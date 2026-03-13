Les frondeurs de Zcash (ZEC) viennent de lever 25 millions de dollars pour le développement du wallet ZODL

Après leur démission massive de l'Electric Coin Company (ECC), Josh Swihart et ses collègues ont réuni 25 millions de dollars. La somme servira à continuer à développer le portefeuille ZODL (ex-Zashi).

Les frondeurs de Zcash poursuivent le développement de leur wallet

Zashi a récemment été renommé en Zodl, mais il s'agit bien du même portefeuille, qui avait généré une vague d'engouement renouvelé pour le protocole Zcash (ZEC). Son développement principal est désormais fait par Zcash Open Development Lab, un groupement créé par les anciens de l'Electric Coin Company.

Josh Swihart et ses collègues avaient fait les gros titres en début d'année, suite à des désaccords majeurs avec l'entreprise chargée d'encadrer le développement de Zcash, ayant entraîné des démissions massives. La création d'une nouvelle entreprise leur avait donné les coudées franches pour poursuivre le développement de Zodl.

💡 Notre guide - Comment acheter la crypto Zcash (ZEC) en France ?

Cette semaine, Zcash Open Development Lab a annoncé avoir rassemblé 25 millions de dollars de financement. Les fonds viennent de plusieurs grandes sociétés du monde des cryptos, notamment Paradigm, a16z crypto, Winklevoss Capital, Coinbase Ventures ou Cypherpunk Technologies.

Acheter des ETN Bitcoin et cryptomonnaies avec XTB Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Zodl, le portefeuille sur lequel repose l'avenir de Zcash ?

Selon le communiqué, le lancement de Zodl a été un catalyste fort pour le réseau Zcash (ZEC). Le portefeuille facilite en effet l'utilisation des transactions masquées, qui sont optionnelles sur Zcash. Un enjeu important, à l'heure où on note un retour à la vie privée dans l'écosystème.

Le succès de Zashi/Zodl a permis au réseau de multiplier les transactions, il a par ailleurs alimenté la hausse du cours du ZEC en 2025 :

Depuis son lancement en 2024, l'application a propulsé la croissance du shielded pool de Zcash de plus de 400% et facilité plus de 600 millions de dollars en swaps de ZEC depuis octobre 2025.

🌐 Dans l'actualité - X500 pour Zcash (ZEC) ? Ce milliardaire en cryptomonnaies fait le pari d'une hausse parabolique

La somme sera utilisée notamment pour recruter des ingénieurs, ainsi que d'autres collaborateurs. Zcash Open Development Lab s'est félicité de cette évolution, notant qu'elle s'inscrivait dans de nouveaux besoins liés à la vie privée :

Cette levée de fonds positionne ZODL pour sa croissance, [...] et reflète une forte conviction de la part de certains des investisseurs les plus respectés dans la crypto, non seulement en faveur de la vie privée comme principe, mais aussi dans la croissance continue de l'écosystème Zcash et de l'équipe ZODL.

Le cours du ZEC est en hausse depuis hier, avec une progression de 2,8% sur les dernières 24h. La cryptomonnaie résiste relativement bien au bear market : sa progression sur un an s'élève à 609%.

Source : Zodl via X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.