Explosion du HYPE – La cryptomonnaie d’Hyperliquid entre dans le top 10 et dépasse Dogecoin

Le HYPE continue son ascension. La cryptomonnaie liée à Hyperliquid explose sur la semaine : elle figure désormais parmi les 10 cryptos les plus capitalisées du moment, évinçant Dogecoin (DOGE).

Le HYPE de Hyperliquid continue de susciter une frénésie d’achats

La plateforme d’échange décentralisée (DEX) Hyperliquid n’en finit plus de voir sa cote grimper. Son token HYPE suit une trajectoire parabolique depuis la mi-mai. En l’espace de deux semaines, le cours du HYPE a pris 59 %. Sur un mois, il progresse de 76 % :

La longue ascension du cours du HYPE

La capitalisation du HYPE s’élève désormais à 16,2 milliards de dollars. La cryptomonnaie est entrée dans le top 10 des actifs crypto les plus capitalisés du moment, évinçant au passage le Dogecoin du top 10.

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Cette performance est d’autant plus notable que le reste du marché crypto est plutôt en berne. Sur la semaine, le Bitcoin perd ainsi 5,5 %, l’Ether chute de 5,7 % et le XRP chute de 3,1 %.

Pourquoi cet engouement autour de Hyperliquid ?

La percée du cours du HYPE a été déclenchée par le lancement de deux ETF Spot, portés par Bitwise et 21Shares. Ayant beaucoup attiré les investisseurs, ils ont réussi l’exploit d’absorber 1 % de la capitalisation du HYPE au cours des 10 premiers jours de leur lancement.

Jeffrey Sprecher, le PDG de ICE, la maison-mère du New York Stock Exchange, a ajouté de l’huile sur le feu cette semaine. Il a en effet affirmé que Hyperliquid était désormais « plus grand que le Nasdaq » en termes d’activités de trading.

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Ce sont donc bien les institutionnels qui poussent à la porte pour avoir une part du gâteau que représente Hyperliquid. Avec une question : la plateforme décentralisée saura-t-elle faire face à une surveillance accrue et comment vont réagir les régulateurs ? Réponse dans les prochains mois.

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Source : TradingView

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