid apparaît comme une solution désormais largement utilisée par la finance mondiale.

En effet, les volumes de ce DEX spécialisé dans les contrats perpétuels affichent sans cesse de nouveaux records, alors qu'il permet de se positionner sur le marché crypto, mais également sur des actifs traditionnels tokenisés très sensibles, comme le pétrole ou les métaux précieux.

👨‍🏫 On vous explique tout sur la plateforme de perpétuels Hyperliquid

Une force de frappe qui semble motiver les acteurs de la finance traditionnelle à s'inscrire sur sa bourse, si l'on en croit la récente déclaration du leader mondial des indices boursiers, S&P Dow Jones Indices, au sujet de la délivrance d'une « licence pour lancer le premier et unique contrat dérivé perpétuel officiel basé sur le S&P 500 », au protocole phare d'Hyperliquid, Trade[XYZ].

S&P Dow Jones Indices et Trade[XYZ] ont uni leurs forces pour lancer le tout premier contrat perpétuel officiel sur le S&P 500, disponible exclusivement sur Hyperliquid. Le perp S&P 500 est désormais accessible 24h/24, 7j/7, 365 jours par an, adossé aux données officielles de l’indice, nécessaires pour assurer une liquidité profonde et la confiance des institutions à grande échelle. TradeXYZ

Long ou short plus de 100 cryptos avec Hyperliquid

Un accès désormais ouvert aux monnaies traditionnelles

L'annonce a tout d'une petite révolution pour la plateforme Hyperliquid, puisque le protocole Trade[XYZ] représente presque 85 % de ses volumes actuels en concentrant à lui seul l'activité de plus de 78 % de ses traders et 90 % de ses positions ouvertes (OI), selon les données du site Flowscan.

Volumes journaliers sur Hyperliquid (Trade[XYZ] apparaît en jaune)

De quoi motiver la société S&P Dow Jones Indices à enclencher cette collaboration, qui permet à la fois « d'étendre l’écosystème de liquidité du S&P 500 on-chain », tout en rendant « l’indice de référence le plus emblématique au monde disponible en continu ».

🔍 Hyperliquid : un marché utilisé par la finance mondiale pour couvrir les risques durant le week-end ?

Selon le communiqué de Trade[XYZ] ce partenariat s'inscrit pleinement dans sa volonté « d’amener les marchés les plus importants du monde on-chain, avec le S&P 500 comme point de départ naturel ». Et cela pourrait bien encore s'accélérer un peu plus suite au lancement d'une option d'entrée directement possible avec des monnaies traditionnelles.

Un service - pour le moment en phase de test - annoncé par le fondateur d'Hyperliquid en personne, Jeff Yan, qui permet désormais à ses utilisateurs d'utiliser sa plateforme sans avoir à posséder des cryptomonnaies au préalable, grâce à la prise en charge des cartes de crédit et des virements bancaires dans certaines régions.

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Sources : S&P Dow Jones Indices, Trade[XYZ]

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