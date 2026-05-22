Ces 3 cryptomonnaies ont explosé cette semaine – Faut-il investir ?

Dans un contexte plutôt tiède, quelques cryptomonnaies sortent du lot cette semaine. Quelles sont-elles et qu’est-ce qui explique leur percée ?

Near Protocol (NEAR) : +39 %

Le NEAR est la cryptomonnaie du top 100 qui explose le plus sur la semaine. L’actif du protocole du même nom prend 39 % sur les 7 derniers jours. Uniquement sur les dernières 24h, la progression aura été de 26 % :

Le cours du NEAR explose sur la semaine

En début de mois, NEAR Protocol a commencé à effectuer des changements pour devenir résistant au quantique. Il semblerait que cela ait été un des points de départ de la hausse de ces dernières semaines.

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Du point de vue des fondamentaux, NEAR Protocol affiche 209 millions de transactions, une activité de réseau solide. Par ailleurs, il s’inscrit dans un attrait généralisé pour les cryptomonnaies liées à l’intelligence artificielle. Sa hausse subite intervient après la publication des résultats de Nvidia le 20 mai, qui a déclenché une vague d’optimisme pour l’IA.

Hyperliquid (HYPE) : +24 %

Particulièrement en forme ces dernières semaines, le HYPE d’Hyperliquid continue sa trajectoire haussière. Sur les 7 derniers jours, le cours du HYPE prend ainsi 24 %, avec 43 % sur le mois. Il a inscrit un record absolu dans la journée d’hier, avec 62,18 dollars.

Nous vous l’expliquions hier, plusieurs nouvelles se sont combinées pour alimenter l’enthousiasme autour de Hyperliquid. Coinbase et Circle se sont associés pour promouvoir l’USDC sur Hyperliquid. Par ailleurs, les premiers ETF HYPE spot sont désormais lancés, alimentant des flux institutionnels.

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La tendance est donc résolument optimiste pour Hyperliquid, qui affiche par ailleurs un nombre d’utilisateurs actifs en hausse. Ils sont désormais 75 300 à faire usage de la plateforme quotidiennement. Pour l’instant, l’enthousiasme ne semble pas faiblir.

Zcash (ZEC) : +20 %

Zcash est une autre de ces cryptomonnaies qui a su résister à l’ambiance morose des derniers mois. Le cours du ZEC affiche +20 % sur les 7 derniers jours… Et +1401 % sur les douze derniers mois.

Ce regain d’intérêt s’explique par l’attrait pour les cryptomonnaies anonymes, un narratif puissant qui s’est installé en contrepoint des réglementations de plus en plus strictes. Zcash semble avoir la faveur des investisseurs, qui apprécient sa flexibilité.

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Il faut noter que le ZEC semble plus solidement installé que ses concurrents, dont Monero (XMR). La cryptomonnaie anonyme est en chute de 6 % sur la semaine. Quant à DASH, il prend 6 % sur la même période.

Le Zcash bénéficie par ailleurs de soutiens hauts placés. Il y a quelques jours, le cofondateur de BitMEX, Arthur Hayes, estimait ainsi que le cours du ZEC pourrait atteindre 10 % de celui du BTC.

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Source : TradingView

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