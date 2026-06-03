La blockchain Zcash est-elle vraiment tombée en panne pendant plusieurs heures ?

Depuis ce matin, la blockchain Zcash serait en panne et ne produirait aucun bloc. En réalité, le réseau fonctionnerait correctement et le problème viendrait d'ailleurs. Qu'en est-il ?

Le réseau Zcash (ZEC) est-il vraiment en panne ?

Depuis ce matin, plusieurs observateurs relèvent que la blockchain Zcash (ZEC) serait en panne, tandis que le réseau aurait cessé de produire des blocs à partir de 5 h 30 du matin, heure de Paris :

Zcash Explorer laissant croire le réseau à l'arrêt

Selon de nombreux explorateurs de blockchain, le dernier bloc serait ainsi le 3364602, produit exactement à 5 h 28 min et 04 sec.

💡 Tout savoir sur Zcash (ZEC) ?

En réalité, il semble qu’il n’en est rien, comme le relève Mert Mumtaz, le PDG d’Helius :

Pour info, c'est totalement faux. Le réseau n'est pas en panne. Quelques applications d'explorateur sont connectées à un mauvais nœud, donc les explorateurs sont faux. Mais le réseau est entièrement fonctionnel, je peux le confirmer [...].

Si nombre d’explorateurs semblent dire le contraire, les données d’une pool de minage partagées par l’intéressé montrent qu’effectivement, Zcash fonctionne normalement et que des blocs sont bel et bien produits à l’heure de l’écriture de ces lignes :

Un autre explorateur de blocs montrant que Zcash fonctionne

🔎 Pour aller plus loin — Comment acheter du ZEC de Zcash ?

Dès lors, nous serions donc plutôt face à un problème d'API qu'à un véritable problème sur le réseau, qui, lui, ne se serait jamais arrêté?

En attendant, le token ZEC continue sur sa bonne dynamique du moment. Pour l'heure, l’actif s’échange effectivement à 589 dollars, en hausse de 3,46 % au cours des dernières 24 heures.

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